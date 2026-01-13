Мъжете цапали Земята повече от жените - новата война за капака на тоалетната

Прочетох с интерес експозе по повод изследване кой на Земята цапа повече околната среда - мъжете или жените. Това оформяло неравенства във въглеродните емисии по пол, пише Зорница Славова от "Климатека".

Ще оставя настрани, че това е на практика дискриминация по полов признак и един вид посочване с пръст кой е виновен за последните наводнения в Кърджалийско. Но все пак се чувствам задължен да отбележа "нЕкои съображения", както обичаше да казва един бивш партиен и държавен ръководител.

Изследването може и да не е лаишко, но е в същността си невярно. Вземат се само удобните за жените статистики. Да речем, че това за автомобилите е на база собственици на МПС, а не на база на управляващите ги, а не всички. Достатъчно е да погледнете колко нацъкани, натокани и облякани последно девойки (образно казано) карат мощни джипове, които не са регистрирани на тяхно име.

Или кой колко тоалетна хартия ползва и как това се отразява на горите в Бразилия, особено след въвеждането на почти повсеместната епилация при дамите. За козметиката да не говорим, който иска, да гледа "Професия блондинка 2". Особено го препоръчвам за кучелюбките. Както и за статистиката колко мъже носят кожени палта, а колко - жени. Обувки, чанти, бижута - всичко това е някак удобно премълчано.

И все пак да напомним, че (поне в България) според последното преброяване на населението мъжете са по-малко от жените. Тоест на всеки мъж се пада жена и нещо, а на всяка жена - мъж без нещо. Така че някак не е логично "силният пол" да цапа повече.

Отделно ще отбележа, че това не е първият случай, когато правата на мъжете у нас са накърнени.

Конституцията на република България в два члена (14 и 47) защитава правата на жените майки, но никъде на мъжете бащи.

Цитирам: "Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото." Забележка: Очевидно бащинството не е.

"Чл. 47. (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи." Пак очевидно, че бащата няма необходимост от особена закрила от държавата, него кучета го яли.

Плюс че за българските граждани се твърди (пак там, чл. 36) езикът им е майчин, а не бащин или поне родителски. Още един цитат: "Чл. 36. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език." Пак не схванах - ако езикът им е бащин, имат ли същото право.

И това на фона на (пак от Конституцията) член 46. (2): "Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството." Извинявайте, ама ег*ти равните права и задължения. Малко като свинско със зеле - за едни свинското (правата), за други зелето (задълженията).

Отделно винаги ме е учудвало защо мъжете ги пенсионират по-стари от жените, пък те умират по-млади. Това също е чиста статистика.

Така че изследването, колкото и да е професионално, е просто епизод от войната, че мъжете не свалят капака на тоалетната чиния. Не се учудвам, че авторът е жена.