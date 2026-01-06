Ще бъде ли аятолах Хаменей втората мишена на Тръмп след Мадуро?

Информиран дипломатически източник цитира високопоставен ирански служител да казва, че някои кръгове на властта се опасяват, че Иран ще бъде „следващата жертва на агресивната външна политика на Тръмп", след действията на САЩ във Венецуела. Al-Hurra.net цитира този източник да казва, че усилията на Иран да потуши антиправителствените протести са били усложнени от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да се намеси, за да ги подкрепи. Ирански служител заяви пред Ройтерс, че нарастващият натиск е стеснил възможностите за маневриране на лидерите в Иран, което ги е объркало.

От 1999 г. насам Иран е свидетел на поредица от протести, като сегашните, при които в четвъртък загинаха шестима души по време на сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност.

Настоящите протести започнаха в Техеран в края на декември 2025 г. срещу високите разходи за живот и влошаването на икономическата ситуация, след което се разпространиха в различни региони и включиха политически искания.

Миналата седмица по улиците на столицата Техеран избухнаха широкомащабни народни протести, които бързо се разпространиха в различни части на страната - на изток, на запад и на юг. В основата на тези протести стоят чисто икономически фактори, най-вече девалвацията на иранската валута с около 60 % спрямо щатския долар за шест месеца, недостигът на горива и енергийни източници в страната, както и бясната инфлация, довела до поскъпване на редица хранителни продукти с повече от 70 %, което поставя голям брой иранци в невъзможност да поддържат и без това ниския си жизнен стандарт.

Интересно е, че за разлика от предишните протести - особено тези, които избухнаха през 2022 г. след смъртта на Махса Амини в ареста, обвинена, че не носи хиджаб - които бяха ограничени до една кауза и останаха ограничени до образовани активисти в столицата, последните протести излязоха далеч извън Техеран и започнаха да привличат по-широки социални сегменти. Търговците на най-големия базар, известен с влиянието си върху политическата система в продължение на десетилетия, затвориха, собствениците на малки магазинчета спряха работа, за да участват в протестите, а към демонстрациите се присъединиха служители и студенти от средната класа. В някои райони демонстрациите придобиха пряк антирежимно - политически характер, като лозунгите призоваваха за прекратяване на управлението на аятоласите, а в някои случаи дори изразяваха носталгия по епохата на шаха.

Напълно възможно е тази вълна от размирици да е само последната от поредица постепенно ескалиращи вълнения, които трябва да изминат дълъг път, преди управляващият клерикален режим да приключи - ако изобщо някога го направи. Но също така си струва да си припомним, че революциите могат да избухнат сякаш от нищото, да се разраснат отвъд всички очаквания и да доведат до срив на режима.

В анализ, публикуван от Independent Arabic, британската изследователка Mary Dejevsky твърди, че това, което се случва в момента, прилича на народното движение, което изведе аятолах Хомейни на власт след завръщането му от изгнание през 1979 г. Само 10 дни след завръщането на Хомейни монархията пада, а само два месеца по-късно народен референдум потвърждава създаването на Ислямска република Иран. Възможно ли е след почти три поколения привлекателността на теократичното управление да се е изчерпала, а заедно с това и способността му да запази властта?

Тази възможност не бива да се изключва, но това, което може да последва, има много степени и пътища. В миналото Революционната гвардия не се е колебаела да прибягва до репресии, както направи през 2022 г., когато с кървава употреба на сила постепенно потуши протестите за правата на жените. Днес тя прилага същите методи на физическа и политическа репресия. Въпросът обаче остава открит: Има ли тя волята - или по-важното, реалната способност - да извърши нещо подобно на „ площад Тянанмън"?

В сравнение с преди четири десетилетия днес е трудно да се изолира една страна или нейните протестни движения от външния свят. Иран има голяма диаспора в чужбина, която е активна и има силно чувство за патриотизъм. Освен това аятоласите са в напреднала възраст, а престижът и авторитетът им бяха накърнени от миналогодишните удари на САЩ и Израел, известни днес като „12-дневната война". Недоволството от влошаващия се жизнен стандарт е почти всеобщо и почти универсално в иранското общество.

За сравнение Mary Dejevsky разглежда две различни епохи в Русия. Войната в Афганистан и последствията от нея, заедно с високите разходи за отбрана и икономическите сътресения, допринесоха за подкопаването на съветската система, но Владимир Путин според нея беше по-прозорлив и имаше повече късмет, като до голяма степен успя да задържи руснаците в подкрепа на войната в Украйна, като запази в по-голямата си част стандарта на живот и устоя на западните санкции. Иран е изправен пред смъртоносната двойна комбинация от военно поражение, което отслабва националния морал, и санкции, които постепенно подкопават икономиката.

Ако смяната на режима е възможна, то новоизбраният ирански президент Масуд Пезешкиан може да се окаже една от последните пречки пред изпадането в хаос. Когато миналата седмица избухнаха първите протести, той сякаш призова аятоласите да реагират, заявявайки, че правителството му ще се вслуша в „легитимните искания" на демонстрантите. Въпреки това интензивността на недоволството срещу всеки, свързан с властта, може да означава, че пикът на политическото му влияние вече е преминал - възможност, която Западът, може би несъзнателно, ускори.

Пезешкиан, който стана президент непряко след катастрофата с хеликоптер, при която загина неговият предшественик, бивш военен хирург, направи необичаен жест към външния свят в речта си пред Общото събрание на ООН през 2024 г., малко след избирането си. Жестът беше или пренебрегнат, или отхвърлен от тези, към които беше насочен, възможността беше пропусната и Иран се обърна навътре. Остава неясно дали Пезешкиан има влиянието или личната мотивация да поеме ръководството, като се има предвид настоящото състояние на промени и сътресения в Иран.

Регионална периферия и разбойническа държава

След години, в които външният свят третираше Иран като нещо средно между регионална периферия и разбойническа държава, на фона на широко възприеманите - макар и отричани от Техеран - ядрени амбиции, сега международната общност е изправена пред перспективата за рязък обрат в Иран рано или късно тази година. Един потънал в хаос Иран може да насърчи съседите си, най-вече Ирак и Турция, да извоюват малки печалби за себе си, което може да предизвика нови регионални конфликти. Междувременно Израел заплашва да предприеме нова атака срещу всичко, което е останало от военния потенциал на Иран, а Съединените щати може да се намесят под претекст да защитят света от евентуален „ядрен срив" или появата на нова ядрена сила на международната сцена.

Сътресенията в Иран обаче са не само заплаха, но и възможност. Ако събитията доведат до това Иран да постави оръжията си под международен контрол, да спре да дестабилизира съседите си в региона, да се стреми да се свърже отново със света и да възобнови проекта за вътрешна модернизация, прекъснат от Ислямската революция, това може да бъде значителна положителна промяна.

Докато протестите продължават, върховният лидер Али Хаменей изглежда има алтернативен план да напусне страната си, ако сметне, че в армията, Революционната гвардия или други агенциите за сигурност има дезертьорство, неподчинение или неспособност да изпълняват заповеди, според доклад на разузнаването, с който се е запознал The Times.

Докладът твърди ,че 86-годишниятХаменей планира да избяга от Техеран с тесен кръг от двайсетина помощници и членове на семейството, ако забележи, че силите за сигурност, натоварени с потушаването на протестите, дезертират или отказват да изпълняват заповеди.„План Б е за Хаменей и неговия много тесен кръг от помощници и членове на семейството, включително неговия син и определен за наследник Мачтаби", казва източник от разузнаването пред вестника.

Бани Сабти, който десетилетия е служил в израелското разузнаване, след като е избягал от режима в Иран осем години след Ислямската революция, добавя, че Хаменей ще намери убежище в Москва, защото „за него няма друго място".

Планът за бягство се основава на опита на неговия съюзник, бившия сирийски ръководител на режима Башар Асад, който напусна Дамаск със самолет до Москва, за да се присъедини към семейството си, преди опозиционните сили да щурмуват столицата през декември 2024 г.

„Те са изготвили план за напускане на Техеран, в случай че почувстват необходимост да избягат", казва източникът, който включва „събиране на активи, собственост в чужбина и пари в брой, за да се улесни безопасното им преминаване", съобщава британският вестник.

Огромна мрежа от активи

Известно е, че Хаменей разполага с огромна мрежа от активи, някои от които са под управлението на една от най-мощните ирански институции - Централата за изпълнение на заповедта на имама, част от система от квазиправителствени благотворителни организации, известни със своята финансова сложност. Според разследване на Ройтерс от 2013 г. общата стойност на активите му се оценява на 95 млрд. долара, включително недвижими имоти и компании, като всички те са собственост и се контролират от Хаменей.

Все още не е ясно какви действия може да предприеме Вашингтон, според Wall Street Journal. По-рано тази седмица по време на среща с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху Тръмп предупреди, че Иран ще бъде изправен пред военни удари, ако се опита да възстанови ракетните или ядрените си програми, които бяха сериозно повредени по време на войната през юни.

