Добрите новини, с които ще запомним 2025 година

Успехи в битката срещу болестите и климатичните промени, увеличаваща се продължителност на живота: през 2025 година определено имаше и добри новини. "Дойче веле" припомня някои от тях:

Една от добрите новини на годината дойде от Германия - от Баден-Вюртемберг, пише АРД. Учени от института „Фраунхофер" в Щутгарт успяха с помощта на кръвен тест да диагностицират рак на панкреаса , различавайки го от възпалението на панкреаса или други видове рак.

Благодарение на тази нова техника на диагностициране в бъдеще може да отпадне взимането с игла на тъкани от тумора. Вместо това т.нар. течна биопсия използва безклетъчна ДНК, т.е. фрагменти от генетичната информация, които циркулират в кръвта. Методът е практически безболезнен и е значително по-бърз от обичайния тест.

Още една добра новина в сферата на здравеопазването - в Германия за първи път бе пуснат препарат, който се бори с причините за деменцията. А е било установено и, че ваксинацията срещу херпес зостер може да защити и от алцхаймер и деменция - това се разкрива от нови проучвания, от които става ясно, че превантивните мерки помагат и в това отношение.

Индия изпревари климатичните цели

През юли Индия обяви, че добива половината от нужната ѝ електроенергия от неизкопаеми горива. Така страната постигна целта на Парижкото споразумение за климата цели пет години по-рано. Това е голям успех, тъй като Индия, с най-многобройното население на Земята, в абсолютни числа е третият най-голям източник на вредни емисии в света след Китай и САЩ, отбелязва АРД.

В сферата на опазването на климата са и много от другите добри новини на годината, изредени от „Ди Цайт": озоновата дупка е намаляла и се е затворила по-рано, което според експертите е истински знак за успех. Нов анализ показва, че използването на слънчева и вятърна енергия по света се е разраснало до такава степен, че може да покрие допълнителното търсене на електроенергия и да замести въглищата. В Китай пък от 18 месеца насам емисиите въглероден двуокис не се увеличават.

Добрите новини от Германия

„Ди Цайт" информира, че през есента броят на работещите хора със социални осигуровки в Германия е бил толкова висок, колкото никога преди това, нов рекорд бележи също и заетостта сред чужденците. Продължителността на живота пък отново е толкова висока, колкото преди пандемията.

Освен това Германия вече е втора в смета по брой заявени патенти. Първото място традиционно се държи от САЩ, които и през отиваща си година са с най-много изобретения. Освен това в Германия се регистрират все повече електромобили, които вече почти не са много по-скъпи от традиционните.

От Европа си заслужава да отбележим и това, че - след продължили с години спорове - Европейският съюз (ЕС) и Великобритания постигнаха гранично споразумение за Гибралтар.

Първият остров без боклук, щуки в Сена и носорози в Руанда

Гръцкият остров Тилос също влиза в списъка на добрите новини от годината - с това, че е станал първият остров без боклук в света . Неговите 800 жители методично разделят отпадъците си, пише сайтът „Лого". Биоотпадъците се превръщат в тор, всичко останало се рециклира и преработва. Концепцията се радва на толкова голям успех, че Абу Даби иска да я възприеме.

Същото издание откроява още една от добрите новини на годината - недопускането на нито един смъртен случай при автомобилно произшествие в Хелзинки . Основната причина: въвеждането на ограничение от 30 км/час по повечето улици, особено близо до детски градини и училища. Към това се добавят по-добрите велоалеи, по-големият брой зебри за пешеходците и удобният обществен транспорт. Така произшествията намаляват и градът става по-сигурен за всички.

След 50 години пауза в Сена отново плуват щуки, разказва „Лого". Това са риби, които живеят само в чиста вода, т.е. реката, минаваща през френската столица, е достатъчно чиста.

Изданието отбелязва и още една добра новина от животинския свят - природозащитници са отвели 70 носорога от Южна Африка в резерват в Руанда, на цели 3400 км разстояние. Но новото място животните са много по-добре защитени от бракониери и могат да се възстановят.