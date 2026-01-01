Надежда Нейнски: Днес Европа разбира, че България винаги е била част от нея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Честита 2026 година!

Честито членство в Еврозоната!

1 януари 2026 не е денят, в който България влиза в Европа.

1 януари 2026 е денят, в който Европа разбира, че България винаги е била част от нея.

От Фейсбук.