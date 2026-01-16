Министър Георги Георгиев: Пращат ни есемес, ако някой иска справка за наш имот

Чашата преля, когато по закон бяхме длъжни да дадем на малограмотен мъж актовете на 200 имота, казва министърът на правосъдието Георги Георгиев

И още акценти:

Въвеждаме в България защита, каквато има във Франция, Германия, Испания, Италия и Австрия

Ако гражданите знаеха, че всеки техен съсед може да извади копия на нотариалните актове на целия вход и да ги разнася напред-назад, да ги качва във фейсбук, дали биха били спокойни

Държавата слага край на безконтролния достъп до нотариалните актове. Това става, след като от 15 януари влязоха в сила изменения в Правилника за вписванията, предложени от Министерството на правосъдието. (Интервю с министъра на правосъдието Георги Георгиев виж долу.) Целта е да се пресече пътят на имотната мафия. Промените са свързани с включване в справките на информация за материален интерес и с промени в достъпа до незаверени преписи от вписани актове, съобщиха от Агенцията по вписванията.

При подаване на заявление, с което се иска копие на нотариален акт, се отбелязва качеството на заявителя - адвокат, частен съдебен изпълнител, нотариус и други лица, предвидени в закона. Също така номера, под който са вписани в съответния регистър - на адвокати, ЧСИ или нотариуси, и по възможност линк към него (при подаване по електронен път). Всички останали граждани трябва да подадат заявление с приложени към него доказателства за правен интерес, тоест с каква цел и във връзка с кое лице се искат преписите.

Издаването на незаверени образци ще може да се извършва единствено след разпореждане на съдия по вписванията, обясниха от агенцията. Сроковете за издаването им ще бъдат до 1 ден след разпореждане на съдията по вписванията.

В случай на отказ може да се обжалва пред съда или да се подаде ново заявление с повече мотиви. Досега абсолютно всеки гражданин можеше да отиде до клон на Агенцията по вписванията и да получи копие на незаверен нотариален акт, дори в случаите, когато няма нищо общо с имота. Не се налагаше и да обяснява защо му е нужен образецът, макар той да съдържа много лични данни като имена, банкова сметка, ЕГН, подпис.

От агенцията обясниха, че редът за предоставяне на незаверени преписи на страните, техните преки и непреки правоприемници и праводатели, техните представители по закон или по упълномощаване остава непроменен. Това означава, че собственикът на даден имот, неговите наследници, както и хора, които той е упълномощил, ще си получават копието както досега, без проблем.

Тези, които планират да купят жилище, но не искат да прибягват до адвокат, за да си набавят копие, могат да подадат лично заявление до съдия по вписванията. В него е нужно само да посочат, че целта им е купуване на имота.

- Министър Георгиев, от 15 януари влизат в сила промени в Имотния регистър. Какво предвиждат?

- За първи път влиза в сила защита на правото на собственост като част от мерките за борба с имотната мафия. Въвеждаме в България защита, каквато има във Франция, Германия, Испания, Италия и Австрия. Това са държави, в които не може всеки да получи току-така копие от чужд нотариален акт. Българският модел за момента бе следният - имаше право на два вида достъп до информация. Единият, който от 15 януари е премахнат, беше свободно,

безконтролно всеки да извади копие на чужд нотариален акт

Тази възможност създава много предпоставки за злоупотреби. През м.г. в Министерството на правосъдието бяха направени над 500 проверки, десетки от тях по сигнали за имотни измами.

Нотариалният акт съдържа много важна информация, като например как са изписани трите имена, собственоръчно с вашия почерк, подписа, банковата сметка и други чувствителни данни, както и всички други нотариални актове преди този, по силата на който се купува. Всичко това ще бъде защитено в по-голяма степен, като достъп до незаверените копия на нотариалните актове занапред ще имат две категории лица. Първите са държавните органи, нотариусите, съдебните изпълнители, адвокатите. Те автоматично по силата на функциите, които изпълняват, ще продължат да имат достъп.

Втората категория - журналисти, общественици и т.н., ще могат да получат копие, след като подадат молба до съдията по вписванията и докажат, че имат правен интерес. Например заявяват, че правят журналистическо разследване за имотите на Георгиев. Това е новият западен модел, който въвеждаме, за да можем да дадем допълнителни гаранции за собствеността на гражданите.

За всички граждани остава напълно свободна опцията чрез електронна справка в Имотния регистър да разберат кой какъв имот кога от кого е придобил. В тази справка, която се получава по ЕГН, за първи път вече ще се вижда и цената на сделката. Това е допълнителна гаранция за прозрачност.

- Това, което казвате, означава ли, че досега всеки можеше да получи копие на 10, 15, 50, 100 нотариални акта?

