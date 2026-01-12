Проф. Михаил Константинов: При 100% машинен вот 1 милион са лишени от право на глас

Знайни и незнайни спецове по изборни проблеми през последните 5 години счупиха доверието в процеса - дано не е непоправимо, каза още математикът в интервю за "24 часа"

Третият мандат ще е неуспешен

От нов политически играч очевидно има нужда и много хора го очакват - обаче проблемът на президента Радев е като на седемте самураи, които всъщност били трима: "Нема ора!"

- Проф. Константинов, не знаем дали новата година ще ни донесе нов късмет, но почти сигурно ще ни “дари” с нови парламентарни избори. Кога според вас ще се проведе предсрочният вот, ако не се реализира третият мандат?

- Третият мандат при тази парламентарна въртележка няма да се реализира. Така че предсрочните парламентарни избори ще са в края на март или началото на април. Дано поне е хубаво времето тогава - в смисъл да няма снежни бури. Във всеки случай изборите ще са точно два месеца след насрочването им от президента. Това следва от процедурите в Изборния кодекс. Надявам се поне тях да не ги развалят с ударна работа депутатите. Навремето един български математик беше казал, че най-опасното нещо за него е да има за сътрудник някой работлив глупак. Ако е мързелив, може, защото няма много да навреди. Е, нашите депутати поне не са много работливи.

- Каква избирателна активност очаквате?

- Зависи как ще я мерите тази активност. В момента у нас има не повече от 5,2 милиона избиратели, а в чужбина – около 1,4 милиона (общо са 6,6 милиона). В чужбина гласуват до около 200 хиляди. Така при 2,6 милиона гласували, както е през последните 4 години, активността на територията на страната е 46%, а в чужбина е 15%. Средно е 40%. В чужбина често не са съвсем леснодостъпни секциите, например поради недостатъчен брой и големи разстояния, и затова активността там е по-ниска. Ако тази година излязат да гласуват докъм 3,5 милиона, което би било прекрасно, активността ще бъде максимум 53%. Откакто през 2021 г. се въведе машинният вот, избирателите трайно намаляха с над 700 хиляди на 6 последователни предсрочни вота. А пък едни други 300 хиляди, тези в секциите с до 300 избиратели по списък, машина не са виждали. Те и банкомат не ползват, а получават пенсиите си на ръка. Такива са 800 хиляди души. Мнозина от тях ги видяхме в клиповете във връзка с еврото, където впрочем се справят добре. Гарантирано никой от тях няма да гласува с машина, така че ако извършим престъплението “100% машинно гласуване”, ще лишим почти един милион българи от право на глас. Ако лишите един човек от право на глас, според чл. 167 от Наказателния кодекс наказанието е 3 години лишаване от свобода. А ако лишите от право на глас 1 милион избиратели? Това се канят да направят някои пъргави депутати. Вече четох, че трябвало циганите и турците да не гласуват! Това вече е съставомерно.

- Появата на нов играч на терена, особено ако е дългоочакван, винаги вдига избирателната активност. Очаквате ли президентът Румен Радев да се включи? Ако да, кога най-добре би било за него?

- Дали нещо е добре за някоя персона, или не е добре за персоната, не ме интересува. Интересува ме кога нещото е добро за България. От нов политически играч очевидно има нужда и много хора го очакват. На президента Румен Радев обаче проблемът му са хората около него и по-точно техният интегритет. Или липсата му. Но то и царят, като скочи на терена през 2001 г., нямаше хора, а всъщност бързо се намериха. И му осигуриха 8 години във властта, да е жив и здрав и да си гледа внуците.

Проблемът на Радев е като на седемте самураи, дето всъщност били трима: “Нема ора!”. Качествени имам предвид. И друго - той се е клел да ни води и обединява пет години, а не предсрочно да цамбурне в политическото блато, където само той липсва. Така че нека си изкара мандата като хората и както е според конституцията и според клетвата му, пък после нека скача. От всички бивши президенти, дето направиха подобен опит, само Георги Първанов постигна частичен успех с партията АБВ. Ако не броим другия му успех, че първоначално цани г-н Радев за кандидат-президент, но тогавашната шефка на БСП г-жа Нинова чевръсто се намеси и му го грабна. Но как точно е било, май знае само г-н Решетников, а той е кадрови офицер от ФСБ и няма да каже.

- Ако не се включи, мислите ли, че може да се ходи до урните и лятото? Особено ако на предсрочния вот няма големи размествания в резултата на партиите?

