ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха бракониери с незаконно оръжие, бащата на...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22070008 www.24chasa.bg

Дребната грешка, която струва скъпо

7628
Само 5934 фирми ползват софтуер от списъка на НАП.

Покупка за 10 лева, отчетена като 10 евро, звучи като абсурд, но се оказва напълно възможен и вече реален сценарий.  Не заради банката, а заради човешка грешка, недобре настроен ПОС терминал или софтуер.

Общото между всички подобни случаи е едно - вината почти никога не е в клиента. Картите, издадени от български банки, не превалутират автоматично всяка покупка. Когато нещо се обърка, причината почти винаги е при търговеца – грешна настройка, неправилен избор на валута или бързане зад касата.

Точно затова в периода на двойно обращение най-важният навик е прост и старомоден - проверявайте касовия бон. ПОС разписката. Или ползвайте SMS от банката. Валутата е изписана ясно - стига някой да я погледне навреме.

Еврото не е проблем. Невниманието е. И то струва повече от разликата в курса.

Материала по темата прочетете тук.

Само 5934 фирми ползват софтуер от списъка на НАП.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново