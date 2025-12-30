Само в "24 часа" на 30 декември: Чрез 200 QR кода пътници пращат сигнали за нередности на летище София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

30 000 изоставени места ще се дадат за нови погребения след дигитализация на 9 гробищни парка в София и околностите

Млади филолози помагат на пациенти след инсулт да проговорят

Плюшеното мече опасно за децата: не знаели, че истинското било хищно

Колите, които ще изчезнат през 2026 г.

Японци измислиха как да правят чиста пластмаса от мръсни бактерии

Най-много пари изпращат у нас българите, работещи в Германия и Великобритания

Анализ на Георги Ангелов, старши икономист, Институт "Отворено общество" - София

Росен Петров: И за 1400-годишнината ще се караме, така сме още от времето на кутригурите

Интервю с тв водещия

10-годишният Коки, който събира и изважда 4-цифрени числа за секунда, мечтае да е архитект

Момчето от Гоце Делчев победи в тв шоуто "България търси талант" - сега целта му е стане първи на международни състезания по ментална аритметика

