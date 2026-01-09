Назрява ли конфликт между папата и Тръмп?

Първият американски папа е на път да влезе в конфликт с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише в свой анализ "Политико".

Последната разделителна линия между Ватикана и Белия дом се появи в неделя. Малко след като Тръмп предложи администрацията му да управлява Венецуела, роденият в Чикаго папа Лъв XIV се появи на прозореца „Ангелус" с изглед към площад „Свети Петър", за да произнесе реч, в която призова за защита на суверенитета на страната.

За консерваторите, подкрепящи MAGA, това вече е част от една неприятна тенденция. Макар Лъв да е по-малко войнствен в тона си към Тръмп от своя предшественик Франциск, неговите приоритети са да поднови познатите битки в културната война с американската администрация по теми като имиграцията и депортациите, правата на LGBTQ+ и климатичните промени.

Като лидер на глобална общност от 1,4 милиарда католици, папа Лъв XIV има изключителна възможност да оспори политиките на Тръмп, а американският президент трябва да проявява необичайна предпазливост в отношенията си с него. Американският президент традиционно обича да напада критиците си с обидни думи, но в отговор на критиките на папата се държи необичайно сдържано, отчасти защото сред основните му избиратели има голям брой католици.

„Папа Лъв не търси конфликти като Франциск, който понякога се наслаждаваше на споровете", казва Крис Уайт, автор на Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy.

„Но макар и различен по стил, той явно е продължение на Франциск по същество. Първоначално се наблюдаваше изчаквателен подход, но за много католици, подкрепящи MAGA, папа Лъв оспорва основни вярвания", допълва Уайт.

През последните месеци миграцията се превърна в основната зона на конфликт между либералния папа и американските консерватори. Лъв XIV призова висшите си духовници да се изкажат за необходимостта от защита на уязвимите мигранти, а американските епископи осъдиха дехуманизиращата реторика и насилие срещу хората, които са обект на политиката на Тръмп за депортиране. По-късно Лъв се обърна публично с призив мигрантите в САЩ да бъдат третирани хуманно и с достойнство.

Подкрепата на Лъв насърчи епископите от Флорида да призоват за коледно отлагане на рейдовете на Имиграционната и митническата служба.

„Не бъдете Гринч, който открадна Коледа", каза архиепископ Томас Уенски от Маями.

Сякаш бяха необходими доказателства за поляризацията на Америка по този въпрос, министерството на вътрешната сигурност описа арестите като коледен подарък за американците.

Папата също така демонстративно отстрани кардинал Тимъти Долан, предпочитания кандидат на Тръмп за папа и любимец на консервативния канал Fox News, от ключовия пост на архиепископ на Ню Йорк. Замерни го с епископ, известен с про-мигрантските си възгледи.

Това засяга сърцевината на моралната дилема за разделената католическа общност в САЩ. За Тръмп католиците не са просто страничен епизод, тъй като съставляват 22% от неговите избиратели, според проучване на Pew Research Center. Докато папата се обявява в подкрепа на либерални каузи, много католици, подкрепящи MAGA, заемат много по-строга позиция по теми като миграцията, сексуалността и климатичните промени.

За критиците му от консервативния католически лагер MAGA, като бившия стратег на Тръмп Стив Банън, папата е анатема.

Миналата година папата благослови парче лед от Гренландия и критикува политическите лидери, които игнорират климатичните промени. Той заяви, че поддръжниците на смъртното наказание не могат да твърдят, че са за живота, и аргументира, че християни и мюсюлмани могат да бъдат приятели. Той също така показа по-толерантна позиция към LGBTQ+ католиците, като разреши LGBTQ+ поклонение в базиликата „Свети Петър".

Не е чудно тогава, че доверената на Тръмп и конспиративна теоретичка Лаура Лумер нарече Лъв „буден марксистки папа". Католическите консерватори, подкрепящи Тръмп, го осъдиха като „секуларист", „глобалист" и дори „отстъпник". Крайнодесният коментатор Джак Пособец го нарече „анти-Тръмп".

„Някои папи са благословия. Някои папи са наказание", написа Пособиец в X.

