Добрите новини, с които ще запомним 2025 година

Успехи в битката срещу болестите и климатичните промени, увеличаваща се продължителност на живота: през 2025 година определено имаше и добри новини. "Дойче веле" припомня някои от тях:
Една от добрите новини на годината дойде от Германия - от Баден-Вюртемберг, пише АРД. Учени от института „Фраунхофер" в Щутгарт успяха с помощта на кръвен тест да диагностицират рак на панкреаса , различавайки го от възпалението на панкреаса или други видове рак.
Благодарение на тази нова техника на диагностициране в бъдеще може да отпадне взимането с игла на тъкани от тумора. Вместо това т.нар. течна биопсия използва безклетъчна ДНК, т.е. фрагменти от генетичната информация, които циркулират в кръвта. Методът е практически безболезнен и е значително по-бърз от обичайния тест.
Още една добра новина в сферата на здравеопазването - в Германия за първи път бе пуснат препарат, който се бори с причините за деменцията. А е било установено и, че ваксинацията срещу херпес зостер може да защити и от алцхаймер и деменция - това се разкрива от нови проучвания, от които става ясно, че превантивните мерки помагат и в това отношение.
Индия изпревари климатичните цели
През юли Индия обяви, че добива половината от нужната ѝ електроенергия от неизкопаеми горива. Така страната постигна целта на Парижкото споразумение за климата цели пет години по-рано. Това е голям успех, тъй като Индия, с най-многобройното население на Земята, в абсолютни числа е третият най-голям източник на вредни емисии в света след Китай и САЩ, отбелязва АРД.
В сферата на опазването на климата са и много от другите добри новини на годината, изредени от „Ди Цайт": озоновата дупка е намаляла и се е затворила по-рано, което според експертите е истински знак за успех. Нов анализ показва, че използването на слънчева и вятърна енергия по света се е разраснало до такава степен, че може да покрие допълнителното търсене на електроенергия и да замести въглищата. В Китай пък от 18 месеца насам емисиите въглероден двуокис не се увеличават.
Добрите новини от Германия
„Ди Цайт" информира, че през есента броят на работещите хора със социални осигуровки в Германия е бил толкова висок, колкото никога преди това, нов рекорд бележи също и заетостта сред чужденците. Продължителността на живота пък отново е толкова висока, колкото преди пандемията.
Освен това Германия вече е втора в смета по брой заявени патенти. Първото място традиционно се държи от САЩ, които и през отиваща си година са с най-много изобретения. Освен това в Германия се регистрират все повече електромобили, които вече почти не са много по-скъпи от традиционните.
От Европа си заслужава да отбележим и това, че - след продължили с години спорове - Европейският съюз (ЕС) и Великобритания постигнаха гранично споразумение за Гибралтар.
Първият остров без боклук, щуки в Сена и носорози в Руанда
Гръцкият остров Тилос също влиза в списъка на добрите новини от годината - с това, че е станал първият остров без боклук в света . Неговите 800 жители методично разделят отпадъците си, пише сайтът „Лого". Биоотпадъците се превръщат в тор, всичко останало се рециклира и преработва. Концепцията се радва на толкова голям успех, че Абу Даби иска да я възприеме.
Същото издание откроява още една от добрите новини на годината - недопускането на нито един смъртен случай при автомобилно произшествие в Хелзинки . Основната причина: въвеждането на ограничение от 30 км/час по повечето улици, особено близо до детски градини и училища. Към това се добавят по-добрите велоалеи, по-големият брой зебри за пешеходците и удобният обществен транспорт. Така произшествията намаляват и градът става по-сигурен за всички.
След 50 години пауза в Сена отново плуват щуки, разказва „Лого". Това са риби, които живеят само в чиста вода, т.е. реката, минаваща през френската столица, е достатъчно чиста.
Изданието отбелязва и още една добра новина от животинския свят - природозащитници са отвели 70 носорога от Южна Африка в резерват в Руанда, на цели 3400 км разстояние. Но новото място животните са много по-добре защитени от бракониери и могат да се възстановят.