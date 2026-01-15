Страшилището ICE: как се набират агентите на службата

Преди почти не се говореше за тях - те бяха просто служители на една малко известна структура от системата на правоприлагането в САЩ . Но след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом преди една година, агентите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) се превърнаха в инструмент за масово депортиране на хора.

За тази една година броят на агентите на ICE се е увеличил от 10 000 на 22 000 души. Съществена роля за това изигра и кампанията на Министерството на вътрешната сигурност за набиране на персонал под мотото ​"Квалифицирани патриотични американци от цялата страна ".

Администрацията на Тръмп се хвали, че между 20 януари и 10 декември 2025 година е депортирала 605 000 души, а 1,9 милиона имигранти се били "депортирали сами доброволно", пише "Дойче веле".

Подобно разрастване на една служба от системата на правоприлагането е необичайно и безпрецедентно в историята на ICE, създадена през 2002 година. Това пък повдига въпроса как се набират кадрите и по-специално въпроса за проверката и пригодността на кандидатите, каквито изглежда не липсват: по данни на Министерството на вътрешната сигурност през 2025 година за агенти на ICE са кандидатствали 220 000 души.

Обучението е съкратено наполовина

Обучението на кадрите е намалено от 16 на 8 седмици, а изискването кандидатите да говорят испански (езикът на повечето нелегални имигранти в САЩ) е премахнато. От ICE не са отговорили на изпратените от ДВ въпроси относно набирането на персонал.

Особено след смъртта на Рене Никол Гуд, застреляна от агент на ICE , въпросът за това как се извършват подборът и обучението на агентите на службата, както и въпросът за нейната политизация придобиха ново значение. Убийството в Минеаполис предизвика протести в цялата страна и доведе до оставката на дузина федерални прокурори в щата Минесота.

"ICE търси кандидати, които отговарят на специфични изисквания за пригодност, включително гражданство, стандарти за физическа подготовка, а за някои позиции – и обучение или опит в правоприлагането, проучва се и миналото им", казва пред ДВ адвокат Мелиса Хамилтън, която преди е работила в полицията и в системата на затворите.

В същото време обаче, заради нуждата от много нов персонал, вече се набляга повече на количеството, отколкото на качеството: стремежът е бързо да бъдат запълнени десетки хиляди позиции, за което е осигурено съответното финансиране и редица други стимули, допълва тя.

Как включиха в кампанията и Чичо Сам

Хамилтън, която в момента е професор по право и криминално правосъдие в Университета в Съри в Англия, казва, че ICE използва и някои необичайни методи за набиране на кадри. "Разликата в подхода напоследък е в мащаба и интензивността на медийната кампания, с необичайно висок бюджет за реклами и широка обществена информация, насочена към привличане на голям брой кандидати", казва тя.

Тази медийна кампания, силно повлияна от ключовите послания на Тръмп, се оказа спорна. Така например в нея бе включен и образът на Чичо Сам, персонифициран символ на правителството на САЩ, използван по време на Първата световна война за набирането на войници. Освен това на уебстраницата ICE беше публикувана и картината "Американски прогрес", често критикувана за това, че показва бели заселници, пътуващи към своята цел, и оттеглящи се от мястото представители на коренното население.

Рекламният бюджет на кампанията, която от Министерството на вътрешната сигурност определят като "кампания за набиране на персонал по време на война", за 2026 година е 100 милиона долара, пише вестник "Вашингтон пост". Обемът на тези разходи изглежда ще се запази, ако съдим по "Големия красив закон" на Тръмп, с който ICE получи сумата от 170 милиарда долара за 4-годишен период - за граничен и вътрешен контрол.

Рекламите са насочени към базата на Тръмп

Много наблюдатели смятат, че ICE използва съвременни методи за таргетиране на групи, които споделят идеологията на Тръмп. Хамилтън посочва например практиката на т.нар. географско обграждане. В този случай това означава, че могат да бъдат набелязани браузърите и постингите в социалните медии на всички, които са в близост например до военни бази, определени спортни събития или оръжейни и търговски изложения, и да им бъдат показвани реклами за набиране на персонал за ICE.

Залага се и на реклами в социалните медии и привилчането на инфлуенсъри в сайтове като Rumble, платформа за споделяне на видеоклипове, популярна сред представителите на политическата десница.

"Посланията за набиране на персонал на ICE, особено последните кампании, изглежда са предназначени за хора, за които темите, свързани с патриотизма или националната сигурност, са привлекателни. Явно целта е да бъдат привлечени поддръжниците на MAGA и да бъде предадено имплицитното послание "Америка на първо място", казва Хамилтън, като подчертава, че материалите за набиране на кадри на ICE не посочват директно политически критерии за кандидатите.

За новонаетите служители се предлагат бонуси при назначаване до 50 000 долара, както и "възможности за погасяване и опрощаване на студентски заеми".

Възрастовата граница е премахната

От началото на годината са премахнати и възрастовите ограничения, което разширява кръга от потенциални кандидати. До 2025 долната възрастова граница е била 21 години, а горната от 37 до 40 години - в зависимост от длъжността.

От Министерството на вътрешната сигурност твърдят, че процедурата за набиране на персонал се подчинява на "строги стандарти за обучение и пригодност". Като цяло кампанията за набиране на персонал е проработила - поне на някои нива, гласи заключението на Хамилтън.

Ако целта е била бързо да бъдат назначени достатъчно нови хора, то кампанията за набиране на персонал изглежда е дала добри резултати. Ако обаче е трябвало да бъдат привлечени висококвалифицирани служители на реда, то тогава равносметката е съмнителна. В тази връзка Хамилтън посочва например липсата на достатъчно опит на новите служители от гледна точка на доста сложната материя в областта на имиграционното правоприлагане.

В Министерството на вътрешната сигурност обаче това изглежда не тревожи никого. "С тези нови патриоти в екипа ще можем да постигнем това, което мнозина смята за невъзможно, и да изпълним обещанието на президента Тръмп да направи Америка отново безопасна", се похвалиха от департамента по-рано този месец.