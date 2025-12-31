Но очакваме повече предвидимост и спазване на закона

Приемаме с надежда реформата на кмета Васил Терзиев - при положение че отпада пълната зависимост от волята на главния архитект на столицата, естествено е да се прогнозират положителни промени

- Арх. Мирянова, административната реформа на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев, бе приета от третия път. Най-големите промени ще са в Направление "Архитектура и градоустройство", което на практика ще бъде разформировано. Ще помогнат ли тези промени на гилдията и на бизнеса?

- Реформата действително изглежда радикална. Истинско предизвикателство е да се преустрои необезпокояваната от години система на Направление "Архитектура и градоустройство", така че процесите в тази сфера да протичат при стриктно спазване на законоустановените норми, а и да съответстват на цялостната визия за София на Столичната община и лично на кмета г-н Терзиев.

За инвеститорите тези промени означават

край на редица досегашни

практики, които могат

да се определят

като неефективни,

нередни и дори влизащи в разрез със законови разпоредби. Не един инвеститор може да даде примери за безкрайно забавени процедури по издаване на разрешения за строеж. Аз мога да посоча дори и неприлагане на решение, издадено от Върховния административен съд.

А е толкова важно да се знаят своевременно какви точно са административните отклонения, за да могат да се направят съответните корекции в инвестиционния план и да се действа. Не става дума единствено за бизнес интереса на конкретния инвеститор! Говорим за обществения интерес: да има яснота в прилагането на законовите разпоредби; да се строи с експедитивност, качество и ефективност, които удовлетворяват нуждите на хората и правят от София красив и отлично функциониращ град.

При положение че отпада пълната зависимост от волята на главния архитект на София, естествено е да се прогнозират положителни промени: спазване на процедурите и сроковете, пълна прозрачност и законосъобразност. За всичко това ще спомогне неимоверно ускоряването на процесите на дигитализация.

Така че предприетата от г-н Терзиев реформа, макар и позакъсняла, като се има предвид откога я чакаме, е желана и посрещана с надежда.

- Според реформата главният архитект остава без служители на пряко подчинение. Какво означава това за инвеститорите?

- Всъщност

в повечето европейски

столици няма подобна

вездесъща фигура

на главен архитект

Функциите обикновено се разпределят върху няколко административни длъжности, за да има ефективен взаимен контрол.

Както разбираме, много от досегашните функции на главния архитект се пренасочват към този, който ще поеме новосъздадената длъжност на заместник-кмет по градско планиране. На него се подчиняват всички отдели. В крайна сметка политическата програма за реформи и планирано развитие на столицата са отговорност на законно избрания неин кмет. Очевидно реформата на Васил Терзиев е в посока следване на този демократичен избор.

Щом са дефинирани правомощията и задълженията, щом са уредени каналите за комуникация между всички страни, не би следвало да има някакви сътресения. Напротив, би трябвало да има повече предвидимост и ефективност.

- Но според кмета НАГ се е превърнало във феодално царство и вместо той и Столичният общински съвет да определят политиката по градоустройство, водещ е инвестиционният интерес. Терзиев иска да обърне този процес. Ще успее ли с тези промени?

- Тази преценка за НАГ ще намери подкрепа у много инвеститори. Ние действително оставаме с очакването за коренна промяна.

Що се отнася до инвестиционния интерес, то той не е някакъв "естествен враг" на интересите на града. Напротив! Инвестиционният интерес може да бъде в пълно съгласие с политиката на градоустройство, която реализира една хуманна, естетична и перспективна визия за града. Мечтата на добросъвестния инвеститор и на талантливия архитект изобщо не е да имат един безкраен терен, на който да правят каквото си искат. В това няма нито професионално предизвикателство, нито усещане за смисъл и стойност.

В един пълноценен диалог с общината обаче строителят може да бъде информиран за потребностите на съответната среда, да бъде стимулиран да спомогне за решението на проблем в границите на своите възможности. Вижте, за над 30 години непрекъсваема и активна архитектурно-строителна дейност никой не е искал АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ да озелени и един квадратен метър: нито около сградата, нито по нейната височина, фасада, покрив. Не е изисквано подобряване на инфраструктура, нито оригинални фасади, нито специално осветление, нито велоалеи. Правили сме го, водени от своето разбиране за естетика, за здравословност и функционалност на една сграда, за това какво тя може да даде на своя район.

Има инвеститори и инвеститори; не всички са еднакви. Когато обаче има ясни правила, когато има готовност и от двете страни за търсене и реализиране на възможности, би трябвало да печели градът и неговите хора.

