Тарикатите, играли хазарт от болницата, да си платят за измамата

Скандалните данни, които излязоха наяве за мнимите болни, играли хазарт, са показателни как се източват пари от здравната каса.

Близо 4 хиляди души са опитали шансовете си да забогатеят от “колелото на късмета” и в това нямаше да има нищо странно, ако през това време според официални документи не са били на лечение в болница.

Добре е, че контрол как се харчат публичните средства в здравната система има. Има и изход подобни фалшиви хоспитализации да се сведат до минимум. Първата стъпка трябва да е мнимите болни да си платят за нанесените финансови щети на здравната каса. А следващите - да се търси съответната отговорност от онези болнични заведения, които са допуснали подобни нарушения. Така стъпка по стъпка може да се сложи точка на фалшивите болнични.

При мащабната цифровизация на данните вероятно и здравната каса, и НАП по-лесно ще научават кога един човек с фалшив болничен или измислена хоспитализация е отскочил до плажа в Гърция, на пазар в Одрин или до близкото казино.