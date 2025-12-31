Щастлива 2026 година, Бургас!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още една година зад гърба ни.

Животът на един град е като живота на всеки един човек в него.

Година на работа, предизвикателства, вдъхновения, но и на кризисни моменти.

На поводи за гордост и радост, но и на тъга и притеснения.

Хубавото е, че независимо от стреса и безбройните казуси за решаване, направихме много крачки напред за Бургас.

Благодаря на всички, които не спират да дават идеи и да помагат чрез труда си– точно това движи един град напред!

Защото зад всеки един реализиран проект стоят усилията на много хора!

Благодаря за доверието, критиките, идеите! Те ни правят по- изискващи и по- отговорни!

Посрещаме 2026 година с още работа, още енергия и още грижа за Бургас, който обичаме. И аз като един непоправим оптимист вярвам, че всичко, което сме планирали за града ни- ще се случи по най- добрия начин!

Пожелавам 2026 година да ни донесе повече спокойствие, повече поводи за усмивка и повече вяра, че усилията ни имат смисъл.

Да бъдем здрави, по-търпеливи един към друг и по-обединени около Бургас – града, който е наш дом. Благодаря ви, че вървим по този път заедно! Щастлива Нова година!

Не мога да опиша всичко, но ето и част от свършеното през 2025 година.

Започнахме изграждането на училището в кв. Крайморие. През есента на идващата година се надявам там да обявим прием!

Строителството е на финал, в момента се изграждат зоната за спорт и басейнът, заедно с дворното пространство. От началото на годината ще се фокусираме и в обзавеждането.

Филиалите! Тепърва ще разбираме смисъла от тях! Смисълът е ясен- нови млади хора в Бургас, но и нова културна среда. Боря се за нови!

Изграждаме звукозаписно студио за нуждите на Софийския университет, помагаме и на другите. Скоро ще имаме обновена графична база на НХА в Морската градина. Вървим към нови факултети и специалности. И както се казва, стъпка по стъпка, има много да наваксваме заради историческата несправедливост по отношение на университетите в Бургас. Не се отказвам!

Приключихме новия корпус на Гимназията за романски езици и Математическата гимназия, там вече учениците са настанени и се обучават. В новите сгради на ИТ гимназията също кипи живот и учение!

Приключи ремонтът на училището в кв. Сарафово, там учениците също вече са в новите класни стаи.

Приключи първият етап от ремонта на детската градина в кв. Сарафово „Ален Мак" и сега правим пристройката, която трябва да е готова до пролетта.

Започна строителството на студентския кампус- важен и труден проект, защото трябва да направим нещо модерно, перспективно, иновативно и привличащо все повече студенти.

Приключи ремонтът на ул. „Индустриална", „Одрин", „Шейново", „Патриарх Евтимий", „Гладстон". Улица „Ивайло" е на финал.

Започна ремонтът на улиците „Дебелт", „Оборище" и „Асен Златаров".

Започнахме най-мащабния инфраструктурен обект – Южния обход на Бургас, тежък проект, който върви с доста добри темпове. Надяваме се да не спре финансирането! Защото този обект е от национално значение!

Продължава ремонтът на улиците около Детската болница, готов е пробивът от „Димитър Димов" към „Лазурен бряг".

Стартира локала на ул. "Крайезерна".

Изцяло изградихме локала на зона 9- ти километър- важно условие за още нови инвестиции там!

Изцяло реконструирахме най- лошия път в Бургас- до "Лукойл", както и пътя от магистралата до Българово.

Готов е локалът на „Захари Стоянов", като това ни дава възможност да започнем изграждането на колелото, защото вече имаме алтернатива за движението.

Нова улица в "Меден рудник" от терминала до басейна вече свързва две големи зони в комплекса.

Започна дългоочакваното укрепване на велоалеята към кв. „Сарафово".

Работим за втория вход/изход на кв. „Сарафово".

Ремонт на ул. „Ангел Димитров" в кв. „Сарафово"

Започна работата по Фаза 2 на проекта за Индустриален и логистичен парк, в който се изгражда инфраструктурата на новата промишлена зона „Юг-Запад". Тепърва ще дава отражение върху икономиката на Бургас!

Здравеопазване и социални дейности:

Детската болница е почти готова! Следват още няколко стъпки, но вървим уверено напред! Интересът от медици и специалисти е голям. Скоро ще ви разкажа, какво ме подтикна да стартирам този труден, труден, труден проект. А за смисъла му- няма нужда да ви убеждавам! Всички знаете!

Изградихме етажен паркинг в детската болница, на финал сме на жилищната сграда за медици.

Готова е новата сграда за поликлиниката към Белодробната болница- ще я открием на Йордановден.

Напредва строителството на дома за стари хора в Минерални бани и на трите социални услуги в „Меден рудник".

Приключва ремонтът на спортна зала „Младост", там продължава обновяването на околното пространство.

Започва ремонт на спортна зала „Бойчо Брънзов".

Приключи ремонтът на басейна в „Меден рудник".

В к/с „Меден рудник" вече имат нова спортна зала, която е подходяща за бокс и групови тренировки. Към нея има два обслужващи паркинга.

Започна работата по изграждането на скейт парк и паркур парк, отново в „Меден рудник".

Продължава ремонтът на спортна зала „Нефтохимик".

А също така:

Ремонтират се с мерки за енергийна ефективност в Младежкият дом, читалища, жилищни блокове. Да не забравяме, че сме първенци по санирани сгради. Положихме много усилия за това, но има смисъл!

Започна рекултивацията на втора клетка на депото за битови отпадъци- непопулярна, но нужна тема!

Бургас не е само градът, а и населените места около него!

В Българово дългоочакваната канализация се изгражда, предстои пречиствателна станция.

В Рудник- почти е готова канализацията, дългочакан проект!

В Димчево- за пръв път вече имат нормално водоснабдяване и питейна Камчийска вода.

В много други села има вече спортни и детски площадки, както и видеонаблюдение.

През 2026 г. година най-важната ни задача е да има финансиране, за да продължи Южният обход, студентският кампус, да си довършим започнатите улици, да довършим започнати обекти, които са държавна отговорност. Имаме много готови проекти и повярвайте ми, ще направя всичко възможно, за да ги обезпечим и реализираме!

Но сега е време да се посъберем в себе си и да се заредим с вяра, сила и оптимизъм за новата година!

Щастлива 2026 година, Бургас!

