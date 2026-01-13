Защо шефът на БНБ Радев отказа да е служебен премиер, а шансовете на Гюров рязко спаднаха

Бившият депутат от ПП-ДБ все още чака съдът да реши дали има право да е част от ръководството на БНБ

Кого ще избере Румен Радев за служебен премиер? Преди утрешните консултации на президента с ПП-ДБ за съставяне на редовно правителство и очакването лидерите на тази коалиция да върнат тутакси мандата, въпросът за служебния министър-председател става все по-актуален.

Ако в началото на политическата криза, на първо място от т.нар. "Домова книга", по която Радев трябва да избере премиер, бе бившият депутат от ПП-ДБ Андрей Гюров, от дни все повече прогнози регистрират намаляване на шансовете му.

Гюров в момента е обект на съдебен спор дали законно заема поста подуправител в народната банка.

В основата на проблема стои делото за т.нар. несъвместимост . Антикорупционната комисия прие, че при поемането на поста в БНБ Гюров е бил съдружник в търговско дружество и член на управителни органи на неправителствени организации, без да е получил разрешение от Управителния съвет на банката. Това според комисията, нарушава строгите правила за политическа и икономическа неутралност на ръководството на Централната банка.

На тази база БНБ предприе действия по прекратяване на мандата му, а Гюров обжалва решението на Централната банка пред Върховния административен съд, а на антикорупционната комисия – пред Административен съд-София град.

Казусът бързо излезе извън рамките на българското право. ВАС изпрати запитване пред Съда на Европейския съюз при какви условия може да бъде отстраняван член на ръководството на национална централна банка. Така случаят от спор в рамките на България, се превърна в европейски тест за принципа на независимостта на централните банки, която е сред фундаментите на еврозоната и на финансовата стабилност в ЕС.

Отделно, още в края на 2024 г. петчленен състав на ВАС окончателно отхвърли искането на Андрей Гюров да бъде спряно предварителното изпълнение на решението на Управителния съвет на БНБ за освобождаването му като ръководител на управление „Емисионно" . Върховните съдии потвърдиха отказа на тричленния състав на съда да спре допуснатото по силата на закона предварително изпълнение. Съгласно чл.14, ал.2 от Закона за БНБ, членът на управителния съвет на банката, чиито освобождаване се предлага, спира да изпълнява правомощията си от деня на решението на управителния съвет, с което са установени основанията за освобождаването му.

Според юристи резултатът е: към момента Гюров не е подуправител на БНБ. И докато няма окончателно решение, с което съдът да отмени освобождаването му, положението не може да се промени.

Именно този факт прави абсурдна идеята той да бъде издиган за служебен министър-председател.

Законът за Българската народна банка изисква управителят и подуправителите да бъдат напълно независими от политически партии и държавни органи. Те нямат право да заемат други длъжности, да участват в политически дейности или да поемат функции, които могат да ги поставят в зависимост от изпълнителната власт.

Служебният министър-председател, дори и временно, е върховен представител на изпълнителната власт. Той назначава министри, подписва постановления, носи политическа отговорност за изборния процес и управлението на държавата. Съвместяването ѝ с длъжност в Централната банка би било нарушение на правилата за независимост на централните банки. Именно поради съмнението в независимостта на БНБ, което би се появило, ако човек от ръководството на Централната банка заеме поста служебен премиер, преди Коледа гуверньорът й Димитър Радев заяви, че не би приел предложение за подобна позиция. По думите му това би поставило под съмнение независимостта на БНБ и би подкопало доверието в цялата система. При това – в исторически момент като смяната на валутата.

След конституционните промени президентът формално разполага с ограничен списък от длъжности, от които може да избира служебен премиер – сред тях са и управителят или подуправителите на БНБ. Но законът не превръща автоматично всеки банкер в допустим премиер. Ако подуправител на БНБ бъде назначен за служебен министър-председател, той първо трябва да бъде законно освободен от банковата си функция. При Гюров това е не просто административно трудно, а практически невъзможно, защото мандатът му вече е обект на съдебен спор.

И тук се затваря омагьосаният кръг: за да стане премиер, той трябва да напусне БНБ, но дали изобщо има валиден мандат в БНБ се решава от съда. Назначаването му за премиер преди това решение би означавало държавата съзнателно да игнорира висящ правен казус и да поеме риск всички актове на правителството да бъдат оспорвани.