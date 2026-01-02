Директорът на ЕГ в Монтана Биляна Дерлипанска: Вече имаме новооткритата история на България от Петър Богдан

- Г- жо Дерлипанска, вашата гимназия носи името на народния будител Петър Богдан. Какво изучават учениците за своя патрон, такава необикновена ерудирана личност?

- Езиковата гимназия в Монтана носи името на Петър Богдан, защото той е една от най-ярките и значими личности, родени в този край, оставили трайна следа в българската културна и духовна история. Петър Богдан Бакшев е не само католически архиепископ и дипломат, но и първият български историк, автор на „История на България", създадена още през XVII век – далеч преди Паисий Хилендарски. Неговото дело е пример за ранно българско национално съзнание, европейска образованост и стремеж към съхраняване на историческата памет за българите.

Патронът на нашата гимназия, Петър Богдан, е изключително подходящ символ за езиково образование. Той е една от най-ярките интелектуални личности на XVII век – български духовник, учен, историк и дипломат с европейски мащаб.

Историческите източници показват, че Петър Богдан е владеел поне шест езика – български, латински, италиански, немски, старогръцки и хърватски, а според някои сведения е имал и работни познания по турски език. За своето време това го нарежда сред най-образованите хора в Европа. Той използва езиците не просто като средство за общуване, а като инструмент за наука, дипломация и защита на българската историческа памет.

Петър Богдан е автор на първата история на България, написана на латински език – Historia Bulgarica, с което представя българската държавност и култура пред европейската интелектуална общност. Именно това съчетание между езикова култура, европейско мислене и национално самосъзнание напълно съвпада с мисията на нашата гимназия.

- Доколкото ми е известно нашата гимназия е единственото училище в страната гордо приело за свой патрон личност като Петър Богдан.

- За нас името „Петър Богдан" не е просто традиция, а ценностен избор. То символизира стремежа ни да възпитаваме ученици, които владеят езици, мислят критично, общуват уверено в международна среда и същевременно познават и уважават българската история и култура.

В учебниците по история за 10. клас информацията за Петър Богдан е сравнително кратка, но в нашето училище ние съзнателно разширяваме познанията на учениците за своя патрон чрез целенасочена образователна и възпитателна работа. Още в 8. клас учениците се запознават с личността и делото му – с неговия произход от Чипровци, с книжовната му дейност, с опитите му да представи българската история пред Европа и с мястото му сред българските народни будители.

Особено внимание се отделя на Петър Богдан по време на патронния празник на гимназията, когато чрез рецитали, открити уроци, ученически проекти, презентации и срещи с историци и изследователи учениците осмислят значението на неговото дело. Така Петър Богдан не остава просто име от учебника или надпис върху училищната табела, а жив духовен пример за родолюбие, образованост и отговорност към националната памет – ценности, които ПГПЧЕ „Петър Богдан" се стреми да възпитава у своите ученици.

-Какъв е приносът му за националното ни развитие и за съхранение на духовността на българите?

- Приносът на Петър Богдан е изключителен, защото той работи за съхраняването на българската идентичност във време, когато българската държава не съществува. Още през XVII век със своята „История на България" той защитава историческата памет на народа и го представя пред Европа като древен и културен народ. Като духовник и книжовник Петър Богдан съхранява българската духовност чрез словото, образованието и вярата, поддържайки живи връзките с европейския културен свят. Делото му го превръща в ранен предвестник на Възраждането и в истински народен будител, чието послание за памет и достойнство остава актуално и днес.

- Какви впечатления остави у вас срещата с професор Лилия Илиева и как се стигна до нея?

-Срещата с проф. Лилия Илиева беше истинско вълнение и силно преживяване за цялата ни училищна общност. Усетихме как историята „оживя" пред нас – не само чрез открития текст на Петър Богдан, а и чрез страстта, отдадеността и дълбокото уважение, с които проф. Илиева говори за него. Тази среща ни накара да се почувстваме част от нещо по-голямо – от възстановяването на една дълго забравяна истина и от връщането на заслуженото място на Петър Богдан в националната ни памет. Тя остави у нас чувство на гордост, отговорност и вдъхновение да предаваме тази памет на нашите ученици.

