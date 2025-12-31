Некои новогодишни съображения

С присъщия си политически мазохизъм днес до обяд изгледах де-що имаше коментари за изминалата година. Според личната ми социология около 80% от тях сочеха за най-важното събитие на годината протестите, довели до падането на правителството като път към победата над корупцията, гнилата съдебна система, кражбите, мутрите и нисхождането на Пеевски.

В същото време на фасадата на ЕЦБ във Франкфурт с огромни букви пише: "Добре дошла, България". Не видях и в Брюксел поздравления за победата на демократичното общество и възторг от предстоящите поредни предсрочни избори, които да смажат корупционната хидра у нас. Обратното - превеждат ни милиарди евро по плана за ПВУ. Същият, който в началото на годината беше в киреча.

Чета, че сме в "топ 5" на икономиките с най-висок ръст през годината, че сме събрали 10 милиарда повече, че делът на сивата икономика е намалял с 4% и сме на крачка от целта да ни извадят от сивия списък за пране на пари. Но в завладяната държава това са обичайни процеси и белег за авторитаризъм.

Между другото, прави са онези, които твърдят, че в държавата пари има, просто много се краде. Нали си давате сметка, че онези 4000 души, засечени от НАП, че са хоспитализирани, а всъщност са в казината, са около 10% от проблема? Данъчните засичат само тях, защото в казината трябва да покажеш лична карта, с която всъщност се водиш в болница на легло. НАП не може да засече тези, които по документи са в болница, а всъщност са си вкъщи, на вилата, при любовницата, в кръчмата, или даже на Халкидики за 2-3 дни. А сспомняте ли си за една огромна далавера с реекспорт на скъпи лекарства за около 100 милиона? А забравихте ли, че имаме 800 000 души с ТЕЛК, където дори незрящи карат мерцедеси? Само тези примери да бяха дали на младите лекари, щеше да им светне а какво става дума.

Междувременно ще плащаме по милион на ден "радевки" на "Боташ", ще трупаме дългове на Топлофикация- София и ще се чудим дали ще има великденски надбавки за пенсионерите.

По личното ми мнение, протестът изигра наистина положителна роля, но не защото така твърди Бойко Борисов.

Във факултета по журналистика имах един преподавател, проф. Дафин Тодоров, всеобщ любимец който имаше една култова фраза по повод поголовното цитиране на класиците на марксизма: "Не е вярно, защото Маркс го е казал, Маркс го е казал, защото е вярно". Та така и за Борисов.

Та поуките са няколко. По въпроса за бюджета в коалционен кабинет - не можеш да угодиш в еднаква степан на всички, това означава, че не си угодил на никой. Или както казваме занаята: "Нема угодия". Особено, когато трябва да се съобразяваш не само с партиите в коалицията, но и с Тристранката, откъдето всъщност се срути конструкцията.

Сагата с Благо Коцев спомогна за окончателното (според мен) решение тая изначално олигофренски създадена комисия за обслужване на една партия с един човек начело, да бъде премахната. Без да съм врачка, мисля, че съответният отдел в ЕК е в течение на нейната "биография" и няма да възрази срещу нейното заличаване без това да се отрази на парите по ПВУ.

Трето - идиотското заседание "26 секунди". По манталитет и простотия за себе си го оприличих на кражба в супермаркет с включени охранителни камери. Трябва да си напълно безмозъчен, за да проведеш подобно заседание, след като знаеш, че си онлайн. Това наистина беше арогантно спрямо останалите депутати и политически мислещите хора. И никакви срокове и спешност не го оправдаваха. Тук ми иде примерът с автомобилните катастрофи: "Минута невнимание - цял живот страдание".

Ето защо мисля, че протестът имаше и положителни страни. Но в резултат от неговата мащабност и активност има и някои много, много по-негативни последствия. Най-пагубното от тях е опасността от нова спирала на предсрочни избори с ново боксуване на място, с ново изостряне на взаимната нетърпимост в обществото и най-важното - никакви реформи и безпътица в институциите. Защото реформи не се правят за 3 месеца, а сме на светлинни години от 160 гласа за избор на нов ВСС, главен прокурор и т.н.

Всъщност най-горемият проблем на многохилядния протест е, че каза против какво е, но не каза за какво е. Не излъчи нито политически послания, нито нови лидери, точно както през 2020 година. Огромното мнозинство освен че нищо не разбира от бюджет, според мен не може да обясни какво точно означава "смяна на модела", точно както преди 5 години не можеше да обясни какво значи "смяна на системата". В този смисъл протестът и по-точно неговите вдъхновители само си мислят, че моделът ще се промени само със смяната на двама души (Борисов и Пеевски), което показва, че в него няма нищо, ама нищичко революционно. Защото, ако желанието им се изпълни, има реална възможност да дойде моделът Радев-Копейкин-Руди Меча и отново ще има протести и отново от завладяна, но от изток държава...

Но такава е психологията и на тълпите, и на нереализираните свръхамбициозни политически опозиционни лидери в една балканска политическа реалност. Няма значение дали знаем какво и как да съградим, по-важното е да разрушим настоящето.

Та, както споменах в началото - Европа ни приветства, ние се самоунищожаваме. Но е казано - никой не е пророк в собствената си страна.

Надявам се на по-разумна и зряла 2026 година!