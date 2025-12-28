Коментар на седмицата №1: През 2026 - Трета световна война?

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с над 40 800 прочитания.

30 конфликта по земното кълбо вървят към сглобка

Направо завиждам на поколението джензи.

След поне 5 заспали мирни поколения най-сетне днешната младеж първа ще получи шанс да се покрие с бойна слава, да окичи гърдите си с ордени и медали и след това да нахлуе в политиката, за да изрита дебелаците, срещу които сега протестира. Натам май отиват нещата, но още не е 100 процента гарантирано.

Две световни войни сме изгубили заедно с Германия, третия път – майка и баща

Такава фраза имахме ние, следвоенното поколение. За първи път от 80 години Германия отново излезе пред Франция и Великобритания по войнственост, а това е дежавю.

Само преди година Великобритания бе острието на проукраинската подкрепа, Франция плътно я следваше, а германският канцлер Шолц все се офлянкваше и офлянкваше, не даваше танковете “Леопард”, после не даваше ракетите “Таурус” и отлагаше хаджилъка в Киев. Докато в един момент украинският посланик в Берлин го нарече “обиден лебервурст” и всички си умряха от смях. Освен това се оказа скръндза, държеше бюджетът му да е без дефицит.

Сега е обратното – канцлерът Мерц мъжествено вкара бюджета в дългове от гръцки тип, за да въоръжи родината и Киев до зъби. Освен това той обещава да вкара в Украйна войски на Бундесвера веднага след примирието. Британският премиер Киър Стармър запазва огромния интерес към Одеса, но като че ли поулегна, загрижен за вътрешната си непопулярност и вечната дружба със САЩ. А Макрон направо предаде четата на последното заседание за замразените руски активи.

Мерц обаче е твърд като скала. Историческият опит показва, че

когато Германия вземе инициативата в свои ръце,

тя винаги превръща думите си в дела и тръгва на изток. Явно славянската демокрация е някакъв магнит за стоманата на Тигрите и Леопардите. Ние, разбира се, не сме славяни, а арийци – това родната наука го доказа още през 1939 година.

Догодина по-пряката намеса на Европа в украинската война изглежда почти гарантирана, особено ако руснаците успеят да допълзят до града герой Одеса. Спиране няма. Уж цяла година позициите се сближават, но само по несъществените теми. По фундаменталните направо не мърдат. Москва иска окончателен мирен договор, Киев иска временно примирие; Москва иска целия Донбас, Киев иска да си запази незавоюваните територии и после да си върне другите; Москва държи да няма никакво НАТО в Украйна, Киев държи на натовски гаранции бетер тези в НАТО, Москва иска Киев да се ограничи до 80 000 щика войска, Киев иска 800 000, като че ли има с какво да ги храни. Мирът е възможен ако едната страна рухне, друго няма.

Но голямата световна експлозия ще гръмне,

ако всичките военни огнища на света се строят от двете страни на конфликта между възходящата и заварената глобална империя – Китай и САЩ. Както знаем, на това му се вика “Тукидидов капан” по аналогия с войните между Атина и Спарта в V век преди Христа.

От една страна, имаме една стара световна империя с над 800 военни бази по цялата планета. От другата е новата възходяща империя, която е пуснала своите търговски пипала по всички континенти. И може би най-горещата точка в момента е във Венецуела.

Както знаем, тези дни американският флот превзе 2 танкера с венецуелски петрол, а третия още гони по моретата. Вторият от пленените се оказва китайски, но плаващ под панамски флаг.

Как ли ще реагира Си Дзинпин? Не знам, но замириса на война. Китай купува някъде около 70-80 процента от венецуелския петрол и го вози в точно такива танкери. Освен това Китай внася 30 на сто от храните си от Латинска Америка, а САЩ са решили да наложат доктрината “Монро” до последната буква - цяла Латинска Америка под контрол, а Чичо Сам на входа и на изхода.

Според последния доклад на Съвета за изпреварващи действия (СИД) към мощния американски мозъчен тръст Съвет за международни отношения (СМО) догодина

по земното кълбо ще има общо 30 конфликта,

които или вече са войни, или тлеят застрашително и аха-аха да гръмнат. Те са разпределени общо в 3 категории по опасност според вероятността да се разгорят и величината на въздействието им върху света. (https://www.cfr.org/report/conflicts-watch-2026)

Нашият риск е във втората част на първата категория - средна вероятност, но високо въздействие за света. Разбира се, става дума не конкретно за България, а за страните от НАТО. Вероятността да се забъркаме в украинската война е средна, фифти-фифти, но пък въздействието ще е огромно. И както знаем, българският политик е отличник, той пръв вдига ръка. Изключено е да откаже на Стармър, на Мерц, а най-вече на младата и красива Кая Калас, която се закани да раздроби Русия на части. Ако си удържи на думата, защо да не поискаме Крим?

Марк Рюте – човекът, който пусна България в Шенген и с това заслужи поста председател на НАТО, тези дни излезе със следната хипотеза –

ако Си Дзинпин реши да нападне Тайван,

той първо ще се договори със своя приятел Путин едновременно да нахлуе в някоя натовска държава – я в Полша, я в Литва, я във Финландия, че е по-близо до Петербург.

Да се надяваме, че едва ли ще избере България - нали сме им дали вярата и писмеността. Така шокът ще дойде едновременно от двете страни на земното кълбо и ще раздели Европа от нейното “татенце”, както се изразява самият Рюте.

Сред 5-те конфликта с най-голяма вероятност и най-опасно въздействие има един, който ми изправи косата (каквото е останало) и си изпуснах кафето, цитирам:

Нарастващото политическо насилие и народни вълнения в Съединените щати, изострени от засиления политически антагонизъм и разполагането на сили за вътрешна сигурност.

Това вече си заслужава тревогата – един от най-старите и влиятелни мозъчни тръстове в САЩ предвещава гражданска война?! И то я слага в първата категория опасности за 2026 година? Не може да бъде.

Ако САЩ се балканизират, какво остава за нас тук, на Балканите?

Неее, това не трябва да се допуска. Ако бях по-млад, щях да отида доброволец да се бия за Севера. Знам им езика, ходил съм войник, а и ротният ни учеше да стреламе по американеца, сега само трябва да уточним по кой американец - демократ или републиканец.

Шегувам се, разбира се, аз никога не бих вдигнал ръка срещу американец. Какво да правя, след като светът през 2026 г. направо ти слага черния хумор в устата? Догодина планетата ще е като бъчва с барут, към която тлеещо пълзят 30 запалителни шнура, 30 регионални войни, които много държат да гръмнат заедно.

Предишните 2 световни войни бяха световни, тъй като те решиха съдбата на световните империи. Руската, Австрийската, Германската и Турската империя се разпаднаха, а Британската оцеля, но загуби световния статут на парите си и започна да се спихва постепенно.

Следващата световна война окончателно понижи статута на Британската империя, възвести САЩ като новия господар на света, а Руската империя възкръсна в образа на Съветския съюз. И ето че след още 80 години вече имаме нов претендент за първото място – Китай. И ето че преди две седмици премиерката на Япония настъпи Китай по най-деликатното място - заяви, че Тайван е в сферата на японските екзистенциални интереси!

Кой я е подкокоросал? Не знам, но явно някаква невидима сила мощно тласка света към Трета световна война.