Дребната грешка, която струва скъпо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Покупка за 10 лева, отчетена като 10 евро, звучи като абсурд, но се оказва напълно възможен и вече реален сценарий. Не заради банката, а заради човешка грешка, недобре настроен ПОС терминал или софтуер.

Общото между всички подобни случаи е едно - вината почти никога не е в клиента. Картите, издадени от български банки, не превалутират автоматично всяка покупка. Когато нещо се обърка, причината почти винаги е при търговеца – грешна настройка, неправилен избор на валута или бързане зад касата.

Точно затова в периода на двойно обращение най-важният навик е прост и старомоден - проверявайте касовия бон. ПОС разписката. Или ползвайте SMS от банката. Валутата е изписана ясно - стига някой да я погледне навреме.

Еврото не е проблем. Невниманието е. И то струва повече от разликата в курса.

Материала по темата прочетете тук.