Людмила Петкова: Типичният нарушител на финансовата дисциплина е на ръководна длъжност

Най-често използваните схеми са разделянето на обществена поръчка и задаването на ограничителни условия, за да я спечели конкретен изпълнител, казва директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция

Още акценти:

Финансовото здраве на държавата е въпрос на национална сигурност, зависи oт стабилността на институциите, спазване на правилата и отговорно политическо лидерство

Амбицията ни е не само да следваме правилата, а да задаваме стандартите за ефективна защита на публичния ресурс

Когато се защитават публични средства, особено в големи размери, опитите за оказване на влияние са неизбежни. Но, финансовите инспекции се основават на факти, документи и експертиза, а резултатите са публични

- Каква е равносметката на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за миналата година и какво планирате за тази, госпожо Петкова?

- 2025 г. беше динамична, изпълнена с предизвикателства и, разбира се, с много успехи, като основният фокус беше върху повишаване на качеството на финансовите инспекции и по-тясното сътрудничество и взаимодействие с други държавни органи и институции. Успешно изпълняваше своята законова мисия – да защитава публичните финансови интереси и финансовите интереси на ЕС и да отстоява принципите на законност, обективност, публичност и прозрачност. За новата 2026 г. амбицията ни е да бъдем не само институцията, която следва принципите и правилата, а институцията, която задава стандартите – за качество и ефективност, за прозрачност и високо обществено доверие, за превенция и предотвратяване на измамни и корупционни практики, за ефективна защита на публичния ресурс.

- Защо докладите на агенцията за конкретни проверки не са публични, а отчетите, които публикувате, се правят само по количество?

- Финансовата инспекция по своята същност е институция на устойчивостта, а не на показността. Тя се осъществява там, където доверието на обществото в държавата трябва да бъде защитено с факти, доказателства и законност. Нашата цел не е публичен шум, а траен институционален ефект, като в бъдеще ще търсим повече начини обществото да разбира по-ясно значението на нашата работа.

Докладите от извършените инспекции сe публикуват на интернет страницата на агенцията, с изключение на тези, които се ползват като доказателство при наказателни производства. Не бих казала, че липсват правомощия, по-скоро предизвикателството е в баланса между прозрачност и законосъобразност.

- Нямате ли обаче усещането, че други институции ви прехвърлят “горещи картофи”, за да не попаднат те в окото на бурята?

- В сложната архитектура на държавното управление всяка институция има своята роля и изпълнява своите законово установени правомощия. Когато АДФИ възлага финансови инспекции, включително по чувствителни казуси или по случаи с висока обществена значимост, по искане на органите на прокуратурата или на европейската прокуратура, на министъра на финансите или на Министерския съвет, или по сигнали на граждани, дружества или други държавни органи, това е израз на доверие в професионализма, обективността и независимостта на агенцията.

Независимо дали искането или сигналът за извършване на финансова инспекция се основава на законово задължение, или е форма на институционално презастраховане, финансовата инспекция работи като защитна линия на публичния ресурс и проверката се извършва по еднакви правила и при спазването на единни принципи.

- Защитени ли са тогава публичните ни финанси? Има ли пробойни, които е в интерес на хората да бъдат затворени?

- Публичните финанси са гръбнакът на държавността. Съществуващата система за контрол е многопластова и стабилна, но бъдещето изисква още по-добра синхронизация и взаимодействие между институциите и силен акцент върху превенцията. Истинската защита на публичния ресурс започва преди нарушението, а не след него.

- По какви критерии се прави подборът на проверяваните, освен по сигнали - по важност, по обем публични средства, които се управляват, по честота на нарушенията, или по нещо друго?

- Приоритетно се възлагат инспекции по искане на министъра на финансите и на органите на прокуратурата на Република България и на европейската прокуратура.

Едновременно с това се възлагат и инспекции по утвърден годишен план. Вземат се предвид основни рискови фактори за дейността на възложителите на обществени поръчки, свързани с преценка за обществения интерес, и каква е значимостта, надеждността на информацията, вид, брой и стойност на проведените обществени поръчки, индикации за реализиране на административнонаказателна отговорност.

- Има ли сектори, в които има висока концентрация на нарушения, и кои са те? И имате ли обяснение защо?

- Нарушенията не са случайни и не възникват само в определени икономически сектори - те възникват там, където има висока концентрация на публични ресурси и се изискват сложни управленски решения. Усилията ни са насочени към осъществяването на ефективен контрол върху разходването на обществени средства при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки с приоритетен фокус върху предотвратяването на измами, нарушения и имуществени вреди, както и към защита на финансовите интереси на ЕС .

- Има ли типичен профил на нарушител – на какво ниво в йерархията са, какви схеми най-често използват, как се разплитат?

- Типичният нарушител обикновено е лице на ръководна длъжност или с контролна функция - ръководител, директор, кмет, главен счетоводител, финансов контрольор и други. Най-често използваните схеми включват разделяне на обществената поръчка и задаване на ограничителни условия, за да бъде спечелена от конкретен изпълнител. Разкриването им изисква много детайлен анализ на документацията и на финансовите потоци.

- Там, където има пари, има нарушения, има и много интереси. Вие притискана ли сте да правите определени проверки или да не правите определени проверки? Как реагирате?

- Когато се защитават публични средства, особено в големи размери, опитите за оказване на влияние са неизбежни. Но обективността и независимостта са водещи за служителите на агенцията. Тя винаги е била устойчива институция, защото финансовите инспекции се основават на факти, документи и експертиза, а резултатите от тях са публични. Такъв ще бъде подходът и в бъдеще.

- Каква е съдбата на повечето актове на агенцията? Има ли заведени дела, прокурорски проверки, потвърдени от съд нарушения?

- Всяка финансова инспекция и всеки доклад на АДФИ са част от по-голямата система на правовата държава. Част от тях водят до санкции, други - до прокурорски проверки или съдебни производства. Но най-важното е, че те изпращат ясен сигнал: публичните средства не са безстопанствени и за всяко нарушение се носи отговорност.

- Подготвени ли са хората ви за все по-сложните, включително и транснационални финансови престъпления и нарушения?

- Бъдещото развитие на финансовата инспекция изисква, от една страна, още по-висока експертиза и професионални умения на служителите в агенцията, а от друга - засилено административно сътрудничество и обмен на добри практики на АДФИ със сходни европейски и международни институции. Визията за бъдещето на агенцията е да бъде не само модерна и ефективна институция, чиято сила е нейният екип от високо мотивирани професионалисти, а и един от ключовите партньори на национално, европейско и международно ниво в предотвратяването на транснационалните измами, финансовите престъпления и нарушения в областта на обществените поръчки.

- Какво оценявате като най-важно за съхраняване на финансовото здраве на държавата ни? Политическата стабилност и добрата комуникация и координация между институциите дали са фактори?

- Финансовото здраве на държавата е въпрос на национална сигурност. То зависи от стабилността на институциите, спазването на правилата и отговорното политическо лидерство. Добрата координация и тясното сътрудничество между институциите, както и предвидимата държавна политика са фундаментът, върху който се изгражда доверието на гражданите. АДФИ ще продължи да бъде гарант за този фундамент и в бъдеще.

CV

Людмила Петкова е завършила УНСС. Има 30-годишен опит в счетоводството, данъчния контрол, данъчната политика и управлението на публичните финанси. Била е директор на дирекция в Министерството на финансите и зам.-финансов министър, а от април 2024 г. до януари 2025 г. - служебен финансов министър и вицепремиер в кабинета "Главчев". От февруари 2025 г. оглавява Агенцията за държавна финансова инспекция.