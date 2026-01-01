ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: България вече е сред развитите евро...

Времето София -3° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22007501 www.24chasa.bg

Надежда Нейнски: Днес Европа разбира, че България винаги е била част от нея

Надежда Нейнски

1308
Надежда Нейнски

Честита 2026 година!

Честито членство в Еврозоната!

1 януари 2026 не е денят, в който България влиза в Европа.

1 януари 2026 е денят, в който Европа разбира, че България винаги е била част от нея.

От Фейсбук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Надежда Нейнски
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)