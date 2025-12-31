Израел печели много от признаването на Сомалиленд и не става въпрос само за преселване на палестинци

В безпрецедентен ход, който разруши дипломатическата бариера, продължила повече от три десетилетия, Израел обяви официалното си признаване на Сомалиленд като независима и суверенна държава със столица Харгейса, като стана първата държава-членка на Организацията на обединените нации, която взе това решение.

Тази промяна не би се случила без вътрешните промени в Сомалиленд през ноември 2024 г., когато бяха проведени избори, които доведоха до промяна в структурата на властта и проправиха пътя за външна политика, различна от досегашната. Президентските избори доведоха до победата на опозиционния кандидат Абдирахман Мохамед Абдуллах, известен като „Айро", лидер на партията „Уатани", който има дипломатически опит, тъй като преди срива е работил в дипломатическия корпус на Сомалия.

Според израелските медии, Израел възнамерява незабавно да започне разширяване на отношенията си със Сомалиленд чрез всеобхватно сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката, в допълнение към неразкрити аспекти, свързани със сигурността, които се отнасят до стратегическото местоположение на региона в Аденския залив и близостта му до пролива Баб ал-Мандаб, един от най-важните глобални търговски коридори. Нетаняху благодари и на външния министър и директора на Мосад Давид Барнеа за ролята им в това, което той описа като „дипломатическо постижение".

Арабски и турски гняв -коалиция по необходимост

В отговор на това последва бърза и остра реакция от страна на региона. Египет обяви, че външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути са провели съвместна среща, на която са осъдили признаването на сомалийската територия от Израел и са потвърдили „пълното си несъгласие с всяко нарушение на единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия". В изявлението на египетското външно министерство се подчертава „пълната подкрепа за легитимните институции на сомалийската държава" и се отхвърлят „всички опити за налагане на паралелни структури или едностранни мерки, които биха подкопали основите на стабилността в Сомалия".

Наблюдатели считат, че признаването от страна на Израел ще подтикне Египет и Турция към „коалиция по необходимост" за военна подкрепа на федералното правителство в Могадишу, за да се предотврати всякаква промяна, особено в спорния регион „Сул" между Сомалиленд и Пунтленд, която би могла да въвлече регионалните сили в прокси война.

Декемврийското признаване на Сомалиленд не беше прибързано решение за региона, а беше предшествано от интензивна разузнавателна и дипломатическа дейност. Израелски източници разкриха, че президентът Ейро е направил тайна визита в еврейската държава през октомври 2025 г. и се е срещнал с представители на Мосад и Министерството на външните работи.

Тази визита, която беше внимателно организирана далеч от прожекторите, постави основите на сигурността и политиката за признаване и се фокусира върху обмена на интереси в областта на сигурността чрез уравнението „признаване в замяна на стратегическо местоположение".

Според наблюдатели, признаването на Сомалиленд представлява „възраждане и модернизация на израелската доктрина за „периферните държави", която се основава на достъпа до по-отдалечени места в регионалния кръг или това което се нарича третия кръг държави, с цел осигуряване на ключови коридори, включително южния коридор през Червено море". За Нетаняху споразумението представлява дипломатически пробив в региона, който той ще занесе със себе си във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп.

Трансфер на палестинците от Газа

Решението на Израел относно Сомалиленд и отхвърлянето му от арабските страни и Турция напомнят медийните съобщения от преди няколко месеца, че израелското правителство проучва възможността за прехвърляне и презаселване на палестинци от ивицата Газа в райони в Африканския рог, включително Сомалиленд и Пунтленд. Тези съобщения сочат, че Израел може да предложи международно признание и финансова подкрепа на Сомалиленд в замяна на приемането на голям брой палестинци. Експерти по международни въпроси заявиха пред Al Arabiya.net и Al Hadath.net, че Израел има и други цели с това признаване, освен въпроса с Газа и заселването на палестинци, а може да стигне и по-далеч, като търси позиция в международните морски коридори и пролива Баб ал-Мандеб. В събота палестинският президент Махмуд Абас изрази отрицателно отношение към взаимното признаване между Израел и сепаратистката област Сомалиленд, като счете тази стъпка за част от отчаяните опити на Тел Авив да разсели палестинците в Сомалия. Сомалийци протестират против признаването на Сомалиленд от Израел Снимка: Ройтерс

Платформа за три основни задачи

Най-важното е, че Сомалиленд предоставя на Израел няколко географски предимства, тъй като контролира 850-километров участък от крайбрежието на Аденския залив и ефективно управлява входовете към пролива Баб ал-Мандеб. Израелският институт за национална сигурност (INSS) счита, че съюз с тази област би предоставил на Израел платформа за три основни задачи: първо, ранно предупреждение чрез разполагане на радари и подслушвателни устройства за наблюдение на изстрелването на ракети и дронове от Йемен към Ейлат. Второ, използване на сушата или териториалните води на областта като отправна точка за специални операции срещу враждебни цели, особено срещу хутите. Трето, предотвратяване на превръщането на Червено море в „иранско езеро" чрез прекъсване на линиите за снабдяване, които биха могли да достигнат до хутите по море.

