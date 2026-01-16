Ивилина Алексиева-Робинсън: Не е редно цялото машинно гласуване да е в ръцете на една частна фирма

Правилата в ЕС са, когато се прилага електронна технология, винаги да има и алтернатива за вот на хартия, посочва изборната експертка и бивша шефка на ЦИК

В момента не знаем нищо за тези скенери, може да не сработят с познатите ни бюлетини, да има проблеми с тайната на вота или отчитането на недействителен глас

Трябва да се върви към професионална ЦИК - без квоти, и постоянни председатели на секционните комисии

Нито една партия не предложи решения по проблемите, установени от Конституционния съд

"Информационно обслужване" само въвежда резултатите на компютър от 2005 г. насам, няма допирна точка с машините и софтуера им

Видеонаблюдението трябва да се разглежда като доказателство в съда и да е основание за повторно преброяване

- Г-жо Алексиева, трябва ли отново Изборният кодекс да се отваря на прага на вота, въпреки че Венецианската комисия препоръчва да се прави поне година преди това?

- Разговорът за измененията започна преди година и имаше време да се случат. Правилото на Венецианската комисия не е случайно, промени се правят, когато политическото напрежение е спаднало и има достатъчно време за обмисляне на различните стъпки. В България обаче имаме традиция да променяме изборното законодателство в последния момент. Опитът сочи, че това не подобрява, а влошава изборния процес.

- Изцяло машинен вот е големият вододел в момента, това ли трябва да е акцентът?

- Има препоръка относно стандартите за електронно гласуване, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2017 г. А и всички наръчници препоръчват: когато се прилага електронна технология при гласуване, винаги да има и алтернативен способ, а именно хартиено гласуване. Има хора, които не могат или не искат да упражнят правото си на глас, използвайки новите технологии, а според нашия кодекс гласуването е задължително. След като си въвел задължение за гласуване, трябва да осигуриш възможност на всички избиратели да упражнят своя вот.

След като ще се отваря Изборният кодекс, трябва да се направят малки стъпки, които не водят до съществени промени, но биха подобрили съществено изборния процес.

Нито една политическа сила до този момент не е внесла предложение, което да отговори адекватно на проблемите при предходните парламентарни избори, установени от Конституционния съд. Решението на КС казва, че има проблеми с отчитането и преброяването на хартиените бюлетини, има проблеми и с машинните бюлетини. Според мен за хартиените бюлетини има два вида мерки - извънзаконови и през закона. В извънзаконовите наблюдателските организации трябва да покрият избирателните секции или понези поне онези, които смятат за проблемни. А политическите сили да изпратят там застъпници, за да може процесът по отчитане на гласа да бъде публичен, защото видеонаблюдението не е достатъчен инструмент.

Законодателната мярка би могла да бъде протоколът на секционната избирателна комисия да се подписва и от наблюдатели, представители на партии и коалиции и инициативни комитети и застъпници. Те да могат да изразят и особено мнение, което след разглеждане в РИК и ОИК да може да доведе и до повторно преброяване.

- Всяка парламентарна партия има свои членове в СИК, те са тези, които правят грешките. Трябват ли нови правила за назначаването им и по-добра подготовка на тези хора?

- Дългосрочното решение не може да се приложи за предстоящите избори. То е да се търси професионализация на СИК или поне председателят на комисиите да бъде избиран на такъв принцип - в общините има експерти, които организират всички избори и са много добре подготвени.

Отговорността за подбора в момента е на политическите сили, а точно те говорят за купени комисии, за некадърни членове. Те са и тези, които подменят членовете на СИК в последния момент и изпращат хора, които не са минали обучение. ЦИК би трябвало да създаде стандартизирани материали за обучение, които да предоставя на районните комисии, а те заедно с обучителното звено да подготвят хората.

- Когато ви избираха за председател на ЦИК преди години, казахте, че това трябва да е къща от стъкло - с повече прозрачност. Такава ли е настоящата комисия?

- ЦИК би могла да бъде малко по-прозрачна. В момента обсъжданията на различни въпроси се водят на работни заседания и пред обществото се представя дневният ред, съответният проект на решение и гласуването, което не е достатъчно.

