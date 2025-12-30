Росен Петров: И за 1400-годишнината ще се караме, така сме още от времето на кутригурите

Ние сме дали на руснаците не само буквичките, но и съществена част от думичките, казва тв водещият

- Споделяш ли идеята да празнуваме 1400-годишнината след десетина години?

- Споделям я, защото в крайна сметка ние сме един от малкото народи, които сами си чегъртат миналото, сакън някой да не ни обвини в прекомерно самочувствие. Има достатъчно писмени извори, които твърдят, че българска държава е имало най-малкото от 632 година. За щастие, виждам, че и голяма част от историческата академична общност е на това мнение. И то говоря за историци, които не са част от т. нар. патриотична среда. А Кубрат на какво е бил владетел, ако не имало държавно формирование, какво ромейските историци наричат "Стара Велика България"? Как българите са изградили по времето на Тервел гигантския граничен вал, наричан Еркесията, с дължина 142 км и пунктове за митнически сборове, ако те не са имали стари държавни традиции?

Това, че ние днес се подценяваме, не означава, че трябва да подценяваме древните българи. Те са били велик, държавотворен и воинствен народ. Това в 507 г. го пише епископът на Павия Магнус Феликс Енодий. Той казва на своя крал Теодорих Велики: "Това е народът на българите, който преди теб е имал всичко, което е пожелавал." Всъщност с тези думи на Енодий започва и новата ми книга "Нека помним 2. Още истории от историята".

- Разговарях с инж. Шипковенски, който е дал цялостна концепция на Людмила Живкова за тогавашната кампания.

- По отношение на държавната пропаганда ние сме далеч от стореното от Людмила Живкова. Да, носела е тюрбан, била е на странни диети и е била "червена принцеса", но за културата и историята ни като опазване е направила повече от всички правителства след 1989 г. Почти всичките ни обекти са вкарани в ЮНЕСКО по нейно време. Последният вписан като световно наследство е от 1985 година. Демек, вече 40 години ние можем да впишем нов обект от нашите земи в световното културно-историческо наследство. Дано вместо честване на 1400 г. да не направим някоя жалка, мизерна и постна пародия на 1300-годишнината.

- Как трябва да изглежда предстоящата кампания - трябва ли да има комитети във всеки град, доброволен труд, 1400 риби в язовира и други подобни, както преди?

- Вижте, аз само подкрепих инициативата, и то като тв предаване. Не мисля, че трябва да повтаряме правеното през соца, защото нито времето е такова, нито държавата и обществото имат ресурс да го повторят. Тогава беше суперпомпозно и навярно преиграно, днес пък всичко е суперсмачкано и отречено. Ние дори българската домакинска сесия на ЮНЕСКО я направихме в Париж, защото се оказа, че нямаме силици да я проведем в София. Това беше доста позорна история. Убеден съм, че и за 1400-годишнината ще има спорове, политизации и т.н. Дето се вика, ние се караме още от кутригурите и утригурите. Хан Аспарух преминава река Дунав ХУДОЖНИК: ДИМИТЪР ГЮДЖЕНОВ

- Разказваш за Козарника - мястото, откъдето започва всичко, питам се какво може да е обяснението? Сега излязоха данни за поддържане на огън преди 400 хил. години във Великобритания и това е сензация.

- Козарника е зашеметяващо място като открития. И то открития, направени не от езотерици изследователи, а от сериозен и академичен българо-френски екип. Не съм убеден, че до пещерата има дори и табела, която да обяснява какво се е случвало там и какво е открито. Най-меко казано - това е най-ранната проява на символно мислене в Европа.

Така е представена в НАИМ при БАН. Вероятно на 1 млн. и 400 хил. години. По принцип редица артефакти по целия свят ни показват, че може би човекът е бил по-развит в далеч по-древни времена. Дълго време науката приемаше, че цивилизацията започва с уседналото земеделие, което е на 8-9 хил. години, а кой е построил Гюбекли тепе и Карахан тепе в Мала Азия, датирани на 11 500 г.? Значи 2000 години преди земеделието и 7000 години преди пирамидите там са издигнати уникални и грандиозни каменни артефакти, стели и фигури с високо художествено майсторство. Все някой ги е построил. И този някой е бил развит далеч преди нашите доскорошни представи за човешката цивилизация. Впрочем Турция направи уникален бизнес с това, там създадоха музей в Шанлъурфа, който може да предизвика завист у всеки наш музеен труженик.