С професор Илиева първо се свърза моя колега, Лариса Лазарова. Тази година тя, заедно Силвия Каменова и Галя Алексеева работиха всеотдайно върху тържественото отбелязване на годишнината на нашия патрон. След като професор Илиева даде съгласието си да бъде наш почтен гост, това само по себе си бе повод за радост и гордост. Професор Илиева е изключително мила и позитивна личност със забележителен дух.

- Притежавате ли препис на историята на Петър Богдан „За древността на бащината земя и за българските дела"? Kои непознати страни разкрива този ръкопис, открит в Модена?

- Да, притежаваме.

Ръкописът на Петър Богдан ни разкрива една изключително модерна за XVII век личност – учен, европеец и дълбоко осъзнат българин. Най-ценната му „непозната" страна е, че той създава първата цялостна история на България, написана на латински език, с ясната цел да представи българската държавност и култура пред образована Европа.

Ръкописът показва Петър Богдан не само като духовник, а като историк със самочувствие и критично мислене. Той използва източници, сравнява факти, търси причинно-следствени връзки и защитава идеята, че българите имат древна история, култура и място в европейската цивилизация – послание, което е изключително смело за времето на османското владичество.

Още една малко позната страна е дипломатическата му визия. Чрез този труд Петър Богдан всъщност води културна дипломация – използва науката и езика като средство за национално достойнство и международно признание. В ръкописа ясно личи стремежът му България да бъде възприемана не като периферия, а като част от Европа.

Затова днес този ръкопис не е просто исторически документ, а свидетелство за силата на знанието, езиците и образованието – ценности, които продължават да бъдат водещи и за нашата гимназия.

- Изучава ли се тaзи история в училище?

- Историята на Петър Богдан не се изучава самостоятелно в учебната програма. В учебниците присъстват единствено кратки откъси от нея, използвани като упражнения, без възможност за по-задълбочено разглеждане на личността и делото му. Именно затова за нас като училище е важно да допълваме учебното съдържание с инициативи и срещи, които дават на учениците по-широк поглед и осъзнато отношение към този значим български будител.

- Ще промените ли нещо в преподаването на уроците за Петър Богдан? Успяват ли историците да направят мост към нашето съвремие?

По-скоро ще продължим и ще надградим това, което вече правим. Учителите по история винаги търсят връзката между миналото и настоящето, защото именно чрез паралелите учениците разбират смисъла на историята. Петър Богдан е изключително подходящ пример – той живее в време без държава, но мисли държавнически, работи за паметта, идентичността и мястото на българите в Европа – теми, които са напълно актуални и днес.

Нашата задача като училище и като учители е да превърнем научните открития в разбираеми и живи уроци, в които миналото не е далечно и абстрактно, а работещ пример за ценности, избори и отговорност и днес.

- С какви успехи изпратихте 2025- та година?

- Много и разнообразни са успехите и постиженията на нашите ученици и ние се гордеем с всяко едно от тях. Учениците ни имат разностранни интереси и ние се опитваме да подкрепяме всичките им начинания. Имаме активен, инициативен и прекрасен ученически съвет. Винаги съм смятала, че въпреки важността на учебния процес спомените от училище се формират главно от необичайни и празнични дни и инициативи. Затова направихме музикални междучасия, ден на пижамата и чая, организирахме конкурс за най- красива коледна врата и още много такива инициативи.

ПГПЧЕ „Петър Богдан" е гимназия с дългогодишна история и водещи позиции в област Монтана. Професионалният състав на гимназията включва чуждестранни преподаватели от САЩ, Китай и Франция. Училището е училище-посланик на Европейския парламент, партньор на организацията „Фулбрайт България" и Институт Конфуций. През годините успешно са реализирани редица европейски проекти.

Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Монтана е единственото в Северозападна България оторизирано училище за подготовка за Немска езикова диплома (DSD), пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж (2010), изпитен център за получаване на сертификати на Кеймбридж за регион Монтана, пълноправен член на асоциациите към ЮНЕСКО училища (2015) и на мрежата на иновативните училища в България (2017). Училището е удостоено с почетния знак на Община Монтана и почетна грамота през 2000 г. Поколения възпитаници на гимназията притежават престижни езикови сертификати и осъществяват професионалната си реализация в различни сфери по света и у нас.

Ето и някои от постиженията на нашите ученици през изминалата година:

Георги Ватралски, ученик от 9. Б клас в ПГПЧЕ „Петър Богдан", завоюва трето място на Националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения по английски език, проведен на 29 ноември 2025 г.

ГПЧЕ „Петър Богдан" в Монтана прие образователния комплект „Femina Sport / женски спортни практики и борба с дискриминациите", създаден от Националния музей на спорта в Ница и предоставен от Френския институт в България.

Благодарение на този готов за използване педагогически инструмент, учениците от 11-ти и 12-ти клас имаха възможност да разсъждават на френски език върху основни теми: равенство между половете, борба със стереотипите и дискриминациите, мястото на жените в спорта. Инициативата, водена от учителката по френски език Лиди-Ан Гасер, предизвика активното участие и ангажираността на младите хора в размисъла за ролята на жените в спорта.

На 13 ноември 2025 г. 42 ученици от нашето училище взеха участие в събитието, проведено в Sofia Tech Park и организирано от BG Бъди активен. Конференцията обедини млади хора от различни държави с общата мисия да създават по-здрави, приобщаващи и устойчиви общности чрез спорт и активно гражданско участие.

Подписахме меморандум за сътрудничество с водещия икономически университет в България – УНСС. Той предвижда съвместни обучения, проекти, събития и обмен на добри практики между ученици, учители, преподаватели и студенти, с основна цел – повишаване качеството на обучението и по-тясна връзка между средното и висшето образование.

Кандидатура за членство в Асоциацията на езиковите училища в България

В същия ден ръководството на училището проведе среща с доц. д-р Васил Петков – председател на Асоциацията, на която бе официално връчено заявление за членство.

ПГПЧЕ „Петър Богдан" с впечатляващи успехи на Есенния Западен Турнир

През изминалия уикенд (8–9 ноември) отборът на ПГПЧЕ „Петър Богдан" от Монтана отново блесна на Есенния Западен Турнир на BEST Foundation. Учениците демонстрираха изключителни умения и заслужено си осигуриха място на Националния турнир, като най-силните им категории бяха дуо интерпретация и дебати.

В категория varsity duo, Надя Матеева и Катерина Матеева донесоха златото на отбора, класирайки се на първо място, а Анна Димитрова и Денислав Александров се отличиха с четвърто място в същата категория.

В индивидуалните дисциплини Кристина Константинова впечатли с отличното си изпълнение и заслужено спечели четвърто място в категория novice prose.

Особен повод за гордост е и представянето на дебатьорите. За първи път и novice, и varsity отборите на Монтана се класираха за Националния турнир. Varsity отборът, състоящ се от Катя Матеева, Надя Матеева и Георги Ватралски, беше една от приятните изненади на състезанието, като се класира на 4-то място от 28 отбора. Novice отборът в състав Мартин Неделчев, Иван Кирилов, Димитър Димитров и Дария Янкова също се представи отлично, заемайки четвърто място от седем отбора.

На 23.09.2025г. ученици от ПГПЧЕ „Петър Богдан"- град Монтана взеха участие в Превенционна инициатива „Ескейп стая на колела", организирана от Национална комисия за борба с трафик на хора, съвместно с Кралство Нидерландия. Инициативата е национална, а кампанията има за цел да повиши чувствителността по въпросите, свързани с трафика на хора и различните форми на експлоатация.

