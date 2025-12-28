Коментар на седмицата №3: Най-добрата мярка срещу инфлацията - удълженият бюджет

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с над 29 000 прочитания.

Този ход ще оправи и сметките занапред

Всички правителства след 2020 г. започнаха една изключително вредна за всички практика – да харчат повече, отколкото са приходите, а парите да ги дават на първо място за заплати на държавната администрация, а освен това еднократно да увеличат пенсиите.

Само на пръв поглед изглежда, че това е добре за държавните служители и пенсионерите.

Заеми до 3% от БВП се вземат един път. След този първи път всички останали правителства няма как да не поддържат този 3% дефицит, без да могат повече да увеличават заплатите и пенсиите чрез допълнителни кредити.

А всички работещи, които изкарват пари в реалната икономика, трябва да плащат увеличения държавен дълг. Това намалява конкурентоспособността на икономиката и БВП се увеличава с по-бавни темпове. Което е гаранция за по-нисък темп на нарастване и на заплатите, включително бюджетните и на пенсиите.

Разбира се, пенсионерите и държавните служители се радват на еднократно увеличените им пенсии и заплати и не мислят за бъдещето. Но в крайна сметка примерно за 10 г. и те ще изгубят повече от увеличаването, отколкото ако не беше вземан допълнително дълг.

Съвсем друго щеше да бъде, ако се изтеглеше допълнително дълг и той беше инвестиран в инфраструктурни проекти, без да се вземат подкупи. Тогава този дълг щеше да стимулира икономиката и всички щяха да спечелят. Но за това на никого не му дреме и никой не е мислил за такива стъпки.

След като вече е увеличен дефицитът, никой няма да го върне под 3%, защото трябва да не увеличава заплати и пенсии, а правителствата имат хоризонт 1 г. и въобще не се интересуват какво ще стане след това.

Но правителствата и след първия държавен дефицит продължават да увеличават необосновано заплатите на определени категории работещи в бюджетната сфера, и то в необосновано и неадекватно големи размери.

Да, за военните увеличението беше абсолютно необходимо, защото няма кандидати за военни, а и въоръжението ни е в отчайващо състояние. За полицаите – в около 70% от голямото увеличението, но само за полицаите на терен и преките им ръководители. Досега увеличението е на калпак.

Наложително беше да се увеличат заплатите на медицинските сестри и най-младите лекари в държавните болници, но това не стана.

За да се осигурят парите за необоснованите увеличения, се започна вземане на допълнителен дълг, като чрез всякакви счетоводни и финансови трикове това се прикриваше – пари за увеличение на капитала на фирмите, гарантирани кредити през ББР, отлагане на плащанията и какви ли още не. Увеличените приходи в бюджета, включително от данъци, са пропорционални на инфлацията от над 5% и на ръста от около 3% на БВП.

И се заложиха формули на вдигане на заплатите на бюджетни служители, които математически са порочни и невъзможни за финансиране в дългосрочен план.

Например заплатите на учителите, на минималната работна заплата и други са вързани със средната работна заплата, включително бюджетните заплати. Като се вдигнат техните заплати, това автоматично увеличава средната работна заплата за догодина.

Ама БВП нараства по-бавно и съответно в реалната икономика увеличението на средната заплата е по-малко. Няма значение – формулата се самонапомпва поради порочния кръг при създаването ѝ и създава невъзможни за плащане заплати. Математически е недопустимо увеличението на нечии заплати да влиза във формулата за следващото увеличение на същите заплати. Но не всеки е учил математика, то и затова няма матура по математика.

Всички тези изкуствени помпания на бюджета, които нямат за основа увеличение на реалната икономика, помпат само инфлация и теглене на нови дългове. Така пенсиите и заплатите се обезценяват. Ама всеки гледа какво на момента ще получи, което не е в интерес на тези хора.

За да се реши проблемът, всички формули за увеличение на заплатите трябва да са вързани със средната работна заплата в реалната икономика. Там се създава БВП. В бюджетната сфера само се харчи. Елементарно е. Оставянето на бюджета от 2025 г. в сила през 2026 г. идеално оправя всички тези недъзи. Не беше лоша мярката при приемането на удължителния бюджет да се увеличат заплатите на хората от бюджетната сфера с процента инфлацията за 2025 г. Това е справедливо, защото в противен случай реално им се намаляват заплатите. И това увеличение беше прието единодушно. Имаше пари и да се вдигнат заплатите на медицинските сестри и на най-младите лекари.

При удължителния бюджет едно от хубавите неща е, че разходите по закон не могат да надвишават реално постъпилите приходи. Кредити се теглят само за да се погасяват вече изтеглени кредити, т.е. не се теглят нови. Така продълженото действие на бюджета от 2025 г. ще се отрази изключително благотворно върху всички в държавата – и получаващи бюджетни заплати, и в реалната икономика.

Защото разтоварването на държавата от непосилни кредити, които погубват реалната икономика, ще води в средносрочен и дългосрочен план до по-голям ръст на икономиката и оттам до повече приходи в бюджета, по-високи заплати на работещите в бюджета и няма да се хабят сили за трикове да се крие по-големият дефицит.

Колкото по-висок процент от БВП се преразпределя през бюджета, толкова е по-нисък ръстът на БВП и в перспектива толкова по-малко пари ще получават и в бюджетната сфера. Консолидираният бюджет на САЩ за последните 10 г. е само 36% от БВП, докато на ЕС е 48,7%. И затова за 20 г. период (2005 – 2024 г.) БВП на САЩ се е увеличил с 46%, а на ЕС с 27%. Това означава, че ръстът на БВП на ЕС е едва 59% от ръста на БВП на САЩ! И вече в САЩ има повече пари и за социални помощи на човек от населението, и за по-високи заплбати в бюджетната сфера в сравнение с ЕС. Не е лошо и в България, а и в ЕС да се направят съответните изводи, че колкото по-малко пари се преразпределят през бюджета, толкова повече пари ще има и за работещите в бюджетната сфера, и за социални помощи и толкова ще по-голям ръстът на икономиката. Елементарно и доказано е.

Ето защо – дано по-дълго време да действа удълженото действие на бюджета от 2025 г.