Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично... Слънцето си изгря от изток. Кръчмите са пълни - трудещите се се черпят, прогнозирам че така ще бъде най-малко до Трифон Зарезан...

Язък за възрожденските кахъри, язък за сума ти евро похарчени за кампания срещу еврото. Всичко това ми напомня за един стар виц отпреди половин век.

Питали радио Ереван - "Ще има ли пари при комунизма?" Радиото отговорило - "Едни ще имат, други няма да имат..."

Така е и сега - който си е имал бая левчета - ще си ги има и в евро. Който не - да се хваща я за работа, я за далавера, ако не - да чака пак Червената армия. Тя като дойде - съблича всички до голо плюс три ката кожа надолу, но най-големите калпазани ги прави началници и им дава парици "на корем"... Само, че сега Червената армия има някои временни проблеми - спряла се е нещо на Донбас, и като коркова тапа - ни напред, ни назад. На работа, другари - от празни приказки файда йок!

(От фейсбук)