- Всичко е възможно, ако не противоречи на законите на физиката. Засега сме световни рекордьори в дисциплината “политическа глупост”, а именно 6 предсрочни вота за 3 години и половина. И гледам, че хората, които ни набутаха там, пак се надигат да ни реформират и променят и да ни показват правия път. Но не са виновни тези хора, ние сами сме си виновни. И със зелника е същото - не е виновен, който го изяжда, а който търчи да му носи още няколко. Зелника, имам предвид.

- Отново се заговори за отварянето на Изборния кодекс. Кое според вас е по-важно при провеждането на избори - технологията или организацията?

- Важно е само това, което повишава доверието в изборния процес и отговаря на критериите на Венецианската комисия и на IDEA. А това включва категорична забрана да се пипат изборните правила поне 6 месеца преди вота и промените да важат не за следващите, а за по-следващите избори. Тук обаче и върлите тръмписти ще ми скочат, защото американците наскоро излязоха от Венецианската комисия и от още 65 други международни организации, които не им харесват. Аз обаче не мисля, че Венецианската комисия е вредна. По-скоро е полезна. Ако депутатите се вслушваха в съветите на тази комисия, може би нямаше да натворят толкова глупости в Изборния кодекс, както през периода 2021-2024 г.

- И преди сте казвали, че машините са отказали значителна част от избирателите. Кои неща трябва да се махнат и кои могат да се подобрят в изборното законодателство?

- След по-масовото въвеждане на машините през 2021 г. над 700 хиляди българи бяха трайно изгонени от урните. Знам, че “след” не значи “поради” (post hoc, ergo propter hoc). Но когато до един момент са гласували по над 3,3 милиона българи, а след това 6 пъти поред гласуват по 2,6 милиона, не може да е случайно. Всеки да си прави изводите. Вече чух и четох, че не било толкова зле, че по-простите български граждани и тези от малцинствата нямало да гласуват и затова ни трябвали машините. Защото тези българи били прости и си продавали гласа. Преди 85 години едни лоши хора в центъра на Европа лишиха от основни човешки права едни други хора от малцинствата. После тези лоши хора не свършиха добре, ама никак добре не свършиха. За Нюрнберг ми е мисълта и за това, че историята не трябва да се забравя чак толкова много. Не е здравословно, както се казва. И трябва още една мистификация да се разобличава непрекъснато, че с нея много се лъже и спекулира. Недействителните гласове на изборите у нас не са много. Например на последните 6 парламентарни вота те са по 4%. Това е отношението на недействителните гласове към гласовете, подадени с хартиена бюлетина. Данните ги има в Изборния портал на ЦИК и всеки може да ги провери. Много са недействителните гласове на изборите за общински съветници след 2015 г., до 15%, заради една друга умно-красива идея - преференциите. Хората отбелязваха преференция, но не и партия, инвалидизирайки така гласа си.

- А по въпроса за т.нар. мъртви души в списъците какво трябва да се направи?

- Активна регистрация е решението, ако толкова ни пречат фантомите, броят на които от 1990 г. насам само расте. Бяха 500 хиляди, сега са 1,4 милиона. Докато бях в ЦИК от 1991 до 2011 г., обикновено съмненията за двойно гласуване обхващаха около 500 души, във всеки случай под 1000. Веднъж хванахме едни юнаци, гласували по 20 пъти за майтап. Глобиха ги яко, доколкото помня. А иначе честни избори могат да се произведат и без избирателни списъци. Почти всички българи над 18 години имат снета биометрия (пръстови отпечатъци и ириси), само тези над 95 години нямат, но те пък повечето си отидоха от този свят, горките. Ако в секциите се сложат таблети в мрежа и мрежата не се срине, е лесно. Отивате в секцията, гласувате с пръстов отпечатък, ако имате право, системата фиксира това и в този момент навсякъде другаде ви се блокира достъпът, ако сте недобросъвестни и искате да гласувате два пъти. Така гласуват в Кения, хубава държава, високотехнологична и с добра мрежа очевидно.

- Щом толкова голяма част от българите не гласуват, смятате ли, че обикновеният човек изобщо признава какъвто и да е резултат - счупено ли е непоправимо доверието в изборния процес?

- Дано не е непоправимо. А че е счупено, е факт. С усилията на знайни и незнайни спецове по изборни проблеми и закони през последните пет години. Китайците казват, че не е глупак този, който не знае. А който не знае, че не знае. Тези последните не са просто глупави, те са вредни. Иначе някои от тях даже са с добри намерения. С каквито впрочем е покрит пътят към ада.