Военната база... Бербера или Зейла?

Добре информирани дипломатически източници потвърждават, че дипломатическото признаване от страна на Израел е политическо прикритие за по-дълбока сделка в областта на сигурността, която включва създаването на израелска военна база - най-голямата извън Израел. Изборът е между две основни локации в Сомалиленд, всяка от които има свои предимства и предизвикателства.

Първата е пристанището Бербера, което е най-логичният избор от логистична гледна точка, тъй като в неговото развитие и разширение са инвестирани стотици милиони долари, за да достигне капацитет от 500 000 контейнера, с планове да достигне два милиона контейнера. Той включва и военна инфраструктура, голямо военно летище, спомагателни съоръжения и модерна инфраструктура и е отправна точка за модерна магистрала към Етиопия.

Второто място е историческият град Зилаа, близо до границата с Джибути, който е най-близката точка в Сомалия до пролива Баб ал-Мандаб. Исторически Зилаа е била столица на султаната Адал и важен търговски център. Присъствието на Израел там осигурява високоефективни възможности за електронно наблюдение, като се има предвид близостта му до театрите на военни действия в Йемен и Еритрея и отдалечеността му от търговското натоварване в Бербера.

Същите източници посочват, че споразумението не се ограничава само до аспектите на сигурността, но включва и икономически стимули, необходими за оцеляването на правителството на Сомалиленд, което изпитва финансови затруднения. Нетаняху заяви, че сътрудничеството ще включва „селско стопанство, здравеопазване, технологии и икономика".

Водещи израелски компании приветстват

Селското стопанство е най-голямото предизвикателство за Сомалиленд с неговия полупустинен климат. Водещи израелски компании в областта на технологиите за пустинно земеделие, начело с Netafim, започнаха да проучват възможности за прилагане на технологии за капково напояване и обезсоляване на подземни води. Това сътрудничество има за цел да създаде модел за развитие, подобен на този, приложен от Израел в пустинята Негев.

Израел също така се стреми да свърже икономиката си с африканските пазари чрез „коридор Бербера", който свързва пристанището с етиопската столица Адис Абеба. Развитието на този коридор осигурява сухопътен търговски маршрут, който заобикаля пълната зависимост от Джибути и дава на израелските технологични компании директен достъп до огромния етиопски пазар, както и транзитен достъп до страните от Субсахарска Африка през Кения и Уганда.

Регионални и международни реакции

Сомалийското правителство в Могадишу счита тази стъпка за „умишлена атака срещу сомалийския суверенитет" и нарушение на международното право. Реакцията на Сомалия не се ограничи само до изявления, а включваше и стъпки за активиране на споразумението за съвместна отбрана с Египет, подписано през август 2024 г. Сомалийското правителство счита, че това признаване заплашва да разкъса остатъците от единството на страната и насърчава сепаратистките тенденции в други държави, като автономните региони Пунтленд .

Египетското външно министерство също започна контакти с колегите си в Турция, Джибути и Сомалия, за да се формира единен фронт. Притесненията на Египет изглеждат многобройни, тъй като случилото се изглежда като обкръжаване от юг чрез съюз между Израел и Етиопия със Сомалиленд, което представлява заплаха за сигурността на Суецкия канал чрез милитаризацията на Баб ал-Мандаб и рисковете, които ирано-израелският конфликт може да донесе там. Освен това израелското присъствие на етиопската граница може да засили позицията на Адис Абеба в преговорите за язовира „Ал-Нахда", особено ако морското пристанище в Бербера е свързано с израелски гаранции за сигурността на язовира.

Ефектът на доминото

Африканският съюз издаде декларация, с която отхвърля признаването, въз основа на „Резолюцията от Кайро от 1964 г.", която постановява, че границите, наследени от колониализма, трябва да се зачитат като стълб на стабилността на континента. Съюзът се опасява от „"ефекта на доминото", тъй като успехът на отделянето на Сомалиленд може да предизвика десетки сепаратистки движения в Нигерия, Камерун и дори в самата Етиопия, чиито региони страдат от продължаващи войни.

