България – от „Монро" през „Уилсън" до „Тръмп"

Новата стратегия за национална сигурност на САЩ не е нова, а циклична. Още през XIX век президентът Монро я определя просто: сигурност за съседите и свободна търговия за останалите. В България, на кръстопътя на империи, сме изпитали този подход на гърба си и трябва да пренастроим държавния си компас.

Доктрината „Монро" – първо съседите

„Не се месете в западното полукълбо" – това е сърцевината на външнополитическата доктрина „Монро", формулирана от едноименния американски президент през 1823 г. Предупреждението към тогавашните европейски империи показва готовността на САЩ да защитават интересите си на целия американски континент. През 1870 г. президентът Грант уточнява, че никоя територия на този континент няма да се счита за обект на прехвърляне на европейска сила, а междувременно САЩ обсъждат анексиране на Санто Доминго [1]. В същия дух Теди Рузвелт заявява пред Конгреса през 1904 г., че САЩ ще действат, макар и с нежелание, като международна полицейска сила в западното полукълбо [2]. По-малко известна част от доктрината „Монро" утвърждава принципа за ненамеса отвъд Америките – всяка сила да си знае сферата на влияние. За България това звучи болезнено познато, защото векове преди НАТО и ЕС у нас се сблъскват регионални интереси: за Русия сме коридор към Дарданелите, за Османската империя – врата към Европа, а за Австро- Унгария – защитен буфер за Централна Европа. Как реагират САЩ? Ами никак, защото сме в чужди орбити. Дори Освобождението (1878 г.) остава незабелязано отвъд океана. Едва след края на мандата си Грант коментира вяло разпада на Османската империя, докато обикаля Балканите [3].

Обратът „Уилсън" – глобален ред

Доктрината „Монро" издържа почти век, но под натиска на Първата световна война президентът Уилсън я преобръща в проект за универсален международен ред. Глобалният индустриален сблъсък го убеждава, че сигурността на САЩ вече не се гарантира с географска отдалеченост, а с активно участие в световните дела. Инициативата му от 1919 г. за Общество на народите – първообраз на днешната Организация на обединените нации – налага принципите на национално самоопределение и колективна сигурност за всяка държава, гарантирани от победителите във войната. За България уилсъновият глобализъм се оказва спасителен след Втората национална катастрофа. На мирните преговори в Ньой единствено американската делегация се противопоставя на крайните териториални и икономически претенции към държавата ни. Макар да сме сред победените, американският принцип е „наказание без унищожение". Този подход ни позволява да запазим държавността си и да се възстановим икономически през 20- те години на XX век.

Обрат на обрата – последствието „Тръмп"

Подобно на отколешната доктрина „Монро", днес САЩ отново приоритизират регионалния си периметър на сигурност и настояват други центрове на сила да поемат отговорност за стабилността в собствените си региони. Главата за Азия подчертава спешната необходимост Япония, Южна Корея и Австралия да поемат по-голям дял от усилията за сдържане на Китай. За Европа новата стратегия на САЩ отделя скромно пространство. Заглавието „Утвърждаване на европейското величие" е ободряващо, но посланието е ясно – управлението на конфликтите на континента е преди всичко европейска отговорност, допълвана, а не замествана от трансатлантическото партньорство. Наскоро Пентагонът даде знак, че очаква ЕС да поеме водещата роля в НАТО до 2027 г. [4]. В България трябва да сме наясно с историческия момент. Били сме и коридор, и буфер, и предмет на сделки между великите сили. Днес обаче сме граница – югоизточна граница на Европейския съюз – заедно с Румъния, която в края на 2025 г. прие своята стратегия за национална сигурност [5]. И ние трябва спешно да обновим своята. Ако Европа волю-неволю се връща към епохата на укрепените граници, България трябва да бъде техен стълб, а не пробойна. Ако искаме да останем част от нея.

Източници: 1. Grant, U. S. (1870). Special Message regarding the Annexation of Santo Domingo. Teaching American History. 2. Roosevelt, T. (1904). Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine. National Archives. 3. Shapell Manuscript Foundation. Ulysses S. Grant Tours Ottoman Empire (1878). 4. Reuters. (2025). US sets 2027 deadline for Europe-led NATO defense. 5. Romania Insider. (2025). Parliament approves new National Defense Strategy.