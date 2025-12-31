Фенер - дипломатическият прощъпалник на патриарха

“Мирното посещение” на Негово Светейшество патриарх Даниил Български при Вселенския патриарх Вартоломей във Фенер бе определено от мнозина анализатори като умел дипломатически ход, чрез който предстоятелят на Българската православна църква (БПЦ) вече може да излезе с по-голямо самочувствие на полето на междуцърковната дипломация.

Макар че по смисъла на приетия в православието ред “мирно посещение” не е нито дипломация, нито политика.

По същество това е каноничен акт, с който всеки новоизбран предстоятел на поместна православна църква публично засвидетелства, че неговата катедра е в евхаристийно общение с другите.

Тоест че между тях няма разкол, анатеми, прекъснато общение, а цари мир. И затова именно е прието тези посещения да се наричат мирни, като вековната традиция повелява да се започне с визита при Вселенския патриарх заради така нареченото първенство по чест. Това се определя от списъка с предстоятели на автокефални църкви, наречен диптих, в който Вселенският патриарх е пръв.

Избраният миналата година български патриарх Даниил не би могъл да посети първо друг православен патриарх, било той румънски, руски, сръбски и т.н., без да наруши този установен от векове църковен протокол, символизиращ православното единство.

Затова и повечето наблюдатели, определяйки тази визита като дипломатическия прощъпалник на патриарх Даниил Български, всъщност са прави.

И наистина по време на 4-дневното посещение във Фенер той не допусна нито една грешка. Въпреки бурните коментари в социалните мрежи по повод това посещение, много от които нагнетени с политически смисъл в една или друга посока, българският патриарх направи единствено това, което трябваше.

В действителност той не направи нещо, което да изглежда в очите на критиците му по този въпрос като компромис по отношение на неканоничността на Православната църква на Украйна (ПЦУ), призната с томос от Вселенската патриаршия. В същото време отправи ясно послание за единство на православния свят. И сега всеки един от тези, позволили си критики към това пътуване, би се съгласил, че липсата му би била много по-голям проблем. Тъй като от 1945 г. досега всички предстоятели на БПЦ са осъществявали такива мирни посещения при Вселенския патриарх - екзарх Стефан, патриарх Кирил, патриарх Максим, патриарх Неофит...

Както патриарх Вартоломей заяви в словото си към госта от България: “Това мирно посещение вече представлява историческо събитие за двете църкви и служи за укрепване на братските отношения, знак е за единство, любов и взаимно уважение, които трябва да съпътстват всяко истинско православно служение”.

