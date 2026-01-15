Само в "24 часа" на 15 януари: Телефоните вече са забранени в 185 училища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Телефоните вече са забранени в 185 училища. В още 1391 не може да ги носят в клас. Децата стоят над два часа в социалните мрежи

Как гонели болестите преди век и други тайни в народната медицина, показват в Пловдив

Евелина Славкова, социолог: Ако Радев не "скочи" сега, ще понесе политическа щета

В специалните страници ART четете:

Трети път продадено! Топ 6 на най-скъпите BG картини

Пиршество на игрите в Сатирата - Калин Сърменов преоблича двама тарикати като жени

Достойната българка Ефросина Сеизова: "Шепа пръст от Македония" е книга за българския корен, но без кръчмарски патриотизъм

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.