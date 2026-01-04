Коментар на седмицата №3: Какви са изводите от срещата на Тръмп със Зеленски във Флорида

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с над 26 000 прочитания.

Украинският президент Володимир Зеленски замени в неделя студения, измъчван от ракети Киев, с фресковата трапезария в Мар а Лаго, където се надяваше да получи одобрението на президента Доналд Тръмп за ревизирания 20-точков мирен план за прекратяване на войната в Украйна, пише Си Ен Ен в свой анализ.

След повече от три часа преговори никой от двамата не обяви значителен пробив в усилията за спиране на конфликта, започнат от Русия през 2022 г. И Тръмп, и Зеленски подчертаха, че процесът е сложен и ще отнеме повече време. Американският президент, който по-рано през деня разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, все пак изрази относително съчувствена позиция към позициите на Москва.

Но за разлика от някои предишни срещи, Тръмп похвали Зеленски и запази увереността си, че мирът е близо.

„Мисля, че се приближаваме много, може би сме много близо", коментира американският президент.

"Екипите на САЩ, Украйна и Европа ще продължат да се срещат през следващите седмици, вероятно във Вашингтон", каза още Тръмп. Очаква се той да разговаря отново с Путин, който ще трябва да подпише условията на евентуално мирно споразумение.

Войната или ще приключи, или ще продължи безкрайно

След като стисна ръката на Зеленски на стъпалата на Мар а Лаго, Тръмп настоя, че няма предвид краен срок за край на войната в Украйна.

Въпреки това той сякаш намекна, че сега, с интензивните преговори, водени от неговия пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър, е най-подходящият момент да се сложи край на близо четиригодишната война.

„Мисля, че сме в последната фаза на преговорите и ще видим. Или ще приключи, или ще продължи дълго време и милиони хора ще бъдат убити", каза Тръмп.

US президентът е разочарован от темпото на мирните преговори и редува обвиненията към Зеленски и Путин за неспособността да се сложи край на конфликта. След като по време на кампанията за 2024 г. заяви, че ще успее да спре войната в рамките на един ден от встъпването си в длъжност, сега той казва, че това е по-трудно, отколкото е предполагал, отчасти защото не е успял да се възползва от топлите лични отношения с Путин.

Срещата в неделя, която приключи без никакви важни новини, сякаш подчерта трудностите.

„Има един-два много трудни въпроса, много сложни въпроса, но мисля, че се справяме много добре. Днес постигнахме голям напредък, но всъщност го постигнахме през последния месец. Това не е еднодневен процес, това е много сложно нещо", каза Тръмп след срещата.

Той предложи познат график за това кога може да се изясни дали мирът е възможен.

„Възможно е да не се случи. До няколко седмици ще разберем по един или друг начин", каза Тръмп относно мирното споразумение.

Путин отсъстваше, но не беше забравен

Путин не напусна Русия, за да присъства на срещата в Палм Бийч. С изключение на пътуването си до Аляска, за да се срещне с Тръмп през август, той не е бил в САЩ от години.

Въпреки това, физическото му отсъствие от неделните преговори не означаваше, че присъствието му не се усещаше. Тръмп разговаря с руския лидер по телефона повече от час преди началото на преговорите със Зеленски. Според Кремъл, разговорът е бил по искане на американския президент. Тръмп също така заяви, че ще говори отново с руския президент след срещата си със Зеленски.

Това е модел, който в миналото е тревожил поддръжниците на Украйна: преди срещата със Зеленски, Тръмп изслушва гледната точка на Путин, а предстоящата среща се проваля. Тази последователност се разигра през октомври, когато след разговор с Путин Тръмп отказа да предостави на Украйна нови ракети с дълъг обсег, а преди това той е бил отворен към идеята.

Този път разговорът на Тръмп с Путин не попречи на положителната среща със Зеленски. Но Тръмп все пак похвали Путин за едно - начинът, по който се е справил с атомната електроцентрала в Запорожие, която е ключов спор в преговорите.

„Президентът Путин всъщност работи с Украйна за възстановяването й. Това е голяма крачка, особено когато той не я бомбардира", каза Тръмп.

Американският президент заяви, че все още смята, че Путин е сериозен по отношение на мира.

„Той иска да го види. Иска да го види. Той ми го каза много категорично, аз му вярвам", заяви още US президентът.

Последните 10%

Преди срещата Зеленски заяви, че 90% от условията на мирния план са били договорени, повтаряйки цифрата, която американските официални лица съобщиха. След това Зеленски използва същата цифра, въпреки че Тръмп заяви, че не обича да използва проценти.

Все пак останалите 10% се оказаха толкова трудни за решаване, факт, на който Зеленски сякаш намекна. Основните спорни въпроси включват съдбата на атомната електроцентрала и въпросите за отстъпването на територии.

Тръмп предложи, че е по-добре да се направят отстъпки по отношение на териториите сега, преди Русия да нахлуе по-нататък.

„Част от тази територия вече е заета. Част от нея може би е свободна, но може да бъде заета през следващите няколко месеца. И не е ли по-добре да сключите споразумение сега?", попита той.

Преди срещата Зеленски демонстрира нова гъвкавост, като заяви, че е готов да подложи всяко мирно споразумение на референдум (конституцията на Украйна изисква всяка промяна в националните граници да бъде подложена на гласуване). Но пък заяви, че за да се проведе референдум, е необходимо примирие.

Русия, която преди преговорите в неделя започна нова серия от ракетни и дронови атаки срещу Украйна, отказа да обсъжда примирие.

И по време на разговора между Тръмп и Путин двамата лидери са посочили, че като цяло споделят сходни възгледи, и че временно примирие само ще удължи конфликта в Украйна, според помощника на Кремъл Юрий Ушаков.

Той добави, че предвид ситуацията на фронта, Украйна трябва скоро да реши какво да прави с източната част на Донбас, ключовата територия, която Путин иска да придобие.

Тръмп заяви след срещата си със Зеленски, че се приближават към споразумение относно съдбата на региона, която нарече един от големите проблеми.

Сложни отношения

От първата им катастрофална среща през февруари, всяка среща между Тръмп и Зеленски по време на втория мандат на Тръмп се следи внимателно за това как протича и какъв е тонът й. Никой от последващите им разговори не е прераснал в такава ожесточеност, въпреки че някои зад закрити врати са описвани като "трудни".

При посрещането на Зеленски в имението си в Палм Бийч, Тръмп го похвали.

„Този господин е работил много усилено и е много смел, а неговият народ е много смел", каза Тръмп.

Зеленски започна и завърши изказването си с благодарност към Тръмп, което е забележително, като се има предвид, че през февруари американският президент и вицепрезидентът Дж. Д. Ванс го упрекнаха, че не е благодарен на американските лидери за ролята им в посредничеството.

Тръмп е използвал Мар а Лаго в миналото, за да поддържа по-лични отношения с колегите си от цял свят, включително китайския лидер Си Цзинпин и покойния японски премиер Шинзо Абе.

Макар че това не изглеждаше да е изричната цел на неделната среща, Зеленски дойде в Палм Бийч, защото Тръмп прекарва почивката си тук. Обстановката все пак беше по-неформална от Овалния кабинет или залата на кабинета в Белия дом.

„Той влезе и каза: „Това място е прекрасно". Не мисля, че вече ще иска да ходи в Белия дом", каза Тръмп за Зеленски в края на срещата им.