10% плащат кеш в евро тази нощ, 25% в левове, останалите си седят вкъщи (Графика)

4328 гласуваха в допитване на 24chasa.bg

Един на всеки 10 българи има желание да плаща кеш в евро в новогодишната нощ. Доста повече - 25%, са си подготвили левове в брой.

Това показват данни от онлайн анкета в сайта на “24 часа”, в която между 13 и 31 декември се включиха 4328 читатели.

Общо малко над една трета от сънародниците ни, или 35%, възнамеряват да празнуват новата година извън къщи. Вероятно студът няма да им попречи

да посрещнат 2026 година на площада

в своя град, в заведение или зад граница и съответно ще им се наложи плащане, свързано с пътуването и консумацията.

Вероятно до тях е достигнала информацията, че между 21 часа на 31 декември и ранните часове на 1 януари банковите системи, банкоматите и ПОС терминалите ще бъдат временно изключени за техническа настройка, и са се подсигурили с пари в брой.

Останалите 65% сред участниците в анкетата със сигурност няма да усетят пренастройването към еврото, след като споделят: Няма да ми се наложи - няма да ходя никъде, показват данните от допитването ни.

Според анализатори броени дни преди въвеждането на еврото у нас от 1 януари банките се оказват препълнени с левове.

Една трета от депозитите на домакинствата,

които прескачат 100 млрд. лв., вече са в новата валута, а останалите чакат януари, за да бъдат превалутирани. Вероятно това обяснява факта, че разплащанията в брой в левове спрямо тези в евро в новогодишната нощ в анкетата на “24 часа” са в съотношение 2,5:1.

Цялата тази статистика ще придобие нови измерения в ранните часове на 1 януари 2026 г., когато банкоматите трябва да започнат да функционират отново, но ще пускат само евробанкноти. Тогава е стартът и на двойното обращение -

едномесечният преходен период, в който левът и еврото ще се използват едновременно

След този период левът няма да може да се използва за плащане, но може да се обменя безплатно за 6 месеца във всички банки и безсрочно в БНБ. Така че няма нужда да се редим на опашки предварително.

Съветът на финансисти и банкери е през първите дни на новата година да се плаща при възможност с карта. Така ще се спестят разправии около връщането на ресто в брой, при което трябва да се изчисляват разликите в курсовете. А за да е възможно плащането с карта, е добре банковата сметка предварително да е заредена, за да се използва сумата по нея.