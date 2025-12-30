ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ако забележим ескалация на цените, бойкот! Масов бойкот

Огнян Минчев, политолог

2312
Евро СНИМКА: pixabay

Моя позната живееше в Нидерландия когато там въведоха еврото - преди 25 години. Един холандски гулден бе 47-48 евроцента.

"Продавачите "елегантно" преместиха цените от гулден на евро - със същите числа, ми каза тя. Но ние всички спряхме да купуваме. След 2-3 седмици всичко си дойде на мястото". Всички предстои да видят и да се убедят в предимствата на общата европейска валута - включително скептиците. Няма да се убедят само чуждите слуги и продажниците. Но през първите дни на януари трябва особено активно да проявим лично и национално достойнство - ако забележим ескалация на цените, бойкот! Масов бойкот.

Навсякъде другаде нещата са дошли по местата си - тук също трябва да стане така. Особено след като кръчмари и магазинери вече надуха цените преди еврото - и ние не им се противопоставихме. За да си успешен като потребител - трябва да си ефективен гражданин.

(От фейсбук)