Поредната национална диплома за ученик от ПГПЧЕ, тя се връчи на Стела Мариянова Георгиева.

Ученичката Ивайла Александрова от 8а клас на ПГПЧЕ "Петър Богдан" се класира за West-Finale на международния проект "Jugend liest vor", в който участват учащи се от България, Сърбия, Черна гора. Младежите четат откъси от книга, доказвайки овладяното ниво на немски език, произношение, интонация и артистичност. Финалът ще се състои през месец юни в град Бургас.

Оценка Отличен 5.50 получи дванадесетокласникът Борис Борисов на Националния кръг на Олимпиадата по немски език на МОН.

Борис е единственият участник от Северозападна България и един от двадесетте най-добри във своята възрастова група в страната. Олимпиадата по немски език на МОН е единствена по рода си, защото само тук учениците доказват уменията си във владеенето на език в устен формат. Дванадесетокласниците имат сложната задача да разсъждават върху сентенции на различни мислители, учени и писатели, както и да коментират актуални обществени проблеми на чуждия език.

ПГПЧЕ „Петър Богдан" гр. Монтана изпрати шестима ученици на националния кръг на състезанието по английски език на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Престижният конкурс се проведе на 22.03.2025 г. в гр. София.

Учениците се явяват на четири различни нива от A1 Senior до В2 (най-високото). Една от участничките в националния кръг, Елица Аврамова, ниво В1, е с изкарани 100 точки на училищния кръг.

На състезанието Balkan Voices 2025, организирано от Американския университет в България и Фондация БЕСТ Стилиян Цолов представи България и ПГПЧЕ "Петър Богдан", се отличи измежду 70 участници от Северна Македония, Косово, Черна гора, Румъния, Албания, Сърбия и България, като грабна 2 от призовите места - 2-ро място за Extemporaneous Speaking и 3-то място за Top Speaker.

В периода 26.02. – 01.03.2025г.Националната комисия за борба с трафик на хора, в партньорство с Open Space Foundation и местните комисии за борба с трафик на хора в страната организираха Академия за доброволци 2025. Обучението на над 70 ученици от различни градове се проведе в гр. София, като в него взеха участие и представители на ПГПЧЕ „Петър Богдан" гр. Монтана.

Учениците от ПГПЧЕ " Петър Богдан ", гр. Монтана и техните преподаватели Биляна Дерлипанска и Силвия Каменова, участваха на Регионална среща на училища- посланици на Европейския парламент на 28 февруари 2025г, гр. Враца.

На срещата присъстваха професор Ингрид Шикова - експерт европейска интеграция и политики на ЕС, Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент и Андрей Новаков- член на Европейския парламент.

Младшите посланици работеха в четири групи с ученици от Враца, Мездра и Видин за формулиране на предизвикателства и предложения към Европейските институции свързани с възможности и политики за младите, регионалното развитие, защита на потребителите и околната среда.

Наши гимназисти на национален кръг на състезание по немски език

На националния кръг на състезанието по немски език на издателство Клет на 25 януари 2025г. от ПГПЧЕ "Петър Богдан" взеха участие Дарина /8 клас/, Калина и Изабела/9 клас/,Александра /10 клас/, Ивана/11 кл./ и Борис /12 клас/, които се състезаваха с близо 350 ученици от цялата страна в Ловешката профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф I". Наред със състезанието се проведе и информационна среща на издателство Клет, които запознаха всички участници и техните преподаватели с новостите в обучението по чужди езици.

Трето и пето място завоюваха участниците от ПГПЧЕ на Националното многоезично състезание Ива Петрова от 11 а клас стана лауерат на състезанието с оценка Отличен 6 в комбинация НЕ-ФЕ, а Памела Димитрова от 11 в клас завоюва престижното пето място в комбинацията АЕ-ФЕ

Филмът на Палмирия Цветанова Петрова, ученичка от 9. в клас в ПГПЧЕ "Петър Богдан", град Монтана, която спечели първо място в категорията "Филм" и Специалната награда на комисията в направление "Литература" на Областния конкурс за ученическо творчество "За него - Живота, направил бих всичко", учреден от Първо основно училище "Никола Вапцаров" по предложение на Ученическия му съвет.