- Точно това означава. През лятото имахме случай, от който ми кипна. В Службата по вписванията в София се беше явил бездомен малограмотен гражданин, очевидно незнаещ за какво е изпратен там, но с един списък за нотариални актове на 200 имота. Тъй като по закон бяхме длъжни, от Службата по вписванията са му

предоставили тези 200 нотариални акта на 200 различни граждани

Това е изключително подозрително, притеснително и за мен недопустимо.

- Какво е опасното, ако някой получи образци на 200 нотариални акта?

- Като дадем 200 образци, много трудно полицията може да хване дирята кой имот е бил нужен на имотната мафия и дали останалите не са за примамка, за разсейване. При съвременните модерни технологии, когато вече се разполага с образеца на акта, много лесно от тях може да се имитира подпис, да се направи фалшиво завещание. Имаме десетки сигнали от близки на починали възрастни хора с апетитни имоти, които са заграбени чрез фалшиви завещания. В момента се наказва с 1000 лв. глоба по българския закон. Това е следващата промяна, която сме подготвили.

- Тоест ако човек фалшифицира завещание, само ще бъде глобен с 1000 лв.?

- Ако е неосъждан, наказанието е 1000 лева глоба. Това в комбинация със свободния достъп до документи и с останалите пролуки е довело до развихрянето на имотната мафия, каквото в разговори с мои колеги и проучвания не съм видял в такива мащаби в нито една друга държава в ЕС.

- Да разбирам ли, че край нас свободно циркулират хиляди копия на нотариални актове?

- Със сигурност. До днес, когато влиза промяната в сила, можех да извадя копие на нотариалните актове на цялата ви редакция, а вие на всички от Министерството на правосъдието. Разследващите журналисти, когато искат да проверят нещо, ще подадат молбата до съдията по вписванията, който по мое мнение трябва в много кратък срок да я уважи. Брокерите на недвижими имоти - също, но трябва да има някакви доказателства. Да каже аз съм еди-кой си, искам да проверя това и ми дайте копие от нотариалния акт.

В момента, ако гражданите знаеха, че всеки техен съсед може да извади копия на нотариалните актове на целия вход

и да ги разнася напред-назад, да ги качва във фейсбук, дали биха били спокойни? Този въпрос е за анкета в “24 часа”.

Преди да направим промените, проучихме в другите държави как е уреден този въпрос. Имайте предвид, че в Германия и Австрия изобщо не може някой да се сдобие с копие на нотариален акт освен собственика. А ние все пак даваме възможност при правен интерес да се даде разрешение от съдия по вписванията, какъвто е френският, испанският, италианският модел. Така ще остане и диря и ако след време има злоупотреба с този имот, то полицията ще може да намери по-лесно кой е искал копието.

Досегашният български модел беше изолиран случай в ЕС и не може да бъде подкрепен при наличието на достатъчното данни, които сме събрали при войната с имотната мафия.

Наред с това съм възложил и една друга услуга, която в момента се разработва от Агенцията по вписванията и трябва да е готова до няколко месеца. Тя е да се получава есемес всеки път, когато някой поиска достъп до партидата (справка или копие на натариален акт) на чужд имот.

- Тоест ако някой поиска информация за моето жилище, ще трябва да получа есемес?

- Да, ще имате възможност да получите есемес.

- Какво ще представлява услугата?

- В момента Агенцията по вписванията уведомява с есемес, когато стане сделка с имота. Например отива някой с фалшиво пълномощно, продава имота на друг и ако е активирана услугата, се получава есемес. Сега, за да подобрим прозрачността, съм възложил на агенцията да разработи услуга, така че да се получава есемес всеки път, когато някой поиска копие или справка каква собственост има даден човек.

- Вие споменахте основния упрек, а именно че се затрудняват проверки на журналисти.

- Много често за имотните измами научаваме точно от журналистите. Те просто трябва да подадат молба до съдията по вписванията и той да я уважи.

- Ако откаже?

- Може да се обжалва в съда, да се подаде отново, да се посочат повече мотиви. Трябва да се знае, че чрез тази мярка правим превенция, целта е по-малко хора да имат достъп до чужд нотариален акт. Той не е брошура от хипермаркет за намаления, за да може свободно да се разпространява.

- Има и още един аргумент против - че ако гражданин няма доверие на адвоката и иска да си направи собствена проверка, ще се затрудни.

- Никой не задължава гражданите да ползват адвокат. Те могат сами да си подадат молбата до съдията по вписванията. Не откриваме топлата вода, използваме европейски, действащи от десетилетия образци. Но чувствителната информация в нотариалния акт не е нещо, което трябва да върви абсолютно безпризорно в интернет пространството.