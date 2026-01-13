ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 милиард лева за 10 вота и пак се въртим в кръг

1476
За последните пет години българите гласуваха 10 пъти. Похарчени са близо 1 милиард лева. СНИМКА: Архив

За 5 години и 10 вота българинът е похарчил близо 1 милиард лева. И все се въртим в кръг - отново се обсъжда да се върне стопроцентовият машинен вот.

Хубаво, но не е ли очевидно, че сме решили тази задача като тройкаджии, щом отново на дневен ред е ремонтът на Изборния кодекс, както и дебатът тия машинки мадуровки ли са, или не са. Само като принтери ли да ги използваме, или да отчитат направо пуснатия глас.

Вярно, че изборите са скъпа работа, но така е при демокрацията. Но също вярно е, че като се дават едни пари (вероятно сумата за тези ще е някъде около 100 милиона евро), поне резултатът да е смислен. Което значи да има стабилно мнозинство, а то да излъчи правителство и то да изкара цял мандат от 4 г.

Материал по темата четете тук. 