„Не беше възможно да се разбере дали има някакво планиране на подобен ход или дали администрацията действително ще изпълни заплахата на Тръмп", пише „Ню Йорк таймс".

Според Bloomberg забележките на Тръмп са сигнал за готовността му да се намеси в чуждестранни кризи, от които по време на кампанията си обещаваше да стои настрана.

Преподавателят и старши научен сътрудник в института „Джон Хопкинс" във Вашингтон Едуард П. Джоузеф казва пред ливанския вестник An nahar: „Предупреждението на Тръмп в TruthSocial за "идване на помощ„ на протестиращите в Иран, ако правителството ги застреля и убие, е едновременно несериозно и сериозно. Първо, малко вероятно е Тръмп да удари Иран заради продължаващите брутални репресии на режима. Това е нереалистично по няколко причини, включително факта, че насърчаването на демокрацията и правата на човека не е приоритет за администрацията, докато зачитането на държавния суверенитет е."

Той добавя "Освен това администрацията на Тръмп не искаше да удари Иран през юни заради ядрената му програма, докато не видя колко успешни бяха израелските удари... Ето защо Техеран трябва да се отнесе сериозно към новата реторика на Тръмп".

След сърдечната среща с израелския министър-председател Нетаняху, заплахата на Тръмп да се намеси в протестите потвърждава по-сериозната заплаха от военна намеса, както в ракетната програма на Иран, така и в ядрената му програма. Крайният резултат е по-голям натиск върху иранския режим по отношение на военната му политика, а не на вътрешната му политика.

Реториката на Тръмп относно протестите е политически значима, тъй като привлича вниманието към репресиите и непопулярността на иранския режим. Това рязко контрастира със спокойния подход, възприет от бившия президент Барак Обама по време на протестите през 2009 г. - за който той по-късно призна, че е бил грешка."

Дейвид Дерош, професор в института „Тейър Маршал", казва пред An nahar: "Винаги е трудно да се преведат до голяма степен обобщените изявления на Тръмп в конкретни политики и действия. Мисля, че е по-вероятно той да говори за набор от възможности. Не мисля, че той обмисля сухопътна инвазия в Иран или каквито и да било открити военни операции на САЩ, целящи смяна на режима. По-скоро смятам, че той се стреми да засили натиска върху корумпирания ирански управляващ елит, което да доведе до провал на режима и народно въстание, водено от самите иранци."

Какво можем да очакваме да направят САЩ, ако Иран продължава да убива собствения си народ?

„На първо място, предпочитаният от Тръмп метод на сила е икономическият", казва Де Рош пред Annahar.

Очакват се санкциите, насочени към износа на ирански петрол, както и към длъжностни лица на режима, да бъдат затегнати.

На второ място, ако се прибегне до военни действия (което не е предпочитаният от Тръмп вариант), може да се очакват ограничени удари, насочени към иранските съоръжения за износ на петрол, в допълнение към засилване на конфискацията на иранския „флот в сянка", особено на петролните танкери, участващи в прехвърлянето от кораб на кораб, което лишава режима от жизненоважен капитал. Възможно е да станем свидетели на ограничени удари, насочени към обектите, които не бяха решително унищожени по време на лятната война между Иран и Израел.

Те включват ядрени съоръжения, които според оценките не са били повредени при първоначалните удари или са в процес на възстановяване. Всякакви признаци, че иранската противовъздушна отбрана е възстановена или укрепена, също биха я направили потенциална цел - поради изчерпването на оскъдната иранска твърда валута за придобиване на такива системи, както и за поддържане на въздушно превъзходство над Иран.

Иранските лидери признаха, че протестите имат легитимни икономически претенции, но хардлайнерите се възползваха от заплахата на Тръмп да представят някои протестиращи като „бунтовнически агенти на враговете на страната". Али Лариджани, един от най-високопоставените служители по националната сигурност на Иран, предупреди САЩ да не се намесват във вътрешните работи, като заяви, че това ще доведе до хаос в региона и предположи, че може да изложи на риск американските войници. Забележките на Лариджани може да се отнасят до широкото военно присъствие на САЩ в региона. През юни Иран атакува военновъздушната база „Ал-Удейд" в Катар, след като САЩ нанесоха удари по три ядрени обекта по време на войната между Иран и Израел, според Associated Press.

Иранската сцена се намира на опасна пресечна точка между ескалиращия народен гняв и засилващия се международен натиск, докато Тръмп повишава тавана на заплахите без яснота за механизмите за изпълнение. Между предупрежденията на Вашингтон и втвърдяването на Техеран възможностите за ескалация остават отворени в момент, когато иранците сами плащат цената на дълбока икономическа и политическа криза.