Училището ни получи сертификат за успешно включване на наши ученици в програмата Тийнноватор- програма за развиване на уменията за работа в екип.

Регистрирах училището за седмицата на предприемачеството и за моя радост се отзоваха фирми и инфлуенсъри, млади хора разказващи за развитието на бизнеса им, за предизвикателствата и трудностите, като разбира се дадоха безценни съвети на нашите ученици.

Много се постарахме в отбелязването на Европейския ден на спорта и бяхме номинирани за едно от трите най- активни училища в България.

- Кои са събитията на 2025-та година и какво ви предстои?

-Предстои откриване на модерен СТЕМ център за нашите ученици.

Имаме много планирани инициативи с ученическия съвет на училището.

Всички сме наясно с важната роля на родителите и намерението ни е те повече да участват в живота на училището. Предстои съвместно обучение на родители и ученици по една много съществена тема – киберигурност.

Последната седмица на януари предстои среща с наши ученици на тема менталното здраве.

Срещата е насочена към ученици от горен курс (10–12 клас) и е част от национална кампания, свързана с премиерата на новия български филм „Брънч за начинаещи". Филмът засяга темите за автентичността, ролите, които хората приемат, и влиянието на тези роли върху емоционалното и психично благополучие.

Срещата е насочена към ключова тема за младежите: разликата между „истинското аз" и „показаното аз", натиска за поддържане на „перфектен" публичен образ и отражението му върху самочувствието и психиката. Форматът създава пространство за искрен разговор, ангажиране и подкрепа, като използва комбинация от интерактивни упражнения, научни данни и видеоматериал.

Срещата ще бъде водена от екип, който включва опитен психолог с дългогодишна практика в областта на менталното здраве – Милена Хаджииванова

Ще продължи работата по проект„ТеСТ", съвместна инициатива с ООН. „ТеСТ" означава „Театър срещу тормоза в училище- насочен е към превенция на насилието, тормоза и дискриминацията в училищна среда чрез театрални и артистични средства, ангажира учениците да обсъждат, оценяват и тестват добри практики за противодействие на насилието използва театъра и изкуството като инструмент за създаване на училищна среда без тормоз, основана на взаимно уважение и подкрепа.

- Използвате ли изкуствен интелект в обучението?

- Да, това е неизбежно, но се опитваме да го използваме осъзнато, отговорно и с ясна образователна цел. За нас изкуственият интелект не е заместител на учителя, а инструмент, който подпомага ученето, развива критичното мислене и дигиталната грамотност на учениците.

В учебния процес го прилагаме за индивидуализиране на обучението, за работа с езикови умения – четене, писане и говорене, за анализ на текстове, както и при проекти в STEM направленията. Учениците се учат не просто да използват технологии, а да ги разбират, да поставят правилни въпроси и да оценяват критично получената информация.

Особено важно за нас е етичното използване на изкуствения интелект – с ясни правила, прозрачност и уважение към авторството. Убедени сме, че умението да работиш с изкуствен интелект ще бъде ключово за бъдещата реализация на младите хора, но човешките ценности, мислене и отговорност остават водещи.

- Какво ще пожелаете на вашите възпитаници и на техните родители през Новата 2026- та година?

На нашите ученици пожелавам преди всичко да са здрави, смелост да мечтаят и постоянство да превръщат мечтите си в реалност. Да бъдат любопитни, знаещи и уверени млади хора, които използват знанията и езиците не само за успех, но и за добро. Нека не се страхуват да задават въпроси, да търсят своя път и да вярват в собствените си възможности. На родителите спокойствие и доверие – доверие в децата им, в учителите и в силата на образованието. Благодарим им за подкрепата и партньорството, защото училището и семейството вървят напред най-успешно, когато действат заедно.