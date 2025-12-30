Военни маневри: Готви ли се Китай да нападне Тайван?

Китайската армия започна най-мащабните си военни учения около Тайван този понеделник - с тях Пекин симулира блокада на всички ключови пристанища на острова . Китай продължава да твърди, че Тайван е негова територия и се зарича да го "обедини" с континентален Китай, дори чрез сила, ако е нужно.

Военните учения носят името "Мисия правосъдие 2025" и представляват, както Пекин ги нарича, сериозно предупреждение срещу "сепаратистките сили и външна намеса" в Тайван. Тайпе отхвърля териториалните претенции на Пекин и призова Китай да не "преценява грешно ситуацията и да се превръща в проблема на региона".

Министерството на отбраната на Тайван осъди военните маневри като "неразумни" и организира център за спешни действия. Китайската армия не уточнява колко ще продължи военното учение, но се очаква то да приключи преди началото на новата година.

Тези симулации стават рутинни

"Това е индикация за опит да се установи преимущество във въздуха и по вода , както и да се откъсне Тайван от потенциална външна военна помощ", коментира Су Цу Юн - изследовател от Института за национална отбрана и сигурност в Тайпе.

Това е седмото поредно голямо военно учение, което Китай извършва около Тайван от 2022 г. насам, когато тогавашната председателка на американския Конгрес Нанси Пелоси посети острова . Уилям Янг - анализатор за Североизточна Азия от мозъчния тръст "Международна кризисна група", смята, че този тип военни учения, които симулират блокада на Тайван, постепенно се превръщат в рутинни. Според него обаче притеснителен знак е краткото време между обявяването на ученията и фактическото им начало. "Това показва, че китайската армия е все по-способна бързо да се разположи в бойна готовност", казва експертът.

Пекин тества ангажимента на Вашингтон към Тайван

Последните военни учения започнаха само няколко дни след като САЩ обявиха нова оръжейна сделка с Тайван за над 11 млрд. долара. Ако тя бъде одобрена от Конгреса, ще стане най-голямата сделка за отбрана между Вашингтон и Тайпе. "Сега китайската армия проверява каква ще е реакцията на САЩ", смята Янг.

През миналата седмица Пекин наложи санкции на 20 американски компании, работещи в сферата на отбраната, както и на 10 души от ръководствата им. Това беше демонстрация на протест срещу споразуменията между САЩ и Тайван за отбрана, но според Янг няма да има голям ефект. "Затова Пекин смята, че трябва да продължава с мащабните военни учения, за да демонстрира ясно недоволството си".

В последната година взаимоотношенията между двете най-големи икономики в света продължиха да са силно конкурентни, въпреки че каналите за комуникация оставаха отворени. В новата стратегия за националната сигурност на САЩ администрацията на Тръмп набляга на конкуренцията в търговията с Китай, а последният доклад на Пентагона обръща внимание на военното струпване на сили в контекста на потенциална подготовка за инвазия на острова . Започвайки тези нови военни учения, Пекин проверява също дали САЩ ще отговорят с по-категорични действия или ще останат премерени, за да не провалят планираната за следващата година среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай, а после и гостуването на китайския лидер в САЩ, пише "Дойче веле".

Япония налива масло в огъня

Новата националистическа министър-председателка на Япония Санае Такаичи заяви, че страната ѝ може да се включи във военните действия, ако Китай реши да нападне Тайван. Напрежението между двете държави ескалира рязко след това изказване - Пекин дори настоява Токио да оттегли заплахата си. Японските власти остават непоклатими.

В същото време китайският президент Си Дзинпин извърши мащабно разчистване на високопоставените военни в армията. Последните данни показват, че министърът на отбраната на Китай също е разследван, но няма официално потвърждение. Според военния изследовател Су изказването на Санае Такаичи може да е изиграло роля за бързо организираните военни учения около Тайван сега.

Вътрешнополитически проблеми в Тайван

Друг фактор е настоящата политическа обстановка в Тайван, където президентският пост се заема от управляващата партия, а законодателната власт се контролира от опозиционните партии, които насърчават по-тесни икономически връзки с Пекин. На този фон няколко политически инициативи се сблъскаха със законодателни пречки. Миналия месец тайванският президент Лай Чин-те представи план за инвестиране на допълнителни 40 млрд. долара в рамките на осем години в специален отбранителен бюджет. Предложението по-късно беше блокирано от законодателната власт, контролирана от опозицията.

"Мисля, че Пекин също е забелязал този разлом, който му позволява да продължи да упражнява влияние", казва експертът Ян. "Чрез тези мащабни военни учения китайските власти вероятно се надяват да подтикнат опозиционните партии в Тайван да засилят критиките си към Лай, като същевременно използват предимството си в законодателната власт, за да продължат да блокират усилията на администрацията на Лай да приеме бюджета за отбрана."