- А как гледате на намерението София да има специален зам.-кмет по градско планиране и развитие - пост, който се очаква да заеме арх. Любо Георгиев?

- Вярвам, че би се справил, защото му е гласувано голямо доверие от кмета. Все пак реформаторските програми се нуждаят от хора, които да ги осъществят. Като човек и професионалист арх. Георгиев несъмнено би искал да остави своята диря.

Този пост със сигурност ще бъде "горещ стол", като се има предвид, че комуникацията с професионалните общности и с гражданите е сред най-слабите звена в системата. Точно този диалог обаче е контекстът, в който законността ще намери пресечна точка с визията за градско планиране и инвестиции.

- Тази реформа предизвика свалянето на доверието на кмета Терзиев от главния архитект Богдана Панайотова, която изрази несъгласие с промените и отказва да си подаде оставката. До какво води това безвремие в НАГ за бизнеса - бавят ли се процедури и важни решения?

- Слушайки с внимание изявленията на арх. Панайотова, не мога да не изпитам недоумение от нещата в тях, които не отговарят на истината. Не прави чест например да сочи "спирането" на нашия "Златен век" като една от причините да бъде отстранена "под натиска на инвеститорите".

"Златен век" се строи.

Строи се в пълно

съответствие със законите

и разпоредбите и най-важното – подчинена на обществено отговорна концепция.

"Златен век" ще се издигне като знак за дръзкия размах на съвременната българска архитектура, за отказа да се "снишава", за отхвърлянето на посредствеността като цена за спокойствието. В сърцето на града "Златен век" ще предоставя пространства за срещи с историята чрез своя музей, за култура и за образование, места за контакти, за обществен диалог. "Златен век" ще покаже, че жилищната сграда днес трябва да бъде много повече от дом за своите обитатели и че може да се превърне в архитектурно постижение, символ на национална идентичност, синтез на история, вяра и съвременност... Кой се страхува от "Златен век"?

Знаете ли, аз истински съжалявам за пропуснатата възможност да се изискат от арх. Панайотова факти за проектите, които самата тя одобрява. Факт е например, че шестте небостъргача, които ще се издигнат на мястото на ИПК "Родина", са получили разрешение за уникално кратки срокове. Факт е и че когато прави своите изявления, не споменава нито една друга компания и проект освен "Златен век", който се завършва. Това отклоняване на внимание ли е от личната фирма, личния бизнес и нейните бизнеспартньори?

Нещо повече: тя твърди в свои интервюта, че семейната фирма "Ен Ар Консулт" ЕООД не работи на територията на Столичната община. Въпреки че формално, за да се спази буквата на закона, управлението на нейната компания е пренасочено и продължава да функционира като стратегически играч в изграждането на Софийското метро. Това не е просто пряк конфликт на интереси, а сливане на интереси, защото през годините компанията на арх. Панайотова оперира основно през обществени поръчки.

Напомням и че

сроковете за обработка

на документи на различни

инвеститори текат

по различни "писти"

Това не е мой израз. "Бърза писта" е нещо като административен жаргон сред служители на НАГ. По тази бърза писта преминават преписките на явно близки на арх. Панайотова фирми, докато документи на други компании се бавят безпричинно и безкрайно. Тези неща не се коментират в публичното пространство, но това са факти, които могат да се изнесат от прокуратурата, ако направи бърза проверка. Достатъчно е само да се сравнят датите на подаване на документи с датите на разрешението и да се изслушат служителите като свидетели.

Ако се проверят и съответните обвързаности и зависимости между юридическите лица, ще се установи и кръгът, който спусна като парашутист Богдана Панайотова на този пост независимо от това, че именно кметът Терзиев гласува толкова голямо доверие.

Но днес сме свидетели как арх. Панайотова влиза в ролята на жертва в борба за справедливост. Няма как да не възникнат асоциации с преструвките на хитрата лисица от приказките...

За да се върна на въпроса ви за безвремието в НАГ заради неподадената оставка, да, безвремие е думата... С цялото това протакане се губи времето на инвеститорите, топят се ресурсите им, а те не са безкрайни.

От друга страна, чудя се дали да не гледаме откъм положителната страна на сагата с арх. Панайотова, защото всичко това се превърна в предпоставка за преосмисляне на мястото и функциите не само на длъжността на главния архитект, но и на Направление "Архитектура и градоустройство". Разтърсването на една система отначало се усеща като хаос, но често отвежда до нов и перспективен път.

