Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­ на Запад е така от години

Всяка инвестиция, която подобрява достъпа до българската култура и я прави по-привлекателна, си струва. Точно такава е обществената поръчка за близо 5,5 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост - музеи и библиотеки ще се оборудват с 3D скенери, фотоапарати, мощни компютри и специални монитори. Експонати, които заради крехкостта им се излагат рядко, ще бъдат визуализирани, ще влязат в единен каталог.

Така повече хора и най-вече новите “зет” и “алфа” поколения ще видят съкровищата ни и ще научат за тях във форма̀та, който им е най-познат. Гостите от страната и чужбина ще могат да разглеждат детайли отблизо, да четат дигитализирани ръкописи, лесно да опознават историята ни.

Посещението в музея трябва да е богато, забавно и запомнящо се преживяване. Както е в повечето музеи в Западна Европа, които от десетилетия дигитализират артефактите си. България има безценно културно наследство, остава да се научи да го презентира и рекламира по-добре у нас и по света.