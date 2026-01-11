Ройтерс: Инфлацията разклаща подкрепата за Доналд Тръмп

Инфлацията в САЩ разклаща подкрепата за президента Доналд Тръмп сред електората му. Това пише Ройтерс в свой анализ. Мнозина от избирателите му смятат високите цени за основен проблем и настояват за бързи решения. Агенцията публикува репортаж от пункт за раздаване на помощи в Мичиган, цитиран от БТА.

В провинциалните райони на Мичиган, където подкрепящите Тръмп са мнозинство, 30 автомобила с работещи двигатели неотдавна чакаха пред местната пожарна, превърната в пункт за раздаване на храни. Вътре доброволци пакетираха марули, ябълки и други основни хранителни продукти, чиито цени са се повишили през изминалата година или остават високи.

Тейлър Лудвиг, 35-годишна майка на три деца, се нарежда с пикапа си пред пожарната много преди 10 часа сутринта, когато започва работа хранителният пункт в град Капак. Тя търси помощ за снабдяването на семейството си с храна, макар да се е надявала, че такава няма да ѝ бъде необходима, когато на изборите през 2024 г. гласува за президента Доналд Тръмп, който обещаваше да намали цените.

Лудвиг обясни, че е очаквала Тръмп да постигне повече по въпроса с инфлацията, почти една година след началото на втория му мандат. Но в САЩ цените на базови продукти като зърнени храни, плодове и зеленчуци остават много високи. Въпреки че обвинява за високите цени на основни продукти и услуги бившия президент Джо Байдън, Лудвиг заявява, че Републиканската партия може да загуби гласа ѝ на предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември 2026 г., ако Тръмп не предприеме по-бързи действия, за да изпълни обещанията си от кампанията през 2024 година.

"Не съм човек, който следва някого като овца," казва тя за степента, в която подкрепя Тръмп в момента. "Ще те следвам, докато не разбера, че не си окей, допълва тя.

Тръмп спечели провинциалните райони на щата Мичиган с обещания за облекчаване на ценовия натиск при основни стоки. Сега обаче устойчивата инфлация поставя пред изпитание това обещание, както и търпението на избирателите, които гласуваха за Тръмп. Тяхното разочарование може да има ефект далеч извън квартала на Лудвиг, заплашвайки надеждите за успех на републиканците на междинните избори и давайки шанс на демократите в щат, който ще играе ключова роля за контрола над Сената.

Лудвиг е сред 19 избиратели на Тръмп, които Ройтерс интервюира в град Капак и други части на окръг Сейнт Клер, който през последните години постепенно става все по‑републикански и подкрепи Тръмп с 66,5% от гласовете в президентските избори.

Окръг Сейнт Клер е разположен на източния край на Мичиган, край границата с Канада, свързвайки индустриалния крайречен град Порт Хюрон с мрежа от ферми и малки градчета, между които преминават двулентови пътища. Населението на окръга - 160 000 души, е предимно бяло. Доставчици за автомобилната индустрия и други производители формират част от местната икономика, но ограничените възможности за високоплатени работни места карат много жители да се чувстват икономически изостанали.

Инфлацията се охлади през изминалата година в района на Детройт, който включва и окръг Сейнт Клер.

Като цяло в САЩ процентът, с който поскъпват стоките и услугите, е на ниво от около една трета спрямо пика си от средата на 2022 г., когато надхвърли 9%. Тази обща калкулация на поскъпването обаче прикрива рязкото покачване на цените на ежедневни стоки като говеждо месо, кафе и портокалов сок, които тази година са се увеличили с двуцифрен темп.

Междувременно бумът на инвестиции, задвижвани от изкуствен интелект, започна да натоварва електроснабдяването на страната.

Повечето от 19-те интервюирани казаха, че все още обвиняват Байдън за инфлацията, като всички посочиха спадът на цените на бензина като положителен резултат от управлението на Тръмп. Половината заявиха, че те или семействата им имат затруднения да свържат двата края, включително ветеран от Морската пехота, човек с увреждане и няколко пенсионери, които живеят от социални помощи.

Четирима души от Капак обяснили, че ако инфлацията и другите икономически условия не се подобрят до следващия ноември, могат сериозно да се замислят дали да не дадат гласа си за Демократическата партия. Десетина заявиха, че все още биха гласували за републиканците, а трима бяха несигурни или не споделиха своите предпочитания.

Боб Бенджамин, пенсиониран работник в автомобилната индустрия, каза, че е дошъл в пункта за храна, за да вземе хранителни продукти за порасналите си внуци, които имат трудности да се справят с разходите за наем, здравеопазване и автомобилна застраховка. Въпреки че е гласувал за Тръмп през 2024 г., Бенджамин заяви, че може да обмисли да гласува за демократите наесен в зависимост от икономическите условия.

„Вероятно бих гласувал според това как вървят нещата. Ако нещата вървят добре, ако се вижда излизане от дупката, тогава давам още две години", каза той. „Но ако положението започне отново да се влошава, може би имаме нужда от малка промяна", добави Бенджамин.

Икономистите отбелязват, че президентът има малко възможности да понижи цените бързо и посочват, че митата на Тръмп увеличават вносните разходи, които до голяма степен се прехвърлят върху потребителите.

Прессекретарят на Белия дом Куш Десай каза, че американската администрация работи усърдно, за да се справи с „поколенческата икономическа криза", причинена от Байдън, когото обвини в пренебрегване или игнориране на инфлацията. „Реалността е, че демократите все още нямат реални решения за обикновените американци," каза Десай в изявление.

Демократите планират да изведат нарастването на цените като централна тема на изборната си кампания за 2026 г. Повечето от 19-те интервюирани от Ройтерс американци не са съгласни с твърдението на Тръмп, че икономиката процъфтява и инфлацията е под контрол.

Дарил Калих, безработен техник, чийто червен камион носи стикер „Винаги верен" (Semper Fi) в чест на военната му служба като морски пехотинец, каза, че съжалява, че е дал гласа си за Тръмп миналата година. Калих допълни, че е разочарован от фокуса на Тръмп върху външната политика.

Калих, който заявява, че лидерите на двете партии са еднакво откъснати от проблемите на обикновените американци, не е сигурен как ще гласува на междинните избори.

Демократите в Мичиган вече се опитват да свържат кандидатa за Сената от Републиканската партия, Майк Роджърс, директно с Тръмп по въпроса за инфлацията, наричайки го „Майк, който вдига цените" (Price Hike Mike) в социалните медии.

Малъри МакМъроу, която участва в състезание между четирима демократи, които се борят за номинацията на партията преди изборите, за да замени пенсиониращия се сенатор Гари Питърс, каза, че ако спечели номинацията на Демократическата партия, ще превърне критиката към Роджърс за високите цени в централна тема на кампанията си.

„Възможността на междинните избори е, честно казано, да свържем Майк Роджърс с Доналд Тръмп: богати хора, които не знаят какви са (цените на) хранителни продукти, които не разбират реалните предизвикателства, пред които са изправени хората относно разходите", каза тя.

Роджърс, чиито декларирани активи варират между 6,7 и 13,5 милиона долара, отхвърли критиките, като заяви, че произходът му от работническата класа го прави чувствителен към нуждите на обикновените жители на Мичиган.

Той прогнозира, че митата на Тръмп ще върнат добре платени работни места в производството и ще увеличат заплатите с темп, надминаващ този на инфлацията.