Куполът на “Златен век”, където ще има музей и параклис. Куполът на “Златен век”, където ще има музей и параклис.

- Не се знае дали ще има нов конкурс за главен архитект, или този пост ще стане ротационен и изпълняващият длъжността ще се сменя на 6 месеца.

- Мога единствено да предположа, че това ще повиши чувството за отговорност у изпълняващия длъжността и ще се избегне опияняването с власт.

И изобщо, няма ли някаква тъжна ирония в това, че изпитателният срок е стандартна процедура при наемане на служители във всякакви компании и организации, но не и за длъжности с огромни отговорности? А би било добре да има изпитателен срок, в който да се удостоверят професионалните и комуникативни умения, способността за работа в екип на заемащия поста главен архитект.

Идеята за ротация също изглежда перспективна, като сроковете за нея може да са различни. Както знаем, в която и да е сфера безконтролното овластяване не води до нищо добро.

- До къде стигна проектът ви в "Младост 1"? Кога ще са готови детската градина и терапевтичният център, които искате да дарите на общината?

- Допускането на градоустройствената процедура става със заповед на кмета Терзиев. Ние сме въодушевени от перспективата за създаването – в партньорство с "Билла" – на такова зелено, оживено и приятелски настроено към семействата с деца място. Зелена среда вместо асфалтова пустош, жилищна сграда с детска градина и терапевтичен център отново за тях, буферен паркинг към метрото – всичко това ще покаже колко перспективно може да бъде публично-частното партньорство.

В нашите възможности е да реализираме проекта за три години и половина.

Впрочем

в "Младост" изграждаме

няколко детски

площадки за деца със

специални потребности

Работим и по реновирането на Лятната сцена в този район с очакването тя да даде стимул на културните събития там.

Като имаме предвид изключителната нужда от детски градини в София и по инициатива на г-н Терзиев, АРТЕКС се готви да построи в София незабавно още една. В очакване сме на издаването на разрешение за строеж.

- Планирате да изградите 75-метрова сграда на бул. "Асен Йорданов". Много се говори къде трябва да е мястото на високите сгради в София - нужно ли е да има специално отредена зона за тях?

- Преди всичко искам да изтъкна амбицията и дългосрочната политика на район "Слатина" да развие в нова насока една промишлено-индустриална зона. Прекрасно е, когато градът не се разлива безконтролно в покрайнините, натоварвайки инфраструктурата и разтягайки мрежата на градския транспорт, а се намират по-централни места с потенциал и те се разгръщат така, че да станат полезни, атрактивни, престижни. Нашата "Висина" ще се появи обгърната със зеленина, проникната от нея и по вертикала, с детски център с батути, с места за спорт и събития, с бизнес възможности.

Проектът на сграда “Галилея” в “Младост 1”

Проектът на сграда “Галилея” в “Младост 1”

Що се отнася до въпроса ви за специалната зона за високи сгради, това би било най-лошото възможно решение, особено ако се реши, че мястото им е в периферията на града.

Смисълът от високите

сгради е, че разнообразяват

демографския състав на

широкия център на града, правейки го финансово по-достъпен; че се използва ефективно транспортната мрежа; че самият силует на града става по-раздвижен, по-модерен, подобаващ на една европейска столица. Впрочем всяка регулирана по височина зона изглежда плоска: на по-ниско или на по-високо ниво.

Освен това добрите високи сгради днес не са механично натрупване на етажи като в панелното ни наследство. Те достигат върхове в архитектурно-инженерен аспект, в градската естетика, в удовлетворяването на потребностите на хората. Многофункционални, отворени, гъвкави, те стимулират бизнес инициативи, предоставят места за свободното време далеч не само на обитателите си и подобряват качеството на живот в своята среда.

- Отдавна се коментира и нов общ устройствен план на София. Може ли той да реши проблемите с презастрояването и да даде посоката на развитие на града, или има и други механизми за регулация на тези процеси?

- Последният общ устройствен план беше приет през 2007 г. Инвеститорите вече са купили терени и са планирали своята дейност. Не виждам какво друго освен хаос може да предизвиква промяна. Самият пазар на недвижими имоти става по-несигурен, по-непредвидим, а това неизбежно се отразява на цените им.

Що се отнася до т. нар. презастрояване, в София няма презастрояване. Това може да се докаже с бързо сравнение между процентите застрояване тук и в останалите европейски столици. В колко от тях ще видите повече въздух между сградите? "Презастрояването" се превърна в удобна популистка формула за печелене на политическо влияние.

