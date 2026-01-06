Всички се взират с усмивка и снимат българските евроцентове в испанско кафене

Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?!

Гордо казвам на сервитьорката, че това са БЪЛГАРСКИ евроцента (гордо, гордо...но и малко да се застраховам, да не свърша в полицията по обвинение за разпространение на фалшиви пари... 😁).

Почти изкрещях, че вече и ние сме con vosotros (с вас)... И тя каза: Знаем! Шефовете ни казаха още миналата година, но за пръв път ги виждам! Добре дошли!" ...и се зае да разглежда монетите и да пита какво е изобразено! Хората от съседните маси наскачаха и ни обиколиха с приветствени усмивки, даже някои от тях ме попрегърнаха... а аз заобяснявах че е изобразен Мадарския конник. Че е скален релеф, символ на българската държавност, част от културното наследство на ЮНЕСКО. Че на еврото е св. Иван Рилски: покровителят на нас българите...

Огледах се: около мен възторжена тълпа ! започнаха да вадят банкноти и да ме молят за българските... Аз раздавах, като им връщах техните, но те ги трупаха на купчинка на масата..

"Продадохме" всичките 4 "стартови пакета" на сериозна печалба и сега пием кафе, а наоколо всички се взират усмихнати в българските ЕВРА, снимат ги и търсят инфо за България в нета...

Con vosotros сме хора! ♥️ и Gracias че ни приемате радушно!!!

(От Фейсбук)