Проблемът е свързан със законодателя - Изборният кодекс е съставен така, сякаш ЦИК е временно действаща. Трябва да се удължат сроковете, да се развържат ръцете на комисията, защото в момента организирането на избори е стресово както за нея, така и за всички ведомства, които имат отношение към изборите.

- Само няколко месеца преди изтичането на мандата на настоящата ЦИК се заговори за промяна в броя на членовете ѝ, още повече че тя е постоянно действащ орган, но с честите промени в парламентарното разпределение някои формации остават без представителство...

- В дългосрочна перспектива трябва да се върви към професионализация на ЦИК, без квотни принципи. Квотният принцип е от началото на демокрацията, идеята му е представителите на различните политически сили взаимно да се контролират в спазването на законността. Вече сме в друг етап.

В краткосрочен план бих предложила да се запази настоящият капацитет, сегашните членове на ЦИК са се сработили като екип, имат необходимия професионализъм. Съставът обаче да се допълни с нови представители, за да се спази политическото съотношение.

- Съмненията около настоящите машини доведоха и до търсенето на нов тип техника, има ли време за подмяна със сканиращи устройства и по-сигурни ли са те?

- Имаше проблеми с отпечатването от настоящите машини, предполага се, че е заради хартията. Чухме, че ЦИК извършва одит на машините, които не са работили, но не знаем резултата. Трябва да знаем причината. Чл. 213в от Изборния кодекс забранява хартията за машините да бъде тествана - ето нещо, което трябва да се промени. Освен това в България не е възможно, ако машината не е отпечатала бюлетини и резултатът да се “карантинира”, както става в някои държави.

Важно е да бъде отчетен гласът такъв, какъвто е подаден, а в момента има много въпросителни при отчитането.

На първо четене бяха приети най-разнообразни технологии за гласуване. Още не е ясно дали отпечатаното ще е бюлетина, или контролните разписки ще се броят за котрола. Има много въпроси, които трябва да се решат.

- Успя ли видеонаблюдението да осигури повече прозрачност, все пак КС бе сезиран точно след кадри от броене на бюлетини?

- Видеонаблюдението трябва да продължи и да се разглежда и като доказателствено средство, и като основание за повторно преброяване на хартиени или отпечатани от машината бюлетини.

- От досегашното мнозинство и от ДПС в момента настояват за нови машини скенерен тип, възможно ли е да се въведат бързо?

- Преди въвеждането на каквато и да било технология трябва да има повече време. Необходимо е първоначално тестване, прилотно прилагане. Едва след това да се извършат промени в нормативната уредба. В момента не знаем нищо за тези скенери. Предполагаме, че може да имат проблем, ако работят с познатите ни бюлетини. Може да има проблем с тайната на вота, с разчитането на действителния или недействителен глас. Няма гаранция, че скенерът ще различава печата на гърба на бюлетината и др.

Дори и тези проблеми да се преодолеят, до предстоящите избори няма да има достатъчно време нито за тестване на скенерите, нито за въвеждането им в експлоатация и обучение на комисиите и гражданите как да ги използват.

- Част от съмненията спрямо наличните машини за гласуване идват от факта, че частни фирми отговарят за поддръжката им, има всякакви теории за софтуера и сертифицирането им. Има ли място за притеснение?

- Международният стандарт указва, че Централната избирателна комисия носи отговорност за наличността, надеждността и осигуряването на машини за гласуване. Член 18 от Изборния кодекс казва, че ЦИК възлага и контролира машинното гласуване, в тази връзка тя възлага на частен доставчик почти всички дейности, свързани с машните, независимо че те в момента са държавна собственост. Дори в последната обществена поръчка се възлагат организационно-технически дейности, процедури, свързани с модификация, актуализация, параметризация, инсталиране на софтуер, данни за кандидатски листи, логистично осигуряване, техническо обслужване - де факто цялото машинно гласуване е в ръцете на частна фирма. Не е редно, дори и фирмата да прави всичко както трябва.

- Има ли държавата потенциал да подсигури този процес?