Не сградите, а колите вземат земята и въздуха на София. В соц времената, когато се чакаше с години за кола, изобщо не са гледали на паркирането като на проблем и панелни блокове с огромен брой жилища са строени без уреждане на паркоместа. Днес обаче в тях и не само в тях живеят семейства с коли.

Така че думата не е "презастрояване", а друга, макар и доста тромава: "преавтомобиляване". Ако подслоним поне половината коли, които сега са навън, ще видим колко зелена всъщност е София. Направете снимки на София при приземяване със самолет и сравнете с подобни снимки от други столици.

А долу, на земята, можем да видим колко занемарени зони могат да се превърнат в зелени, стига да има готовност и за поддръжката им.

- Една от идеите на кмета Терзиев е да се въведе фонд благоустройство. Така той смята, че София ще навакса бързо с липсващата инфраструктура като изграждане на канализация, училища, детски градини и др. Склонни ли са обаче инвеститорите да плащат такава такса за всеки реализиран кв. м застроена площ?

- Всички ние – далеч не само тези, които са ангажирани в архитектурата и строителството –

гледаме резервирано

на всяко събиране на

средства в някакъв фонд

Не е без основания опасението, че тези средства някак ще потънат или ще послужат за разрешаването на други спешни проблеми.

Комплекс “Озарение” в полите на Витоша предлага комфортни къщи със собствени зелени дворове и басейни с термална вода.

Напомням за друга възможност: за еди-колко си хиляди кв. м РЗП инвеститорът трябва да създаде детска градина. Или велоалеи. Или парк. Вариантите са много, но не е трудно да бъдат регламентирани. Така след реализацията на проекта и инвеститорът, и общността ще видят реалната полза от вложените допълнителни средства. Да не говорим, че по този начин ще се стимулира и чувството за обществена отговорност на самия инвеститор, желанието му да направи положителна промяна.

- След като София се задъхва основно от коли, кажете като архитект и човек с отношение към градските проблеми как може да бъде спряна тази растяща моторизация?

- Когато се появи велоалея, се появяват велосипедите. Когато от А до Б може да мине детска количка, се появяват пешеходци от всички възрасти.

Когато обаче не се осмеляваме "да стесним" пътното платно с велоалея, за да не засегнем колите; когато изискваме 120% паркоместа за жилищата в една сграда; тоест когато правим всичко възможно да улесним колите, можем да очакваме само бум.

Не можем да решим

проблема с диктата

на колите без равни

дози изобретателност,

смелост и твърдост,

защото този диктат се поддържа и от закона. Ако един инвеститор успява да покрие задължителния процент автомобилни паркоместа, той може да построи хиляди сгради без нито едно място за велосипед, без да изгради и един метър велоалея, без да посее и стръкче трева. Важното е на колите да им е добре. А според мен единствените паркинги, които трябва да бъдат насърчавани, са буферните към метрото. Всеки пътувал из Европа и света ще се съгласи, че софийският градски транспорт, без да е съвършен, е с отлична мрежа и осигурява бързо, икономично и удобно придвижване в града. А наличието на метростанция прави всеки район търсен и желан.

Комплекс “Озарение”

“Зафир и Емералда” в район "Изгрев" е първата озеленена терасовидна сграда на Балканите, както и първата у нас с екологични материали, които ще намалят с 50 на сто въглеродните емисии

Всичко, което създава АРТЕКС Инженеринг АД, е израз на Добрите и полезни Дела, които единствено могат - с вложения в тях творчески потенциал, да създават Високите стойности на Живота - ТВОРЕЦ!

Чрез СИЛА, ВОЛЯ, ЗНАНИЕ и ИСТИНА!

Чрез вяра, лична идея и смисъл, чрез личната ни смелост, с личните ни знания и личното развитие на всяко едно високостойностно идейно съдържание!

И само това и единствено НИ прави Истински Добри хора!

Носители на прогреса на Обществото, уникални Съзидатели и вестоносци на Бъдещето!!!

Първата озеленена терасовидна сграда на Балканите - “Зафир и Емералда” на АРТЕКС “Зафир и Емералда” в район "Изгрев" през зимата

CV

Арх. Весела Мирянова е съосновател, изпълнителен директор и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД. Завършила е Строителния техникум "Христо Ботев" в София със златен медал, архитектура в УАСГ, специалност "Жилищни сгради и хотелски комплекси", отново с отличие.

Член на Българската търговско-промишлена палата, на УС на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България и на редица други професионални и благотворителни организации.