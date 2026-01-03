Колко време ще отнеме битката с мафията? Еми 800 дни, това сме го играли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годината, в която преборваме мафията.

Дълга битка беше.

Добрият тон в тази жестока схватка даде внучето на ДС и настоящ кмет на София, който обяви битката с мафията за свой (май единствен) приоритет.

И така се сби с нея, че лавина от боклук зари столицата, която и преди това можеше да се бори за най-мръсен град в Европа.

Но, веднъж затрупана от боклуци, самоотвержените борци и боркини в подкрепа на внучето на ДС натовариха боклуците в собствените си коли и отидоха да ги изнесат, в някой друг град предполагам.

И точно да видим резултата от тази битка... и внучето взе че се разбра с мафията.

Никога не ни казаха цялата истина, колко и за колко време плащаме на мафията или пък си направихме някакъв друг наш си мафиотски кръг, но изведнъж благата вест дойде.

София ще бъде чиста

Да, ама не

Градът тъне в боклук, плъхове, по-големи от парижките, обикалят по улиците , подлезите са малки пристани на големи боклуци, но духът е спокоен, щото мафията е преборена.

И тогава, в новогодишната нощ, кандидатът за партиен лидер и все още президент на страната ("С Вас сме, г-н президент"), взе че обяви не само битка на живот и смърт с мафията, но обяви и че в страната има национален консенсус по въпросите за таз битка.

И също, че като няма кой друг, то ТОЙ ще трябва да поеме тази битка. Готов е!

Никакво съмнение няма относно съдържанието на тази реч. Това не просто беше политическа заявка, а ярка политическа декларация.

Сега обаче остава да видим и как ще я проведе таз битка.

Предишните (преди внучето на ДС) дето бяха обявили такава битка, взеха че приседнаха в удобния скут на Пеевски и там пиха мазно кафенце.

Новият политически герой не възнамерява да ни каже много за своите политически възгледи.

И защо да ни казва?

Идваш като спасител, имаш една битка – тази с мафията, другото ще го мислиш в движение.

Всички знаем срещу какво е – мафията, Пеевски, вероятно Борисов и войната (тук впрочем е прав).

Но не знаем ЗА какво е.

Това ще бъде поредния път, когато част от наивното население ще тръгне зад някой, който му обещава чудеса.

Или как беше – пет моста над Дунава, три тунела под Стара планина, заводи заводи заводи за автомобили, автомобили, автомобили.

Дали „слизането" на все още президента ще разруши напълно политическата картина?

Навярно, да! Голяма част от нелепите политически играчи ще изчезнат.

Как ще изглеждат новите "калинки" и колко ще са нелепи самите те, предстои да видим.

Дали това ще е за добро? Не знам, но със сигурност ще е интересно.

Колко време ще му отнеме да победи мафията?

Еми 800 дни, това сме го играли.

От Фейсбук.