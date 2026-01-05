Само в "24 часа" на 5 януари: Поскъпването на жилищата може и да се позабави през 2026 г., но няма да спре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 5 януари четете:

Върнаха 18 бона на депутата Ибрямов, делата на комисията “Антикорупция” катастрофират в съда

С над 773 хиляди лева глобени депутатите за бягство от работа

Labubu манията у нас - през фалшиви стоки, митниците задържаха над 22 хил. играчки по празниците

Поскъпването на жилищата може и да се позабави през 2026 г., но няма да спре

“Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10%, млад шофьор в голям град дава 205 евро

