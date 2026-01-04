С отвращение наблюдавам как същите тези хора, които оправдаваха отвличането и убийствата на израелски цивилни – включително бебета и невръстни деца – по време на терористичното нападение на Хамас на 7 октомври 2023 г., днес изведнъж се оказват „дълбоко загрижени" за съдбата на венецуелския президент Мадуро.

Хора, които вчера оправдаваха терора, днес плачат за авторитарен лидер, чието управление е довело до разруха, масова бедност, емиграция на милиони и системна корупция. Това не е последователна морална позиция – това е идеологическа слепота.

Когато можеш да оправдаваш отвличането на деца, но да се възмущаваш от действия срещу диктатор, проблемът не е в света около теб. Проблемът е, че моралният ти компас е напълно счупен.

(От фейсбук)