Саудитска Арабия също зае принципна позиция на отхвърляне, потвърждавайки подкрепата си за единството на Сомалия и отхвърляйки едностранните действия. Позицията на Саудитска Арабия произтича от желанието да се запази арабският регионален ред и да се предотврати фрагментирането на страните, граничещи с Червено море, което кралството счита за своя стратегическа и защитна зона.

Тръмп: американска военна база

Позицията на американския президент Доналд Тръмп обаче е двусмислена. В изявление пред New York Post той саркастично попита: „Има ли някой, който наистина знае какво е Сомалиленд?" Той добави, че няма да го признае веднага, но отбеляза, че предложението на Сомалиленд да бъде домакин на американска военна база е „голяма работа" и че всичко е „под лупа". Държавният департамент на САЩ обикновено е предпазлив по отношение на последиците от признаването за стабилността на Сомалия и войната срещу терористичното движение Ал-Шабаб, както и възможността Могадишу да бъде изцяло изтласкан в лагера на Китай или Турция.

Израел пробива „арабската стена"

Признаването на Република Сомалиленд от Израел е събитие, което излиза извън рамките на двустранните отношения и засяга същността на баланса на сигурността в Близкия изток и Африка. Чрез този пробив Израел успя да пробие „арабската стена", обграждаща Червено море, и да спечели авангардна платформа за конфронтация с Иран и неговите проксита. За Сомалиленд признаването представлява дългоочаквана политическа и икономическо спасение.

Този нов съюз може да тласне Африканския рог към рязка поляризация и безпрецедентна милитаризация, с формирането на две оси: едната, състояща се от Израел, Сомалиленд и Етиопия, а другата, състояща се от Египет, Сомалия, Турция и Джибути, която отхвърля промяната.

Признаването на Сомалиленд от Израел не е само символичен дипломатически ход, а отразява препозициониране на входа към Червено море. Между пристанището Бербера, пътя към Етиопия и възможната военна база в Баб ал-Мандаб, казусът „Сомалиленд" се премества от периферията в центъра на международната битка за влияние, в открит тест за регионалния баланс на силите и способността на международната система да овладее последиците от него.

Израелското признаване дава непряка международна легитимност на меморандума за разбирателство (MoU), подписан между Етиопия и Сомалиленд. По този начин Израел подкрепя желанието на Етиопия да получи достъп до Червено море през Сомалиленд. Присъствието на Етиопия в пристанището на Бербера може да означава наличието на „прокси сила", която да гарантира сигурността на корабите, пътуващи към Ейлат.

Този съюз обаче поставя в отбранителна позиция както Египет (който се опасява от язовира „"Ал-нахда"), така и Турция (която подкрепя единството на Сомалия), тъй като те се сблъскват с нова реалност, в която „триъгълникът" контролира входа към Аденския залив.

Разузнавателен и военен „център за ранно предупреждение"

Вместо да се задоволи с тайни връзки, Израел се стреми да превърне Сомалиленд в усъвършенстван разузнавателен и военен „център за ранно предупреждение", което ще намали времето за реакция при атаки, идващи от Йемен.

В този контекст Надя Хелми, професор по политически науки в Кайроския университет, заяви пред Al Arabiya.net, че Китай разглежда действията на Израел като опасен прецедент, който заплашва международния мир и сигурност, както и морския трафик в Червено море. Тя добави, че „категоричната загриженост на Китай относно това признание от страна на Израел произтича и от акцента на споразумението върху сътрудничеството в областта на морската сигурност, което е в противоречие с морските и военноморските интереси на Китай в региона около Източна Африка и Африканския рог", като подчерта, че „съответните кръгове в Пекин очакват това решение на Израел да доведе до фундаментални промени в баланса на силите в региона на Червено море и да застраши интересите на съюзниците на Китай в този регион".

Какво е Сомалиленд?

Сомалиленд е автономен район в Сомалия. Сомалиленд е регион, разположен в северната част на Сомалия, на южния бряг на Аденския залив, граничещ с Пунтленд на изток, Етиопия на юг и Джибути на запад. Регионът едностранно обяви отделянето си през 1991 г. след разпадането на централната сомалийска държава, въз основа на факта, че до 1960 г. е бил независим британски протекторат, преди да се обедини с Италианска Сомалия и да образува Република Сомалия.

Оттогава регионът е изградил сравнително ефективни институции за самоуправление в сравнение с останалата част от Сомалия, включително избрано правителство, парламент, служби за сигурност, местна валута и стабилна административна система, което е довело до представянето му в западната литература като „остров на стабилност" в бурна среда. Въпреки това, той все още не е получил официално международно признание и остава юридически част от Република Сомалия.