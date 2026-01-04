"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада.

Не знам каква част от тази публика са полинки, които с лист и молив си водят бележки, че да „разбият" Борисов, хич не чета платени пропагандни текстове, но слуховете за внезапната смърт на Борисов се оказаха силно преувеличени.

Друг е въпросът, че както умно отбеляа Stoyan Padev, враговете на Борисов му направиха такава обилна рекламна кампания, че на него не му се налагаше и да помръдне, за да постигне тази 130 000 аудитория.

Възможно и вероятно е и голяма част от тази аудитория да е публика лично на Дачков, но фактите са си факти.

И последно. Борисов говори на своята публика, по своя начин и постига своя резултат.

А той е 130 000 зрители за 24 часа. Точка.

Сякаш за пореден път ще го видим да се надига от земята, да отърсва пепелта от дрехите си и да тръгва напред.

(От фейсбук)