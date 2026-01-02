Всички промени ставаха със съпротива, всичко бе "бой последен". С еврото се случва същото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1990. По БНТ за първи път казват "Добър вечер, дами и господа".

Настава истерия - "Ние сме си другарки и другари, как така???".

Пак там - иска се падане на член 1 от конституцията, в който се казва, че в България има управление под ръководството на БКП. "Как така, нещастници, по-добре таноквете да дойдат!!!!".

Пак по това време се иска да имаме президент. "Не може, имаме си председател!!!!".

Накрая с 300 кандърми става "председател-президент".

Баси, толкова подобни неща преживяхме...в химна ни се пееше за Москва, гледахме руска телевизия без превод в петък.

Учехме задължително "история на БКП", ходехме на манифестации, ходехме военна повинност (2 години и 3 месеца) и пазехме празни складове с прецакана техника от втората световна.

Всички промени ставаха със съпротива, всичко беше "бой последен".

С еврото сега се случва същото. Но аз вече толкова претръпнах, че не ми пука.

Нали самият другар Жоро Тарабата (дето му се кланяхме на мумията в мавзолея) викаше, че колелото на историята се върти и ще продължава да се върти...

Та така де, не драматизирайте, не се радвайте, не се бунтувайте - всичко ново у нас е обект на военни действия...ама само на думи.

И да знаете - старото без бой не се дава. Комунистите имаха един лаф - "Ние тая власт с кръв сме я взели и без кръв няма да я дадем".

Само че те тая власт я бяха взели с кръв, ама от нечий месечен цикъл. И я сдадоха по нареждане на Москва...

И те така, работете, изкарвайте пари и ги харчете - до вчера в левове, днес в евро, утре, ако имате добре платена работа в Англия - в паунди.

Родината е там, където човек живее достойно...

...и не му се налага да спори с идиоти...

От Фейсбук.