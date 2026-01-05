ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп се съмнява да е имало украинска атака срещу ...

Само в "24 часа" на 5 януари: Поскъпването на жилищата може и да се позабави през 2026 г., но няма да спре

Само в "24 часа" на 5 януари четете: 

Върнаха 18 бона на депутата Ибрямов, делата на комисията “Антикорупция” катастрофират в съда

С над 773 хиляди лева глобени депутатите за бягство от работа

Labubu манията у нас - през фалшиви стоки, митниците задържаха над 22 хил. играчки по празниците

Поскъпването на жилищата може и да се позабави през 2026 г., но няма да спре

“Гражданска отговорност” поскъпва с близо 10%, млад шофьор в голям град дава 205 евро

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)