Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Ат...

Дилемата на Мицотакис: Изтощение на протеста или силови санкции срещу фермерите?

Бойка Атанасова, Атина

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкото правителство се намира в критична фаза за вземане на решения, като обсъжда две коренно различни стратегии спрямо фермерските блокади.

Възможните сценарии, които стоят пред кабинета на Кириакос Мицотакис са стратегия на „изтощението" или Административни глоби и санкции на фермерите.

При първия вариант правителството предвижда да не предприема действия, надявайки се, че фермерите ще се уморят от дългия престой по пътищата и зимните условия или финансовите загуби на самите производители ще ги принудят да се приберат.

Вторият сценарий е по-радикален и набира популярност сред определени правителствени кръгове.

Властите разполагат с пълни списъци и регистрационни номера на всички трактори на блокадите и може да бъдат наложени тежки административни глоби за незаконно пребиваване на машини върху националната пътна мрежа.

Фермерите категорично заявяват, че няма да се огънат пред заплахи за глоби.

Конфликтът се задълбочава и от факта, че пътна полиция вече засилено документира нарушенията, а и Правителството е подложено на натиск от туристическия сектор заради хаоса по магистралите.

Очаква се окончателното политическо решение да бъде взето веднага след Нова година, когато ще стане ясно дали фермерите ще ескалират протестите с поход към Атина или ще седнат на масата за преговори под заплахата от санкции.

