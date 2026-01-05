Тръмп отвлече Мадуро, но това го доближава до “Нобела”

Защо международните отношения вече не са пансион за благородни девици

Похищението на венецуелския президент Мадуро може да бъде погледнато от 2 ракурса – локален и глобален. За нас глобалният е по-важен, но пък локалният е по-поучителен и затова да тръгнем от него – повече от очевидно е, че става дума за вътрешен военен преврат, предварително договорен и добре заплатен от САЩ.

За да мине операцията успешно, венецуелските генерали заедно с прогресивната общност са гарантирали безопасно небе над Каракас, свалили са охраната от президентския бункер, а американските командоси просто са се разходили да си приберат човека. Не намерих данни дали им е предоставен оксижен, за да махнат металната врата, или са си го носили, но явно всичко е планирано до последния детайл. Иначе няма как група чужди военни хеликоптери да кръжи половин час над столицата, без никой да гръмне по тях я със стингер, я с джавелин, я с калашник.

Още по-показателно е, че американците си отлитат с чуждия президент и няма никаква окупация. Няма и преврат. С изключение на Мадуро цялото правителство си остава на мястото, а държавата ще се управлява от вицепрезидентката Делси Родригес. Това бе потвърдено както от американското ръководство, така и от Върховния съд на Венецуела. Всичко като че ли е законно, всичко е под контрол, просто Мадуро е на гости на Чичо Сам с жена си.

Ето обаче една странна подробност – преди около 2 седмици бившият венецуелски генерал Кливер Кордонес заяви, че същата тази вицепрезидентка лично ръководи “Картела на слънцата” заедно с брат си Хорхе Родригес, а президентът Мадуро е само фасада, него никой не го пита, а може и нищо да не знае. Много възможно е бившият генерал да не лъже за Делси, тъй като се намира в американски ръце и се бори за смекчаване на присъдата.

Но нали основното обвинение на Тръмп срещу Мадуро беше наркотрафикът, който е приравнен с тероризъм? Защо тогава Чичо Сам ще остави на власт лидера на картела? Явно защото има някаква сделка.

Що е то “Картелът на слънцата”? Журналистите са го нарекли така заради златните звезди на венецуелските генералски пагони. Тук няма място за целия сюжет, важното е да се знае, че според различните разследвания и доклади в него са замесени кажи-речи всички венецуелски военни.

Те са транспортирали кокаин от Колумбия към следващата спирка по посока САЩ и Европа, за да си попълват мизерните заплати, тъй като през годините на тотална блокада официалният бюджет не е бил в състояние да им осигури достоен живот. Сега участието в преврата вероятно им дава индулгенция. Да се надяваме, че занапред санкциите ще паднат, държавният бюджет ще се попълни и венецуелските офицери ще загладят косъма, без да карат кокаин.

Ако е така, то какво излиза? Че САЩ са се договорили с наркотрафикантската военна каста срещу цивилния лидер на върха, който си въобразява, че е там по волята на народа. Грешката на Мадуро е, че за разлика от своя предшественик Уго Чавес, той никога не е бил военен, а просто шофьор на автобус, превърнал се в политик и оттам в трън в петата на империята.

И тук стигаме до поуката – за една империя е много по-изгодно да се договори с корумпирания сектор от властта във васалната държава, отколкото да си има работа с чиста и свята демокрация. Не че Мадуро е чист и свят, всички знаем за венецуелските машини за гласуване, които му гарантират изборните резултати, но все пак по-евтино е да си платиш на по-корумпираните.

Хирургическата прецизност на цялата операция дава възможност на Тръмп пак да си поиска Нобеловата награда, и то с много повече основания. Нали е изпълнил волята на последната нобелистка за мир - венецуелската опозиционна лидерка Мария Мачадо. Тя го помоли да свали Мадуро и той изпълни нейното желание, при това без да пролее капка кръв. Това е най-миролюбивото външно нахлуване в човешката история и ако ще има някаква война, тя ще си е вътрешна работа между самите венецуелци. Образът на Тръмп Миротвореца с нищо не е накърнен. А и то зависи как го погледнеш.

Изводът е, че през 2026 г. вече е крайно време да спрем да мислим за международните отношения като за пансион за благородни девици, в който се говори и мисли само за непорочна демокрация, човешки права, феминизъм, джендъризъм и проактивен либерализъм. В международните отношения става дума за контрол и власт над света и неговите материални ресурси, а международният правов ред само пречи.

Вземайки под контрол Венецуела, САЩ слагат ръка върху най-големия запас от петрол в света, а след Панама премахват още един център на китайското влияние в Южна Америка. Както е известно, около 7% от китайския петролен внос беше венецуелски. Оттук нататък танкерите с този тежък петрол ще се насочат към специализираните рафинерии в южните Съединени щати, вместо да го внасят чак от Русия като досега.

Петродоларът ще се подмлади с поне 10 години и нищо чудно да продължи живота си с още 50, особено ако падне и Иран, което Израел си е поставил в дневния ред за 2026 година.

Който твърди, че Тръмп е изолационист, да ходи да се прегледа. Сега европейските лидери с нетърпение чакат да падне и вторият ботуш от известния виц – Тръмп да си прибере и Гренландия. Явно часът на истината наближава. Малко преди Нова година Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на огромния заледен остров, пак нещо като губернатор, но на 50-60 хил. инуити и 10-20 хил. бели мечки.

Веднага след венецуелския триумф съпругата на един от най-близките сътрудници на Тръмп Кейти Милър публикува в социалната мрежа Х картата на Гренландия, украсена с американското знаме. Надписът отдолу: “Скоро”. Посланикът на Дания в САЩ, изглежда, се е вързал, защото копира публикацията на Милър и написа в същата мрежа: “Ние сме близки съюзници и трябва да продължим да работим заедно като такива… Кралство Дания и Съединените щати работят заедно за сигурността на Арктика.”

Бих дал поне 100 лева, за да чуя какво са си казали на четири очи Тръмп и Путин в Аляска. Четох, че Путин напреднал много с английския и спокойно може да мине без преводач. Според руски коментатори Тръмп е позволил на Путин да си прибере цялата Украйна, стига да може. И много да внимава с генералите.