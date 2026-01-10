Протестите в Иран: може ли Реза Пахлави да въведе нов ред?

На централния базар в Техеран търговците крещят: "Проклети да са експлодиращите цени!". Точно от тук тръгва и новата протестна вълна в Иран, започнала в края на декември 2025 . Правозащитни организации съобщават за десетки убити - по последна информация на Асошиейтед прес най-малко 65 души.

Сега иранските власти се опитват да вбият клин между протестиращите. Едновременно твърдят, че разбират притесненията им и обвиняват чужди тайни служби, че организират демонстрациите, пише германската обществена медия АРД. Според шефа на иранската полиция Ахмад Радан, тези служби са планирали на първо време как да подкопаят властта в Иран, после техни хора са разпространили плановете в интернет, а в третата фаза тези планове са реализирани на улицата със започването на протестите.

От икономически проблеми до критики към режима

Много хора в Иран определено са гневни . Не само търговците страдат от катастрофалната икономическа ситуация в страната . Млад таксиметров шофьор в Техеран споделя, че има добро образование, но няма никакви перспективи за добра работа. В такава ситуация са мнозина иранци. "Карам такси от три години и забелязвам, че хората вече пестят и от най-основните неща , за да свързват двата края", казва мъжът пред АРД.

Протестите, започнали като недоволство от високите цени и тежката икономическа ситуация, бързо прераснаха в критики към режима и политически искания. Така например на погребението на двама демонстранти, убити в Малекшахи в западната част на Иран, събралото се множество скандира: "Край с Ислямската република!". Другаде демонстрантите се провикват: "Смърт на диктатора!"., с което иват предвид върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Синът на шаха - "бащата на иранците"?

Все по-често се чуват и призиви да се върне шахът. Синът на Реза Пахлави, който беше свален от власт с Ислямската революция през 1979 г. - Реза II, активно предлага да поведе държавата. Той живее в изгнание в САЩ . Пред АРД изследователят по въпросите на исляма Райнхард Шулце от Университета в Берн коментира: "Реза II - престолонаследникът, както сам държи да се нарича, и "бащата на иранците", както иска да бъде възприеман, се опитва да си изгради нещо като свръхчовешки образ, с който да обедини нацията". Според Шулце под ръководството на Пахлави може да бъде изграден нов ред в Иран.

Публицистката и политоложка от ирански произход Гилда Сахеби също си представя, че шахът може да поведе страната към нов път. "Пахлави е много добър оратор - говори много, показва се много, може би има властта да помогне", коментира експертката пред германското радио "Дойчландфунк". Сахеби казва, че хора в Иран ѝ споделят, че гледат на Пахлави като на човек, който може да им помогне отвън - дори да не го подкрепят напълно в политически план.

Университетският преподавател Шулце обаче не смята, че това е реалистичен сценарий - поне засега, пише АРД. Въпреки че настоящата ситуация напомня на края на 1970-те години, когато аятолах Хомейни обедини опозицията и в крайна сметка успя да свали шаха, сега ще е по-трудно да се стигне дотам. Според експерта Реза II не разполага с политическия капитал на Хомейни. "Хомейни уой успя да събере цяла една идеология зад личността си - нещо, което Реза II не е успял да направи за момента. Той може да се представя само като сина на шаха. Това едва ли е достатъчно, за да мобилизира мащабно движение в Иран", коментира Шулце.

Опозицията не е обединена

Мнозина вярват, че едно масово протестно движение може да успее да постави режима на колене. Още преди три години - при последните големи протести под надслов "Жена. Живот. Свобода", се коментираше тази възможност. Но тогава многото различни обществени групи не успяха да се обединят.

Според Шулце това ще е трудно за постигане и сега. Интересите на опозицията са твърде разнопосочни, казва експертът пред АРД. "Някои са сепаратисти, други са центристи, трети са дори крайнодесни екстремистки групи." Ясна позиция на всички тези групи, която да успее да създаде политически профил за бъдещето, засега просто не съществува.

Не бива да се надценява и обществената подкрепа за опозиционерите, които искат смяна на режима. Младите хора, но и някои по-възрастни, както и много жени, искат да подобрят начина си на живот - идеологически мотивираното сваляне на режима не им е приоритет, смята Шулце.

Публицистката Сахеби обаче вижда нещата по друг начин. Според нея повечето хора в Иран са единодушни по един въпрос - всички те отхвърлят режима в сегашната му форма. "Почти няма семейство в Иран, което да не е загубило свой близък от ръцете на режима или да нямат някой близък в затвора. Всички са смазани и икономически", казва тя. Хората просто не искат да живеят повече в тази диктатура, дори да не знаят какво предстои, смята Сахеби, цитирана от "Дойче веле".

Смята се, че вече дни наред по улиците на Иран протестират десетки хиляди. Американски мозъчен тръст отбелязва около 160 демонстрации в 27 провинции на страната само в четвъртък вечер. Каквото и да е бъдещето на Иран, натискът над режима става все по-голям.