Понтиф от Чикаго

В началото имаше надежди, че Лъв може да изгради мостове с американските радикали. В края на краищата, той е американец. Носи Apple Watch и следи бейзбола, а американските католици едва ли могат да го отхвърлят като чужденец. Аржентинецът Франциск, напротив, често беше представян от критиците като антиамериканец, повлиян от политиката на по-бедните нации.

Папа Лъв не може да бъде отхвърлен толкова лесно.

В началото на своето папство Лъв също показа признаци, че е решен да стабилизира църквата след години на вътрешни конфликти. Например разреши литургия на латински в базиликата „Свети Петър" и носенето на по-богато украсени папски одежди.

Но традиционалистите не бяха успокоени.

Бенджамин Харнуел, ватиканският кореспондент на подкрепящия MAGA подкаст War Room, каза, че консерваторите веднага са се отнесли скептично към папата.

„От първия ден казваме на нашите поддръжници да бъдат предпазливи. Не се подвеждайте. Лъв XIV напълно подкрепя програмата на Франциск, но е по-стратегически и интелигентен", каза Харнуел.

След конклава, на който папата беше избран, бившият стратег на Тръмп Банън заяви пред POLITICO, че изборът на Лео е „най-лошият избор за католиците, подкрепящи MAGA" и „анти-Тръмп гласуване от страна на глобалистите в Курията".

Тръмп имаше дългогодишна вражда с Франциск, който осъди строителството на стената по границата на САЩ и критикуваше миграционната политика на американския президент.

Франциск изглеждаше да се наслаждава на тази престрелка, но Лъя е много по-различен характер. По-сдържан по природа, той избягва конфронтациите. Но неговата решителност да защитава това, което счита за неотменими морални принципи, особено защитата на слабите, все повече се сблъсква с основните предпоставки на тръмпизма.

Тръмп заемаше важно място по време на конклава с видео, създадено с изкуствен интелект, в което се представяше като папа. Жестът беше възприет от някои вътрешни лица във Ватикана като „мафиотско" предупреждение да изберат някой, който няма да го критикува, пише ватиканската наблюдателка Елизабета Пике в новата си книга The Election of Pope Leo XIV: The Last Surprise of Pope Francis.

Не е лично

Според представител на Ватикана, Папа Лъв не е бил избран изрично като анти-Тръмп фигура. По-скоро неговата националност е била възприета от някои кардинали като успокояваща, което предполага, че той ще бъде отговорен и прозрачен в управлението и финансите.

Но макар Лъв да не изглежда да търси активно конфронтация с Тръмп, световните възгледи на двамата мъже изглеждат несъвместими.

„Той ще избягва да персонализира. Ще излага учението на църквата, не като реакция на Тръмп, а като неща, които би казал така или иначе", казва официален представител на Ватикана.

Въпреки атаките срещу папата от страна на неговите съюзници, самият Тръмп също изглежда предпазлив по отношение на пряка конфронтация. Когато беше попитан за папата в интервю за POLITICO, Тръмп беше по-склонен да обсъжда срещата си с брата на понтифика във Флорида, когото описа като сериозен MAGA поддръжник.

Когато беше притиснат с въпроса дали ще се срещне с папата, той най-накрая отговори: „Разбира се, че ще го направя. Защо не?"

Възможността за конфликт ще стане по-осезаема, тъй като папа Лъв XIV ще бъде домакин на среща на върха, наречена извънредно консистория, тази седмица. Тя ще е първата по рода си от 2014 г. насам и се очаква да предостави план за бъдещото направление на църквата. Първата му публикация по социални въпроси, като неравенството и миграцията, също се очаква в следващите няколко месеца.

„Той ще използва срещата на върха, за да говори за това, което вижда като бъдеще. Това ще даде на неговите сътрудници представа за това накъде се движи. Може да го използва като трибуна или да ги помоли да предложат решения", заявява дипломат, назначен във Ватикана.

Може да се предположи, че папата няма да разкрие програма, съобразена с MAGA.

Крайният баланс на силите също може да е в полза на папата.

Тръмп трябва да се бори с избори и политически срокове. Папата, който е избран за цял живот, не трябва. На 70 години и като тенисист в добро здраве, Лъв изглежда в позиция да оформя католическата политика и след като моментът на Тръмп отмине.

„Той не бърза. Времето е на негова страна", казва служителят на Ватикана.