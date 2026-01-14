ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 14 януари: Средната пенсия вече е 466 евро, но 1,2 млн. пенсионери са бедни

Само в "24 часа" на 14 януари четете:

  • Средната пенсия вече е 466 евро, но 1,2 млн. пенсионери са бедни
  • Българските монети преди лева и еврото
  • Владислав Горанов: Ще управлява, който може, а не който си мисли, че може - никой вече няма да има над 80 депутати
  • Песен на гръцки в памет на сина си записа бащата на убития в Мадан Костадин, открит захвърлен в река

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

