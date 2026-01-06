По големите телевизии цари отказ от смисъла на словото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не може ли поне големите телевизии да назначат поне по един мислещ и грамотен редактор, поне на централните новини?

- в едната: „Стотици се поклониха пред смъртта на героя в Калофер" (пред смъртта се поклонили!);

- в другата: „Ще имат една седмица да изпълнят папката или да я върнат" (папката щели да изпълняват и връщат, не мандата!);

- в трета: „Стартира началото на политическия сезон" (началото стартирало?!)...

Това е просто отказ от смисъла на словото!

Преди години татко беше написал (по друг, ама подобен повод): „О, спи ли СЕМ, о, СЕМ не види ли?"...

(От Фейсбук)