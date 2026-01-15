Преди 34 г. България първа признава независимостта на Република Македония

34 години откакто България първа призна независимостта на Македония от Югославия, се навършват днес. Това става по настояването на тогавашния държавен глава Желю Желев. На 15 януари 1992 г. заседанието на парламента е прекъснато, а министър-председателят Филип Димитров обявява, че правителството е решило да признае независимостта на четири републики от бивша Югославия – Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина.

Месеци преди това - на 8 септември 1991 г., гражданите на Македония гласуват на референдум по темата и започва процес на мирно отделяне от Югославия. На 17 ноември същата година парламентът на Република Македония обявява независимостта на страната въз основа на резултатите от референдума. Президентът Желю Желев посреща в София през октомври 1992 г. президента на Република Македония Киро Глигоров.

Години по-късно - на 22 февруари 1999 г., премиерите Иван Костов и Любчо Георгиевски, подписват Декларация за добросъседство между двете държави. А на 1 август 2017 година в Скопие министър-председателите Бойко Борисов и Зоран Заев подписват Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония.

Историята има още едно "българско продължение". През лятото на 1992 г. по покана на президента Желю Желев в София пристига руският президент Борис Елцин. Елцин е длъжник на Желев – нашият президент първи е признал Русия още в рамките на СССР и първи е заклеймил пуча от август 1991 г.

Вечерта Желев вечеря с Елцин в резиденция "Лозенец". Елцин показва, че не е забравил стореното от Желев, и го пита какво иска да направи за него. "Да признаете Македония", отговаря българският държавен глава. Елцин се съгласява и нарежда на външния министър Козирев да пише указ. Козирев се опитва да възрази, че с този акт ще бъдат ядосани гърците, но Елцин настоява. Тогава Козирев вади последния си коз – държавният печат е на борда на президентския самолет. Борис Николаевич се обръща към Желев и го успокоява: "Утре сутринта на летището ще дадем пресконференция, аз ще обявя, че Русия признава Македония, а указа ще го изпратя от борда на самолета, щом излетим". Така и става – 10 минути след качването си на самолета в София на път за Москва Елцин подписва признаването на Република Македония от Руската федерация, и то с това непроменено име за съседната ни страна.