Тръмп иска Гренландия заради Космоса

Валери Найденов

12932
Гренландия

Смяна на режим? Да се готви Куба

Голямата заслуга на Тръмп е, че спука балона на либералните теории за международните отношения. Винаги е ставало дума за сили, интереси и територии - независимо в какъв розов целофан са увити.

Макар и да говори като Дон Корлеоне, в реалните си действия Тръмп винаги е бил по-сдържан, отколкото своите либерални предшественици. Удари Иран еднократно, но то бе на пусто място и за да спре войната. Отвлече Мадуро, но не превзе Венецуела и не смени режима. Не че го изкарвам гълъб на мира, но я го сравнете с нобелиста Обама и “демократичната” му намеса в Либия, която разруши страната и върна там търговията с роби? Къде в онази касапница виждате международния правов ред?

Затова сега залагам 10 лева, че Тръмп няма да прати самолетоносачи и морски пехотинци да превземат насила Гренландия както намекна заканително, а след известен период на паника и уплаха културно ще си присвои още едно парче от нейния суверенитет.

Такъв е неговият стил – първо хвърля граната в стаята

за преговори,

а после влиза и казва “Дайте да се разберем”. Ако девизът на Теодор Рузвелт е “говорѝ меко и носѝ голяма тояга”, то Тръмп крещи мощно, но носи малка пръчка. Или воден пистолет.

Но да се върнем в Гренландия – какво повече иска от нея? САЩ вече могат да правят там каквото им хрумне – да разработват находища, да строят военни бази, каквото и да е. Факт. Липсва им само едно – правото да забранят на другите да правят там каквото и да е. И най-вече да държат надалеч Китай. Пекин няколко пъти се опита да стъпи в Гренландия с мирни инвестиции, но след натиск на Белия дом Дания ги блокира. Напоследък обаче САЩ и ЕС са тръгнали уверено по пътя на неразбирателството. Докъде ли ще стигнат? Ще го има ли НАТО след 10, 20 години? От гледна точка на Чичо Сам за предпочитане е да се застрахова сега и веднага, защото утре ще е 10 пъти по-трудно.

Защо обаче тъкмо сега САЩ така спешно се сетиха за огромния замръзнал остров? Много просто - защото заедно с Тръмп на власт дойдоха технологичните милиардери с бизнес интереси в Космоса - от рода на Илон Мъск, Джеф Безос, Питър Тийл и още дузина други херцози на технофеодализма. За тези хора

Полярният кръг е най-скъпоценният имот на планетата

Както знаем, Земята се върти около оста си. И колкото едно място е по-близо до полюса, толкова по-малък е радиусът на въртенето, все едно стои на едно място. Затова точно на такова място е най-изгодно да се разположи станция за сваляне на данни от сателитите, които кръжат над Земята – там връзката трае най-дълго и е най-продуктивна.

Такова място е сателитната станция Свалбард (SvalSat), която се намира на норвежка територия със 78° северна ширина. Оттам сателитната информация се предава към клиентите по подводни оптични кабели, някои от които минават покрай бреговете на Гренландия и съюзниците винаги истерясват, когато отгоре мине руски военен кораб.

Друга подобна станция e базата Питуфик (Pituffik) на северозападния бряг на Гренландия, известна в миналото като базата Туле. Тя осъществява над 15 000 сателитни контакта годишно, като предоставя жизненоважна телеметрия и командване за наблюдение, навигация и метеорологични сателити и т.н., и т. н. От 2026 г. базата е “интегрирала усъвършенствана широколентова връзка чрез LEO сателити (чрез мрежи като OneWeb), за да преодолее екстремната изолация и ограниченото покритие на геостационарните сателити на 76° северна ширина” – последните думи са от ChatGPT, питайте някой специалист да ви обясни.

Важното е, че точно сега, както си пиете кафето,

в Полярния кръг тече дива космическа надпревара

Освен тези две бази в края на миналата година Европейската космическа агенция (ESA) започна да строи подобна станция пак в Гренландия, в Кангерлусуак. Тя пък използва принципно нова лазерна технология за пренос на данни от нискоорбитни (LEO) сателити с много по-висока скорост от традиционните радиочестоти.

Имаме основания да подозираме, че Мъск, Безос и останалите от бизнеса със сателити и големите данни са леко изнервени, тъй като в Арктика нахлуват какви ли не конкурентни космически интереси, и то на територия, която можеше да е тяхна още от края на Втората световна война. Както знаем, през войната тя преминава във владение на САЩ, а после президентът Труман почти я купува за около 400 милиона долара. Сделката е 99,9 на сто подписана, когато датският крал решава да поизчака, докато се вдигне цената.

Както би казал Тръмп – ако бях аз, още през 1946 г. Гренландия щеше да е наша без пари, даже Копенхаген щеше да ни плати! Сега щеше да е покрита с най-добрите голф игрища на планетата! Но да се върнем в Космоса. Потоците информация, които минават през гореспоменатите полярни станции, обслужват вашите компютри и смартфони, те информират за ракетни нападения и промяната във времето, те ви пращат такси “Юбер” и т.н., и т.н.

Украинската война до голяма степен е и космическа война, тъй като без мрежата на нискоорбитални спътници "Старлинк" на Мъск тя щеше да приключи още в първите месец-два. В момента "Старлинк" премести спътници над Иран, за да помогне на младежта в бунта срещу теокрацията.

От своя страна, Китай смята "Старлинк" за военна компания и вече изстрелва сателити, които биха могли да я неутрализират, ако даде интернет на уйгурите. И всичко това минава през Полярния кръг, там е спусъкът.

И така нататък, и така нататък - ето защо Гренландия е много по-важна, отколкото преди 10, 50 или 100 години.

И ето защо Чичо Сам, пък бил той с оранжева коса, брюнет или плешив, ще направи всичко възможно, за да получи контрол над нея до края на това десетилетие.

Няма време - Китай вече е завладял всички капии. Както вече съм напомнял доста пъти, неговият дял в световното промишлено производство е два пъти по-голям от американския, някъде между 30 и 35%, а до края на десетилетието ще е 45-50 на сто. Ако САЩ има около 850 военни бази в целия свят, които обаче им носят само разходи, то Китай има инвестиции в 130 пристанища по света, които му носят само приходи.

Да, Китай сега засега е мирна сила и иска само да търгува. Но горчивият опит от Панама и Венецуела, който е на път да се потрети в Иран, не може да не го принуди да защити инвестициите си с някакво военно присъствие.

Пекин или трябва да подвие опашка, или да започне да проектира сила навсякъде, където инвестира.

Онзи ден Тръмп заяви, че ще увеличи военния бюджет от 1 трилион на 1,5 трилиона долара – най-големия скок от Пърл Харбър до ден днешен. Едно сравнение – в апогея на Виетнамската война през 1968 г., когато там бяха разположени над 500 хиляди американски войници, този бюджет беше едва 84 милиарда в днешни долари. Добре е да се знае, че онези бюджети доведоха до отказа от златното покритие на долара през 1971 г. и последвалата световна валутна криза, която докара на власт Рейгън.

Що се отнася до смяната на режими в Западното полукълбо, според мен най-ниско висящият плод е Куба.

