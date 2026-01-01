Надежда Нейнски: Днес Европа разбира, че България винаги е била част от нея

Честита 2026 година!
Честито членство в Еврозоната!
1 януари 2026 не е денят, в който България влиза в Европа.
1 януари 2026 е денят, в който Европа разбира, че България винаги е била част от нея.
От Фейсбук.
