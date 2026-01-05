ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият премиер свиква извънредна среща заради зе...

Пластмасата ще вземе да се разгради, докато въведем депозита

Има проект, който предлага на всяка метростанция да бъдат поставени автомати, в които гражданите да изхвърлят своите пластмасови бутилки и в замяна да получават безплатен билет за пътуване.

Както е известно, съвременната пластмасова бутилка за напитки се разгражда в природата за около 400 години. Затова светът е измислил депозитната система за този вид опаковки - плащаш някаква цена за пластмасовата бутилка, която си възстановяваш, когато я върнеш обратно и тя се рециклира за повторна употреба.

Всичко това е хубаво, но България няколко пъти вече отлага въвеждането на депозитната система, този път с още две години. Току-виж бутилката вземе да се разгради и да няма нужда от никаква система за връщане и рециклиране.

Когато няма политическа воля или се правят прекалено много тънки сметки, винаги се получава така - новостите идват у нас с такова закъснение, че в дадената област светът вече е в следващия етап и е измислил нещо още по-хубаво.

Материала по темата прочетете тук.

