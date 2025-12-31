Дано през Новата година прекъснем грозния цикъл на злото!

Трябва да прощаваме - колкото и да ни е трудно понякога. В последния ден на настоящата година искам да простя и да залича всичко лошо, което е било отправено към мен като мисъл, слово и действие от когото и да било.

На прага на Новата година ние имаме вълнуващото задължение да благодарим на всички, които са ни сторили добро - по какъвто и да е повод. По-трудното задължение е да благодарим на тези, които са ни сторили зло - защото тяхната злоба, отмъстителност, високомерие и омраза са ни дали възможност да се осъзнаваме и да вървим напред, но е ощетила тях самите повече, отколкото нас. Те са нещастни, вкарани в цикъла на собствената си безпътица за морално развитие хора, които са ни правили злини, припознавайки у нас неприветливата тъмнина на собствената си сянка.

Дано през Новата година и те да се освободят от това бреме! Не храня кой знае какви надежди за някои от тях. Но прощавам и благодаря! Нека прекъснем - според силите си - грозния цикъл на злото! Здраве, радост и успех на всички през Новата 2026 г.!

От Фейсбук.