- Питал ли си се какъв е бил животът на нефритената цивилизация на Балканите?

- Задавам си тези въпроси. Терминът е на доц. Веселина Вачкова, един изключителен учен с оригинален поглед върху историята. Излиза, че някои от нефритените артефакти са обработени на нещо като грънчарско колело. Добре де, ама те са на 8000 години, пък грънчарското колело се води изобретено хилядолетие по-късно. Всъщност вече и академичната наука приема, че тук, на Балканите, е възникнала европейската цивилизация.

- Идеята за Орфей на кръста базирана ли е на научни аргументи, или всичко е в сферата на митологията?

- Като образи съществува значителна връзка. В някои римски катакомби самият Исус Христос често е изобразяван като почти точно копие на Орфей, ,,който свири на лира, заобиколен от животни". Може би образът на Орфей като Добрия пастир е предтеча на образа на Христос като добрия пастир. Климент Александрийски описва Христос, като "новия и по-добър Орфей". И сега представете си един тракийски митологичен персонаж е видимо свързан с християнската идея и ние не правим нищичко. Все пак траките нали по нашите земи са живели. Двата милиарда християни дали знаят за Орфей, за Родопите, затова, че има връзка между едната история и другата?

- Имаш ли отговор на въпроса защо светът знае много за древните елини, а за траките почти нищо? Въпрос на добра реклама, хитрост или нещо друго?

- Защото Гърция се освобождава далеч по-рано от нас. И защото световната наука е приела, че днешните гърци са наследници на древните елини още през XVIII - XIX век. Воювайки за гърците, Франция, Англия и Русия смятат, че воюват за внуците на Платон и Аристотел. И всяко най-престижно учебно заведение на света учи за Древна Гърция и Рим, а не за траките и българите. Заради липсата на държавност пет века нашата цяла история е наметната с ямурлук и ние сме станали внуци на овчари и абаджии, а не на древен и велик народ.

- В момента е много популярно отричането на Византия, може ли да кажеш какво е твоето мнение?

- Византия е научен термин от XVI век. Той е създаден 104 години след падането на Константинопол, столицата на легитимната Римска или Ромейска империя. При това той e въведен съвсем умишлено, за да се засили ролята на т. нар. Римска империя на Карл Велики и католицизма за сметка на Източната Римска империя, която се превръща в нещо ориенталско, назадничаво и въобще "неримско". Западът казва: Ние сме наследниците на Рим, а не онези там са някакви византийци. За жалост, омаловажавайки Източната Римска империя, се омаловажава и Българската империя или царство, тъй като то е неин основен неприятел и приятел и до голяма степен реципиент на нейната култура и цивилизация. Впрочем един италиански политолог Тулио Понтекорво има една страхотна статия за Първата българска империя, която се нарича "Рим далеч от Рим". Ние толкова сме свикнали да ни запращат все в Ориента, че сме забравили какво всъщност е била средновековна България. Могъща и силна държава, един от продължителите на римското и ромейско наследство, създател на уникален и нов цивилизационен път заради кирилицата. Голяма част от днешния руски език, особено що се отнася до абстрактните понятия, се формирала на базата на старобългарския език, тъй като Киевска Рус и по-късно Московското княжество получават колосално количество богослужебна литература на старобългарски. Както отбелязвам в книгата леко иронично, "ние сме дали на руснаците не само буквичките, но и съществена част от думичките".

Визитка

Роден е на 24 юли 1970 г. в София

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, а след това Академията на МВР със специалности "Право" и "Сигурност и борба с престъпността"

Започва тв кариерата си като сценарист в легендарното "Ку-ку", после е в "Хъшове", 8 години в "Шоуто на Слави", водещ на историческото "Операция Слава" и "Нека говорят" по Би Ти Ви

Депутат е в 43-ото НС от БДЦ

Днес води собствено предаване за историята - "Операция История", по "България он еър"

Автор на книгата в две части "Нека помним. Истории от историята"