- Би могла, но трябва допълнителен капацитет. В закона пише, че към ЦИК ще има звено за машинно гласуване, но дори и в чисто битово отношение този въпрос не е решен.

ЦИК няма къде да настани своя състав - от край време е в Народното събрание само с няколко помещения. Тя не може да назначи администрация, която реално да бъде гръбнак на изборния процес, вместо самите комисари да извършат нетипични за тях дейности.

Има и друг проблем, свързан със сертифицирането на машините. Не може само на 5 или 10 от 12 000 машини да се удостоверява съответствието, това е имитация! За предстоящите избори няма възможност процесът да е широкомащабен, отново защото няма време. Но в бъдеще може да се удължат сроковете, за да има по-цялостно удостоверяване.

Проблем е, че след удостоверяване на съответствие тези машини отново се пипат.Те пак са в ръцете на частната фирма, която ги подготвя и транспортира към секционните комисии. Това трябва да се промени.

Паметта на машините не трябва да се изтрива, след като приключи изборният ден. Тя трябва да остане и да се извърши последващ одит, ако не на всички, то на представителна извадка от тези машини. Така в електронния дневник ще се види как се е държала машината, има ли неправомерни въздействия.

- “Информационно облужване”, което отговаря за цифровизацията и обобщаването на изборните резултати, стана обект на тежки обвинения - партийни лидери му приписаха функции, които официално не би трябвало да има.

- Нека да разделим частната фирма, която осигурява машинното гласуване, и функциите на “Информационно обслужване”. Напоследък в публичното пространство има неразбиране и смесване на отговорностите им.

Машинното гласуване изцяло зависи от тази частна фирма, която и да е тя. А “Информационно обслужване” е дългогодишен партньор и участник в изборния процес, още от 2005 г. То извършва компютърна обработка на резултатите от изборите - при нея секционните протоколи се сканират и се публикуват, за да ги видят всички заинтересновани лица. Членовете на СИК отиват в районната избирателна комисия, за да предоставят данните от своите протоколи, там те се въвеждат на компютър. Ако се установи грешка, тя се поправя от СИК, а при съществено разминаване в резултатите, решението се взема от РИК, която може да възложи и повторно преброяване на бюлетините. “Информационно обслужване” единствено въвежда на компютър и сумира резултатите от различните секционни избирателни комисии. Процедура, която съществува от години - въвеждането на резултатите на две места, веднъж в районните избирателни комисии и веднъж в ЦИК. Това е мярка срещу евентуални грешки. Ако има разминавания, ЦИК ги преглежда и се произнася кое вписване е вярното.

Доставчикът на машини и “Информационно обслужване” нямат допирна точка освен в случаите, в които има машинен протокол и резултатите се пренасят на флаш памет. В този случай трябва да се осигури, че информацията от флаш паметта може да бъде прехвърлена на компютъра.

- От години се говори за чистене на “мъртвите души”, сега отново се предлага и активна регистрация - може ли да се приложи?

- Първата стъпка е да се извърши одит от главна дирекция ГРАО и да се видят избирателните списъци. Ние чуваме само за “мъртви души” и надписани списъци, само че европейски органи, които идват на проверка, говорят и за друго - липсващи лица от списъци, редовно гласуващи хора, които не са включени в списъка... Има и хора без постоянен адрес, защото обитават незаконни постройки, но те също имат право на глас и не са включени в избирателните списъци. Затова ми се струва, че първо трябва да проверим избирателните списъци през ГРАО. От този одит ще излязат ясно проблемите.

Що се отнася до активната регистрация, тя изисква дълъг период от време, а предложените към момента идеи не създават сигурност за избирателните списъци. Едно от предложенията е за списъците да се използват данните на НСИ, но от 25 години експертите говорим, че това е невъзможно. Други предложения пък са свързани с изтичане на лични данни в една или в друга посока, което също не е добре. Активна регистрация може да се обмисли, но според международната общност по-надеждна е т.нар. пасивна регистрация. Активна регистрация се предвижда, когато няма единен регистър на населението, какъвто ние имаме. Към такава може да се върви само ако одитът на ГРАО покаже съществени проблеми.

