Иван Чернев: Стоим до клиентите си не на думи, а с действия – цените на над 4000 продукта ще останат същите до Великден

Подбрахме продукти, които са част от ежедневието на всяко домакинство, казва изпълнителен директор на "Kaufland България"

В кампанията влизат над 10 основни категории - включително хляб, мляко, месо, олио, варива, но и перилни препарати, козметика и храна за домашни любимци

- Г-н Чернев, “Кауфланд България” замразява цените на около 4 хиляди продукта чак до средата на април. Защо сами решихте да стартирате такава кампания?

- За нас е важно да дадем сигурност на хората в периода по приемането на еврото и в първите няколко месеца от използването му като разплащателна валута. Затова поехме ангажимент цените на тези над 4000 продукта да останат същите до Великден. Това е нашият начин да покажем, че стоим до клиентите си не на думи, а с конкретни действия.

Разбира се, подобна мащабна кампания се планира внимателно, но за нас замразяването на цените на толкова голям брой продукти е инвестиция в доверието на нашите клиенти.

- На базата на какви критерии определихте продуктите, чиито цени замразявате?

- Основният ни критерий при подбора на продукти беше точен и ясен – да са продукти, които са част от ежедневието на всяко домакинство. Затова в кампанията влизат над 10 основни категории - включително хляб, мляко, месо, олио, варива и други пакетирани храни, но също и перилни препарати, козметика и храна за домашни любимци.

Още нещо важно - голяма част от продуктите в кампанията са от нашите собствени марки. Това ни дава възможност да гарантираме съотношението цена-качество.

- Повишават ли се чувствително и с колко продажбите на хранителни и нехранителни стоки, когато са в промоционални периоди?

- През последните години наблюдаваме много силна ценова чувствителност сред нашите клиенти. Освен цена обаче клиентите ни подчертано търсят и качество и затова и ние ще продължаваме да инвестираме приоритетно в качествен контрол и сертификация на процесите ни – пример давам веднага със сертификатите TUV AUSTRIA. Ние

продължаваме да сме единственият ритейлър, който доказва качеството си с независими одити,

защото за нас е важно клиентите ни да са уверени, че пазарувайки в Kaufland, получават най-доброто съотношение между цена, качество, разнообразие, родно производство и нови и модерни продукти. Пример за това са продуктите от собствените ни марки, като интересът към тях расте отчетливо с всяка следваща година. През 2025-а отбелязахме 5 години на собствената ни българска марка “Брей!”, която вече има над 150 продукта в асортимента си и според проучванията ни от последните години е категоричен фаворит в сегмента си.

- “Кауфланд България” стартира работа с еврото в 8 часа на 2 януари. Имате ли данни каква част от плащанията в първите дни се правят от клиентите в евро и каква – в левове?

- Първото плащане за нас беше в първия работен ден на магазините ни – 2 януари, точно 1 минута след отварянето на касите. В първите часове наблюдавахме пазаруване, по-скоро водено от интереса към новата валута. В следващите дни нещата постепенно се нормализират и хората видимо започват да свикват. Почти седмица след старта на новата валута спокойно мога да кажа, че всичко тече безпроблемно за клиентите ни. Цялото време за подготовка, инвестицията в системи и техника и хилядите часове в обучения на касиерите ни в цялата страна доведоха до отличен резултат.

- Доколкото знам, плащанията в “Кауфланд България” с банкови карти и кеш са почти изравнени като брой. Очаквате ли още сега в периода на двойното плащане да се засили използването на банкови карти и какъв процент биха могли да достигнат сега или по-късно през 2026 г.?

- Да, така е, даже имаме филиали, в които броят на картовите плащания е по-висок от кешовите. Въпреки това от старта на еврото нещата са доста променени, което, разбира се, има своето обяснение. Очакваме, че това ще бъде така в първите няколко седмици и след това плащането ще се върне към обичайната им форма. Погледнато на годишна база, очакваме, че и през 2026 г. процентът на картовите плащания ще нараства.

- Наскоро открихте първия си магазин в жилищна сграда в столицата. Предстои ли да има още подобни обекти, различни от сегашните, които са винаги в собствени постройки?

- С откриването на Kaufland - Театрална в центъра на София ние отбелязахме следваща значима стъпка в развитието си. Това е не само първият ни магазин в жилищна сграда, но това е и първият ни магазин с кауза – като

за всеки касов бон от пазаруване в него ние ще даряваме фиксирана сума в подкрепа на младите актьори от НАТФИЗ

Kaufland - Театрална с асортимента си от над 14 000 продукта се превърна в най-големия магазин в жилищна сграда. Откриването му в този формат ни дава свободата това да се случва, ако условията го налагат. В центровете на големите градове площите са силно ограничени и затова и ние естествено търсим варианти, чрез които да сме близо до нашите клиенти, без обаче да губим идентичността на бранда си или да сваляме от качеството на предлаганата услуга. Давам пример с броя на парко-местата на Kaufland-Театрална, въпреки че магазинът се намира в жилищна сграда в центъра на София, на разположение на нашите клиенти има над 150 паркоместа. Паркирането е изключително условие за създаването на нов магазин и ние сме безкомпромисни с него.

CV

Иван Чернев има над 20 години опит в Kaufland, през които е управлявал различни отдели в структурата на компанията в няколко европейски държави. Той оглавява Kaufland България от 2018 г.

Председател е на Управителния съвет на Сдружението за модерна търговия в България, което обединява част от най-големите компании в търговията на дребно в страната.