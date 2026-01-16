Киев след руския обстрел: живот без ток и парно на -8°C

Зимата в Украйна е в разгара си. Средната дневна температура в Киев е между -8 и -17 градуса. Заради сериозно повредената енергийна инфраструктура след масираните руски атаки в столицата и в предградията ситуацията е тежка: прилага се строг график за спиране на тока, 400 жилищни блока са без отопление, а на места няма и вода.

Правителството приема антикризисни мерки и упреква местните власти

"Имаме графици с три-четири часа с ток и девет-десет часа без ток на левия бряг на Днепър. В други райони не е много по-различно - по пет часа с ток и пет без", каза от трибуната на Върховната рада министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, която трябваше да представи ситуацията. Тя обеща подобрение след няколко дни, но само ако няма повторни обстрели.

От правителството отправят критики към това, че украинската столица не е била добре подготвена за предизвикателствата през отоплителния сезон по време на война. "Харков се бе подготвил, имат мобилни котли, генератори. В Киев подготовката беше много по-слаба, дори мога да кажа, че въобще не е бил подготвен, поради което сега се налага да се предприемат антикризисни мерки. Това е в центъра на вниманието на президента на Украйна и на премиера", посочи новоназначеният за вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал.

Кметът призова киевчани да напуснат града, но те остават

След руската атака в нощта срещу девети януари кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на украинската столица по възможност да напуснат града временно заради ситуацията с електро-, топло- и водоснабдяването.

Повечето обаче са останали в града, тъй като в предградията ситуацията е още по-тежка - на места хората са по пет денонощия без ток. "Избрах да остана в града, осъзнавайки всички рискове. Селото далеч не е най-доброто решение за мен", пише във Фейсбук жителката на Киев Юлия Деткова.

"Работя в училище, където има газово отопление и генератор. Децата продължават да идват на занятия и не мога да напусна Киев, макар че имам къща на село. У дома също сме се подготвили - имам мощна зарядна станция, която осветява цялото жилище и можем да си сварим чай или да сготвим. Сега сме много по-добре, отколкото по време на блекаута от 2022 година", споделя пред ДВ учителката Свитлана.

Киевчани се топлят с дебели дрехи, грейки и биокамини

В сряда, на 14 януари, кметът Виталий Кличко съобщи, че ситуацията с осигуряването на електроенергия и отопление в Киев остава сложна - с невиждани досега мащаби за тези четири години война . Киевчани обаче стискат зъби и охотно споделят в социалните мрежи своите "рецепти за оцеляване" в студа без светлина и топлина.

"Пети пореден ден температурата в жилището ми е 13-14 градуса. Затова си обличам по няколко ката дрехи - като луковица. А вие как се справяте? Как оцелявате след тези руски атаки?", написа във Фейсбук правозащитничката Тетяна Печончик. И хората не закъсняха да споделят своя опит.

"Вече имаме отопление, но три дни нямахме ток - вече имаме нощем. Лошото е, че не можем да включим бойлера, тъй като е 1,5 киловата и всичко може да рухне. Засега обаче не е толкова страшно", коментира потребителка с името Хана Хриценко.

"Моята рецепта е дебела пижама и пухено одеяло. Следващата седмица ще докарам камината си на биогориво. Тя е малка, но все пак топли", казва потребителката Виктория Бабий.

Известната киевска блогърка Ана Неплях пък изцяло е променила режима си. „В Киев нямам нито отопление, нито светлина. У дома са десет градуса, поради което се старая да запълвам деня си със срещи и да съм извън жилището. Спя облечена, завивам се през глава", пише тя в Инстаграм.

Някои разказват, че опъват палатки насред жилищата си и нощуват в тях, за да се стоплят.

Мобилни пункове на устойчивостта

Държавната служба по извънредните ситуации е инсталирала в града 47 палатки, в които постоянно има ток. Там е топло и се осигурява светлина от генератори, т.е. могат да се заредят мобилните устройства, да се стопли човек с чаша чай, да влезе в интернет заради дистанционно обучение или работа. До момента от тези палатки са се възползвали над 9000 киевчани.

В големите супермаркети в Киев също има пункове, където може безплатно да се зареди телефон и да се хапне, но храната там не е безплатна. На хората, оказали се в особено трудни обстоятелства, се раздава безплатно храна по гарите.